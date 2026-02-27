"Cầm tay chỉ việc" doanh nghiệp và người dân trong mùa quyết toán thuế

Chủ động quyết toán sớm

Đối với Công ty TNHH Gara ô tô Ngọc Hải (phường Thành Sen), kỳ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2025 được xem như thước đo đầu tiên sau 1 năm chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Theo Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, trong 3 năm đầu mới thành lập, doanh nghiệp được miễn nộp thuế TNDN. Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi, Công ty TNHH Gara ô tô Ngọc Hải phải thực hiện đầy đủ thủ tục kê khai, quyết toán và chứng minh đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Cán bộ thuế phổ biến cho anh Bùi Văn Hải – Giám đốc Công ty TNHH Gara ô tô Ngọc Hải về các quy định mới trong quyết toán thuế TNDN.

Anh Bùi Văn Hải – Giám đốc Công ty TNHH Gara ô tô Ngọc Hải chia sẻ: “Việc quyết toán thuế năm đầu tiên sau chuyển đổi có nhiều điểm mới so với trước, đặc biệt về quy trình kê khai và quản lý hóa đơn, chứng từ. Thủ tục kê khai, hóa đơn chứng từ khác khá nhiều so với khi còn là hộ kinh doanh. Trong quá trình quyết toán thuế năm 2025, chúng tôi được cán bộ thuế hướng dẫn rất cụ thể, hỗ trợ từng bước để hoàn thiện hồ sơ. Việc được đồng hành như vậy giúp chúng tôi yên tâm hơn khi thực hiện nghĩa vụ thuế”.

Cũng vừa hoàn tất thủ tục quyết toán thuế TNDN năm 2025, Công ty CP Tập đoàn Thành Huy (xã Cẩm Xuyên) đã đóng nộp vào Ngân sách Nhà nước gần 1 tỷ đồng. Việc chủ động quyết toán sớm trước thời hạn không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ với ngân sách mà còn tạo điều kiện rà soát toàn diện tình hình tài chính, chuẩn hóa hệ thống sổ sách kế toán và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Ông Nguyễn Đình Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thành Huy cho biết: "Việc hoàn thành quyết toán sớm giúp đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tài chính cho năm tiếp theo, từ dự toán chi phí, cân đối dòng tiền đến phương án đầu tư mở rộng hoạt động. Đây được xem là bước “chốt sổ” quan trọng để doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động thực tế, nhận diện rủi ro và điều chỉnh chiến lược phát triển phù hợp. Quá trình quyết toán, doanh nghiệp chúng tôi được cơ quan thuế tăng cường hướng dẫn, giải đáp trực tiếp thấu đáo".

Theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính (31/3/2026). Nếu như trước đây, thuế suất phổ thông của thuế TNDN được tính 20% thì ở kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2025, thuế suất phổ thông được áp dụng 3 mức: 15%, 17% hoặc 20% tùy theo doanh thu của doanh nghiệp. Đối với thuế TNCN, theo quy định, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn khai hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2026. Mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN năm 2025 vẫn đang áp dụng như cũ (11 triệu đồng/tháng cho bản thân, 4,4 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc). Theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 14/2/2026, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự quyết toán nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân đã trực tiếp khai thuế trong năm. Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ hai nơi trở lên (tự quyết toán) sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ

Tại Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh, thời điểm này, đơn vị đã thành lập các tổ trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng đơn vị” để “cầm tay chỉ việc” cho doanh nghiệp triển khai quyết toán thuế. Dự kiến, trong năm 2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyết toán thuế TNDN cho hơn 1.500 doanh nghiệp và quyết toán thuế TNCN cho gần 2.000 người nộp thuế.

Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế TNCN năm 2025.

Anh Nguyễn Đức Tiến - Phó Trưởng Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận kịp thời các quy định mới về quyết toán. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền qua các kênh thông tin, chúng tôi còn thành lập các nhóm hỗ trợ trực tiếp, đến tận doanh nghiệp để hướng dẫn cụ thể từng nội dung, nhất là những chính sách liên quan đến miễn, giảm và hoàn thuế. Mục tiêu là giúp người nộp thuế nắm chắc quy định, thực hiện đúng ngay từ đầu, hạn chế sai sót trong quá trình kê khai và quyết toán”.

Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh tập huấn cho cán bộ công chức về những điểm mới trong quyết toán thuế.

Theo ước tính sơ bộ, năm 2026, Hà Tĩnh sẽ có khoảng 7.000 doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2025. Để công tác quyết toán được thuận lợi, hiện nay, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo đến các phòng, đơn vị cơ sở nhằm triển khai các giải pháp. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên tất cả các nền tảng. Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng thành lập ban truyền thông để hỗ trợ giải quyết các vướng mắc phát sinh khi triển khai quyết toán.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, ngành Thuế Hà Tĩnh đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong mùa quyết toán thuế năm nay, qua đó, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách chung trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ngành Thuế Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ công tác quyết toán trên môi trường điện tử.