"Kích hoạt" các giải pháp chống hạn cho cây ăn quả

(Baohatinh.vn) - Người dân tại các "thủ phủ" cam, bưởi như Vũ Quang, Hương Khê... (Hà Tĩnh) đang hối hả triển khai các biện pháp “giải nhiệt”, chống hạn cho cây trồng.
Gia đình ông Nguyễn Văn Minh (thôn 5 Thọ Điền, xã Vũ Quang) trồng hơn 200 gốc cam trên diện tích hơn 1 ha. Dù mới đầu tháng 4 nhưng nền nhiệt tăng cao, có ngày trên 40 độ C, mở đầu một mùa hè khắc nghiệt nên gia đình ông Minh đã nhanh chóng bố trí các thiết bị bơm, tăng cường tưới nước để bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt.
Ông Minh cho biết: “Cam là loại cây chịu hạn kém, đây lại là giai đoạn nuôi quả, tích lũy dinh dưỡng nên nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng. Hiện nay, gia đình tôi đã lắp đặt hệ thống tưới tự động, chủ động dẫn nước về các hồ dự trữ và tăng thời gian tưới mỗi ngày”.
Bà Nguyễn Thị Cảnh (thôn Phố Thịnh, xã Hương Phố) cho biết: “Gia đình tôi hiện có 150 gốc bưởi, đang giai đoạn phát triển quả. Từ đầu năm đến nay lượng mưa ít nên tôi đã mua thêm 100m đường ống rải khắp vườn, tiến hành tích trữ nước để chủ động tưới, tránh tình trạng rụng trái non, quả nhỏ".
Năm nay, nắng nóng đến sớm nên nhiều hộ trồng bưởi cũng phải thường xuyên theo dõi, bọc quả sớm hơn các năm trước bằng túi chuyên dụng để bảo đảm chất lượng sản phẩm cuối vụ.
Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết: “Để bảo đảm các loại cây ăn quả có múi sinh trưởng tốt, người dân cần tận dụng tối đa các nguồn nước tự nhiên, nước từ ao, hồ, giếng khoan, tưới hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng; ưu tiên áp dụng các phương pháp tiết kiệm như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa cục bộ, tưới tràn phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời thực hiện các biện pháp che phủ gốc, chống nắng cho quả".
