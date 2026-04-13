Quế Lâm tiếp tục mở rộng chuỗi nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh

Sáng 13/4, tại xã Cẩm Bình, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2026. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong quý I/2026, dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh trên vật nuôi tiềm ẩn phức tạp, nhất là dịch tả lợn châu Phi, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm chi nhánh Hà Tĩnh đã phối hợp với các địa phương, nông hộ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì và mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn tiếp tục được chú trọng, trong đó, chi nhánh đã phối hợp khảo sát, đánh giá các hộ đăng ký sản xuất hữu cơ và tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho 48 học viên là nông dân, cán bộ địa phương.

Ở lĩnh vực trồng trọt, đơn vị đã ký kết hợp đồng, chuyển giao quy trình và cung cấp vật tư cho 37,6 ha lúa liên kết sản xuất. Đến nay, diện tích lúa cơ bản sinh trưởng tốt, đang bước vào giai đoạn trổ bông; một số diện tích phát triển chậm do thiếu nước, cỏ nhiều hoặc đất cằn sau chuyển đổi cũng đã được chi nhánh kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ vật tư để ổn định sản xuất. Các mô hình cam, bưởi, ổi, vú sữa tím, dưa hấu, chè… tiếp tục được bổ sung phân bón, chế phẩm vi sinh nhằm cải tạo đất, nâng cao chất lượng nông sản.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm trình bày báo cáo tại hội nghị.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, chi nhánh duy trì cung cấp thức ăn, chế phẩm vi sinh, vi lượng và các vật tư hỗ trợ phòng trừ dịch bệnh cho nông hộ; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ để chấn chỉnh các khâu chưa đúng quy trình. Số hộ chăn nuôi liên kết tăng từ 54 lên 61 hộ; ngoài ra còn có 8 hộ đang tiếp tục hoàn thiện chuồng trại để tham gia chuỗi. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm duy trì tương đối ổn định, riêng thịt lợn hữu cơ đạt từ 70 - 80 con/tháng...

Ông Dương Kim Huy - Tổ hợp tác nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm (xã Thạch Lạc) chia sẻ về hiệu quả trồng trọt và chăn nuôi theo giá trị Quế Lâm trên địa bàn xã.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại như nhận thức về nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn ở một số nơi còn hạn chế; sản xuất trồng trọt còn manh mún; một số hộ chăn nuôi chưa tuân thủ đầy đủ quy trình; việc mở rộng tiêu thụ các mặt hàng ngoài thịt lợn, bán hàng qua mạng và thu hồi công nợ còn chậm.

Ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở đó, quý II/2026, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm chi nhánh Hà Tĩnh đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo cho 60 - 100 học viên; duy trì tổng đàn bình quân 1.700 con/tháng, trong đó có 1.200 con lợn thịt; phấn đấu bán 200 con lợn thịt hộ liên kết, chuyển 50 con giống, chọn 50 con hậu bị và cấp 40.000 kg thức ăn mỗi tháng. Cùng với đó, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống tiêu thụ nông sản hữu cơ, tăng cường kiểm tra quy trình chăn nuôi, liên kết chặt chẽ với chính quyền địa phương để nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi giá trị Quế Lâm trên địa bàn Hà Tĩnh.