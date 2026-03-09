Dòng vốn ngân hàng hướng mạnh vào sản xuất, kiểm soát rủi ro bất động sản

Nhu cầu vốn tăng mạnh ngay từ đầu năm

Những tháng đầu năm 2026, nhu cầu vốn tại Hà Tĩnh khá sôi động. Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh đẩy mạnh nhập hàng, mở rộng sản xuất và tăng tốc cho mục tiêu kinh doanh mới, tạo nền tảng để các ngân hàng đưa dòng vốn ra nền kinh tế.

Đến 28/2/2026, tổng dư nợ ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đạt khoảng 131.400 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8, đến 28/2/2026, tổng dư nợ tín dụng ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đạt khoảng 131.400 tỷ đồng. Trong đó, thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 86.610 tỷ đồng, tiếp đến là công nghiệp – xây dựng với 26.860 tỷ đồng… Bên cạnh nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất – kinh doanh, tín dụng tiêu dùng cũng ghi nhận mức tăng khá khi người dân gia tăng nhu cầu vay xây nhà, mua ô tô... hoặc đầu tư các tài sản phục vụ sinh hoạt.

Từ đây cho thấy, dù chịu ảnh hưởng từ biến động kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị hay sự thay đổi của thị trường tài chính, dòng vốn tín dụng tại Hà Tĩnh vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định. Điều này phần nào phản ánh sức bật của nền kinh tế địa phương. Và một trong những yếu tố tạo “đầu ra” cho dòng vốn ngân hàng là sự gia tăng của cộng đồng doanh nghiệp và các dự án đầu tư. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, Hà Tĩnh có 425 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 2.500 tỷ đồng. Cùng đó, tỉnh thu hút 7 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 697 tỷ đồng và 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 411 triệu USD. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp và dự án mới không chỉ tạo thêm việc làm mà còn mở rộng nhu cầu tín dụng cho nền kinh tế.

Ông Trần Phú Vinh – Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (BIDV Hà Tĩnh) khẳng định: "BIDV luôn ưu tiên vốn cho các dự án đầu tư vào địa bàn, các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp mới thành lập để trao cơ hội cho doanh nghiệp Hà Tĩnh trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế".

Agribank Chi nhánh Bắc Kỳ Anh đẩy mạnh nguồn vốn cho mô hình trồng dứa liên kết.

Ông Trần Khánh Ninh – Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Kỳ Anh cho hay: "Ngoài các dự án sản xuất – kinh doanh truyền thống, đơn vị tập trung dòng vốn vào các mô hình nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là các vùng sản xuất dứa liên kết với doanh nghiệp và các dự án chế biến nông sản xuất khẩu. Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ giúp nâng cao giá trị nông sản địa phương, đồng thời tạo cơ hội để ngân hàng mở rộng tín dụng theo hướng bền vững. Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang tăng tốc hoàn thành các mục tiêu quý I. Đây cũng là "chất xúc tác" quan trọng giúp chi nhánh đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng".

Không chỉ ngân hàng quốc doanh, khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng ghi nhận sự tăng trưởng tín dụng khá ấn tượng.

Theo ông Trần Xuân Dũng – Giám đốc OCB Hà Tĩnh cho hay: Nhờ các gói vay linh hoạt về lãi suất cùng chính sách miễn phí trả nợ trước hạn dành cho hộ kinh doanh, dư nợ tín dụng của chi nhánh hiện đã tăng 10% so với đầu năm. OCB Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi dành cho sản xuất – kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Chi nhánh phấn đấu tăng trưởng tín dụng 50% so với năm 2025.

Dư nợ tín dụng của OCB Hà Tĩnh hiện tăng 10% so với đầu năm.

Kiểm soát tín dụng lĩnh vực rủi ro, đưa dòng vốn "chảy mạnh" vào sản xuất

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh tín dụng đầu năm là sự thay đổi trong cấu trúc dòng vốn. Từ sau Tết Nguyên đán, nhiều ngân hàng tăng lãi suất cho vay bất động sản lên mức cao, có nơi gần 15%/năm.

Động thái này không chỉ phản ánh diễn biến của thị trường tài chính mà còn là cách để các "nhà băng" kiểm soát rủi ro tín dụng. Việc điều chỉnh cơ cấu tín dụng được xem là bước đi cần thiết nhằm tránh tình trạng “bong bóng” giá bất động sản, đồng thời giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào các kênh đầu tư mang tính đầu cơ.

Hoạt động giao dịch tại Vietcombank Hà Tĩnh.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng phòng Tín dụng bán lẻ (Vietcombank Hà Tĩnh): Việc nâng lãi suất cho vay bất động sản nhằm hạn chế dòng vốn chảy vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao. Khi tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt hơn, dòng vốn sẽ được điều hướng nhiều hơn vào sản xuất – kinh doanh, phù hợp với định hướng điều hành của Chính phủ. Đến cuối tháng 2, tổng dư nợ của Vietcombank Hà Tĩnh đạt 18.550 tỷ đồng, trong đó phần lớn vốn phục vụ sản xuất – kinh doanh.

Một vấn đề được đặt ra là hiện nay là mặc dù dòng vốn đang được ưu tiên cho sản xuất – kinh doanh, song nhiều doanh nghiệp vẫn cho rằng đang phải chịu áp lực về lãi suất.

Bà Trần Thị Thanh – Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (CCN Bắc Cẩm Xuyên) cho hay: "Từ trước Tết Nguyên đán lại nay, lãi suất cho vay sản xuất – kinh doanh đã tăng từ 3-4%/năm tùy gói tín dụng. Trong bối cảnh giá xăng dầu và chi phí sản xuất đều tăng, việc lãi suất vay vốn tăng khiến đơn vị phải tính toán lại kế hoạch đầu tư. Đề nghị các ngân hàng tiếp tục nghiên cứu để có mức lãi suất hợp lý hơn cho sản xuất – kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch 2026".

Các tổ chức tín dụng tiếp tục ưu tiên vốn cho sản xuất - kinh doanh.

Nhìn tổng thể, bức tranh tín dụng đầu năm tại Hà Tĩnh đang cho thấy hai xu hướng song song: tăng trưởng tín dụng tích cực và sự điều chỉnh dòng vốn theo hướng an toàn hơn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng tiếp tục nỗ lực tăng trưởng tín dụng, đảm bảo dòng vốn đi đúng “địa chỉ”, hướng vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng và sức bật cho nền kinh tế. Từ đó, nguồn vốn sẽ trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp Hà Tĩnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong 2026 và những năm tiếp theo.