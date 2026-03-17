Mùa gom mật ngọt...

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.
Được biết, xã Vũ Quang hiện có hơn 800 hộ nuôi ong với trên 5.000 đàn. Mật ong hiện có giá dao động từ200- 250 nghìn đồng/lít, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người nuôi ong trên địa bàn.
Nhờ xây dựng thương hiệu sản phẩm, thị trường đầu ra và giá cả của mật ong xã Vũ Quang luôn giữ ổn định. Hiện nay, Liên hiệp Hợp tác xã Ong và Dịch vụ nông nghiệp Vũ Quangcó hơn 400 thành viên, trong đó, nhiều cơ sở đã xây dựng được sản phẩm OCOP như: Mật ong Triều Thu, Ân Phú...
Những dòng mật sóng sánh được kết tinh từ sự cần mẫn của đàn ong và sự nâng niu, chăm nom của người nông dân... Người nuôi ong đang đợi chờ một mùa mật mới đầy khởi sắc.
Năm 2025, do thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng của thiên tai nên sản lượng mật ong trên địa bàn xã giảm đáng kể. Năm nay, dù mới chớm vào vụ mới nhưng sản lượng mật ong của nhiều hộ nuôi đạt khá cao, dao động từ 12-20 lít/tổ. Thời gian qua địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân phát triển nghề nuôi ong như: tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn.. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đồng hành cùng bà con trong việc nâng tầm sản phẩm như kết nối thị trường, hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP...
