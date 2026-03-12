Quyền mua lô vàng gần 30kg tại Hà Tĩnh thuộc về doanh nghiệp nào?

Sáng 12/3, Sở Tài chính Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản theo hình thức niêm yết giá đối với một khối lượng vàng lớn được xác lập thuộc sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh buổi bốc thăm.

Lô tài sản được đưa ra bán đợt này là vàng tinh khiết (Au) có khối lượng 29.935,6 gram. Theo quyết định của Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh, mức giá bán niêm yết được phê duyệt là 142.094.315.000 đồng.

Việc xử lý lô tài sản này được căn cứ theo Văn bản số 1021/UBND-TH5 ngày 5/2/2026 của UBND tỉnh về việc xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và các quy định pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đại diện 6 tổ chức đăng ký tham gia bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản.

Sau thời gian niêm yết và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 5/3 đến hết ngày 11/3/2026, đã có 6 tổ chức đăng ký mua tài sản và nộp hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ, do có nhiều người cùng đăng ký mua, cơ quan chức năng phải tiến hành bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và đại diện khách hàng kiểm tra hòm phiếu trước khi tiến hành bốc thăm.

Buổi bốc thăm được tổ chức công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, với sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng liên quan và 6 khách hàng có nhu cầu mua tài sản.

Kết quả, với hình thức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) trở thành đơn vị trúng quyền mua lô tài sản nói trên.

Đây là lần đầu tiên, Sở Tài chính Hà Tĩnh được giao bán lô tài sản là vàng với khối lượng rất lớn. Việc tổ chức thành công buổi bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản theo hình thức niêm yết giá góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Khách hàng bỏ phiếu vào hòm phiếu trước sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng liên quan.

Theo quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc (kể từ ngày ký biên bản xác định kết quả), đơn vị được quyền mua tài sản có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán và nộp khoản tiền đặt cọc là 28.418.863.000 đồng (tương đương 20% giá trị lô vàng); số tiền còn lại - hơn 113,6 tỷ đồng phải được thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc tiếp theo.

Ông Đường Triệu Tuấn (ở giữa) - đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt - doanh nghiệp trúng quyền mua lô vàng.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, việc bàn giao tài sản sẽ được thực hiện tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XII (số 177, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Nếu quá thời hạn quy định mà bên mua không thanh toán đủ tiền, kết quả bốc thăm sẽ bị hủy bỏ và đơn vị phải bồi thường theo quy định.