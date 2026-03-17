Mùa gom mật ngọt...

Tiến Long- Minh Đông
(Baohatinh.vn) - Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.

Xã Vũ Quang có nhiều lợi thế để phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Cùng với việc đầu tư kỹ thuật và mở rộng quy mô, nghề nuôi ong tại địa phương đang ngày càng phát triển, mang về nguồn thu khá cho bà con. Thời gian này, người nuôi ong đang bước vào mùa thu hoạch mật chính vụ.
Những thùng ong được đặt ven rừng, trong vườn nhà - nơi có nguồn hoa dồi dào để đàn ong đi lấy mật.
Anh Nguyễn Văn Triều (thôn Hợp Bình, ﻿xã Vũ Quang) cho biết: "Khi nhiều loài cây bắt đầu vào mùa hoa nở rộ, cũng là thời điểm gia đình tôi bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra cầu mật và thu hoạch sớm. Mỗi tổ ong của gia đình đang vào mùa thu hoạch, dự kiến sẽ cho từ 15-20 lít mật, tương đương khoảng 3- 4 triệu đồng".
Được biết, xã Vũ Quang hiện có hơn 800 hộ nuôi ong với trên 5.000 đàn. Mật ong hiện có giá dao động từ 200- 250 nghìn đồng/lít, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người nuôi ong trên địa bàn.
Nhờ xây dựng thương hiệu sản phẩm, thị trường đầu ra và giá cả của mật ong xã Vũ Quang luôn giữ ổn định. Hiện nay, Liên hiệp Hợp tác xã Ong và Dịch vụ nông nghiệp Vũ Quang có hơn 400 thành viên, trong đó, nhiều cơ sở đã xây dựng được sản phẩm OCOP như: Mật ong Triều Thu, Ân Phú...
﻿Chị Phạm Thị Thu - cơ sở mật ong Triều Thu (Liên hiệp Hợp tác xã Ong và Dịch vụ nông nghiệp Vũ Quang) cho biết: "Thời điểm này, người nuôi ong đang bận rộn với công việc kiểm tra định kỳ tổ ong để chọn thời điểm tách tổ, thu hoạch mật phù hợp và đóng chai cung cấp cho thị trường. Với số lượng khoảng 100 tổ, cơ sở của chúng tôi dự kiến thu về khoảng 200 lít mật ong thương phẩm, thu nhập khoảng 40-50 triệu đồng".
Những dòng mật sóng sánh được kết tinh từ sự cần mẫn của đàn ong và sự nâng niu, chăm nom của người nông dân... Người nuôi ong đang đợi chờ một mùa mật mới đầy khởi sắc.
Sản phẩm mật ong Vũ Quang ngày càng được khách hàng tin tưởng sử dụng. Qua đó, giúp bà con ổn định đầu ra, từng bước nâng cao thu nhập, phát huy lợi thế địa phương. Đó cũng là động lực để người nuôi ong tiếp tục nhân đàn, tạo ra những dòng mật chất lượng, thơm ngon nhất...

Năm 2025, do thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng của thiên tai nên sản lượng mật ong trên địa bàn xã giảm đáng kể. Năm nay, dù mới chớm vào vụ mới nhưng sản lượng mật ong của nhiều hộ nuôi đạt khá cao, dao động từ 12-20 lít/tổ. Thời gian qua địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân phát triển nghề nuôi ong như: tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn.. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đồng hành cùng bà con trong việc nâng tầm sản phẩm như kết nối thị trường, hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP...

Ông Tô Minh Hoài - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Quang

#Nuôi ong lấy mật #Phát triển mô hình nuôi ong #mật ong Vũ Quang #mùa mật ong #sản phẩm mật ong Hà Tĩnh

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.