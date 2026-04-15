Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

"Kích hoạt" các giải pháp chống hạn cho cây ăn quả

Thái Oanh - Dương Chiến
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Người dân tại các "thủ phủ" cam, bưởi như Vũ Quang, Hương Khê... (Hà Tĩnh) đang hối hả triển khai các biện pháp “giải nhiệt”, chống hạn cho cây trồng.

Thời điểm này, cây cam đang bước vào giai đoạn nuôi quả - thời kỳ có ý nghĩa quyết định đến năng suất, mẫu mã và chất lượng khi thu hoạch. Do đó, nông dân xã Vũ Quang đã chủ động triển khai nhiều biện pháp chống hạn khi nắng nóng diễn ra gay gắt.
Gia đình ông Nguyễn Văn Minh (thôn 5 Thọ Điền, xã Vũ Quang) trồng hơn 200 gốc cam trên diện tích hơn 1 ha. Dù mới đầu tháng 4 nhưng nền nhiệt tăng cao, có ngày trên 40 độ C, mở đầu một mùa hè khắc nghiệt nên gia đình ông Minh đã nhanh chóng bố trí các thiết bị bơm, tăng cường tưới nước để bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt.
Ông Minh cho biết: “Cam là loại cây chịu hạn kém, đây lại là giai đoạn nuôi quả, tích lũy dinh dưỡng nên nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng. Hiện nay, gia đình tôi đã lắp đặt hệ thống tưới tự động, chủ động dẫn nước về các hồ dự trữ và tăng thời gian tưới mỗi ngày”.
Ngoài những hộ đầu tư hệ thống tự động, nhiều hộ dân khác cũng chủ động dẫn nước lên đồi cao, sử dụng hệ thống vòi cỡ lớn để tưới thủ công cho vườn cam từ sáng sớm.
Được biết, toàn xã Vũ Quang hiện có hơn 400 ha cam các loại. Nhằm giữ ẩm cho đất và tăng sức chống chịu cho cây, người dân còn tiến hành tủ gốc bằng cỏ, cây khô, kết hợp bón phân vi sinh cân đối dinh dưỡng.
Tại xã Hương Phố, người dân cũng đang tích cực thực hiện các biện pháp chăm sóc, “giải nhiệt” cho những vườn bưởi đang trong thời kỳ nuôi quả. Đây là giai đoạn cây bưởi rất mẫn cảm với điều kiện ngoại cảnh, đặc biệt cần được đáp ứng tốt nhu cầu về nước tưới và dinh dưỡng.
Bà Nguyễn Thị Cảnh (thôn Phố Thịnh, xã Hương Phố) cho biết: “Gia đình tôi hiện có 150 gốc bưởi, đang giai đoạn phát triển quả. Từ đầu năm đến nay lượng mưa ít nên tôi đã mua thêm 100m đường ống rải khắp vườn, tiến hành tích trữ nước để chủ động tưới, tránh tình trạng rụng trái non, quả nhỏ".
Năm nay, nắng nóng đến sớm nên nhiều hộ trồng bưởi cũng phải thường xuyên theo dõi, bọc quả sớm hơn các năm trước bằng túi chuyên dụng để bảo đảm chất lượng sản phẩm cuối vụ.
Toàn tỉnh hiện có khoảng 11.000 ha cây ăn quả có múi, chủ yếu gồm cam, bưởi tập trung tại các xã Vũ Quang, Kim Hoa, Đồng Lộc, Hương Phố, Phúc Trạch... Đây là thời điểm cây cần nhiều nước để nuôi quả, vì vậy việc chủ động tưới dưỡng, chống khô hạn có ý nghĩa rất quan trọng đối với năng suất và chất lượng sản phẩm.
Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết: “Để bảo đảm các loại cây ăn quả có múi sinh trưởng tốt, người dân cần tận dụng tối đa các nguồn nước tự nhiên, nước từ ao, hồ, giếng khoan, tưới hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng; ưu tiên áp dụng các phương pháp tiết kiệm như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa cục bộ, tưới tràn phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời thực hiện các biện pháp che phủ gốc, chống nắng cho quả".

Tin liên quan

Tags:

#nông nghiệp #hà tĩnh #cây ăn quả #giải nhiệt #tưới tiêu #bưởi #cam

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

