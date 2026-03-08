2 tháng, Hà Tĩnh có 425 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Cộng đồng doanh nghiệp góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh.

Theo Sở Tài chính, 2 tháng đầu năm, Hà Tĩnh có 425 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.498 tỷ đồng. Con số này cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh tại Hà Tĩnh đang tiếp tục được cải thiện, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nhân.

Đằng sau kết quả tích cực này là nỗ lực đồng bộ của chính quyền địa phương trong việc tạo dựng hệ sinh thái thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân, từ cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất - kinh doanh... cho đến tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Hà Tĩnh đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đã được đưa ra như: thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kế toán, thuế, bảo hiểm; cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung; tổ chức đào tạo về quản trị doanh nghiệp, nhân sự, tài chính, pháp luật... giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Cùng với các chính sách hỗ trợ, chính quyền địa phương cũng nhấn mạnh vai trò chủ động của chính doanh nghiệp. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược sản xuất – kinh doanh khả thi, chủ động nguồn lực và từng bước nâng cao quy mô hoạt động. Việc cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và gắn sản xuất với nhu cầu thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, việc chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ mở ra cơ hội mở rộng thị trường và gia tăng sản lượng hàng hóa.

Với những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm, Hà Tĩnh đang cho thấy quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thân thiện và năng động. Đây là nền tảng quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương.