Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Trạm bơm “treo vòi” khiến hàng trăm héc-ta lúa đối mặt nguy cơ mất mùa

Sĩ Hoàng - Sỹ Thông
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hạn hán kéo dài, nguồn nước cạn kiệt khiến gần 150 ha lúa vụ xuân hè tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) thiếu nước nghiêm trọng đúng thời điểm trổ bông, đối mặt nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất mùa.

Tại 2 cánh đồng Pheo và Phát Lát (thôn Phúc Xá) hiện có hơn 150 ha lúa.

Tại 2 cánh đồng Pheo và Phát Lát (thôn Phúc Xá), hơn 150 ha lúa của người dân các thôn Phúc Xá, Đông Đoài, Trại Trắn và Tân Sơn (xã Đức Hòa cũ) đang bước vào giai đoạn trổ bông, thời kỳ quyết định năng suất. Toàn bộ diện tích này phụ thuộc vào nguồn nước từ trạm bơm hói Bãi Đông, thông qua các tuyến kênh chính N1, N2 và N26 là những kênh dẫn nước của hệ thống thủy lợi Linh Cảm.

Trạm bơm hói Bãi Đông được xây dựng từ lâu, một số hạng mục như hệ thống dẫn và kênh mương đã xuống cấp. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến việc tưới tiêu gián đoạn không nằm ở công trình, mà do thiếu nguồn nước. Nắng nóng kéo dài làm nước sông Ngàn Sâu hạ thấp, nguồn nước tại hói Bãi Đông gần như cạn kiệt. Mực nước tại cửa hút đã xuống dưới ngưỡng cho phép, khiến hệ thống không thể lấy nước để bơm tưới. Đây là “điểm nghẽn” chính buộc trạm bơm phải dừng hoạt động, đẩy nhiều diện tích lúa vào tình trạng thiếu nước ngay trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng.

Trạm bơm không đủ nguồn nước để vận hành tưới cho các cánh đồng.

Nếu tình trạng khô hạn tiếp tục kéo dài, nguy cơ thiệt hại sẽ không dừng ở việc giảm năng suất mà có thể dẫn tới mất trắng ở một số diện tích vùng cao cưỡng, xa nguồn nước. Đáng lo ngại hơn, đây không phải là hiện tượng nhất thời mà có dấu hiệu lặp lại theo chu kỳ thời tiết cực đoan, đặt ra thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào nguồn nước mặt. Khi nguồn nước cạn kiệt, dù hệ thống thủy lợi còn hoạt động được, cũng khó phát huy hiệu quả, khiến người dân rơi vào thế bị động.

Những năm trước, nhờ có mưa rào xen kẽ nên năng suất lúa đạt từ 250 - 350 kg/sào. Năm nay, từ khi lúa bắt đầu trổ đến nay không có mưa, ruộng đồng khô nứt, nhiều diện tích lúa trổ không thoát, bông nhỏ, lép hạt. Biết chắc hiệu quả thấp nên người dân cũng không còn mặn mà chăm sóc như trước.

"Nếu trong những ngày tới vẫn còn nắng gay gắt và không có mưa bổ sung, năng suất lúa sẽ giảm sâu, kéo theo thu nhập của hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng đáng kể" - chị Nguyễn Thị Giang (thôn Phúc Xá) cho biết.

Tình trạng khô hạn đã kéo dài khoảng một tháng nay, trùng đúng thời điểm lúa trổ bông.

Toàn bộ diện tích sản xuất nói trên hiện do HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Hòa quản lý. Mỗi hộ canh tác từ hơn 1 sào đến 3 mẫu ruộng, nên thiệt hại nếu xảy ra sẽ không nhỏ, tác động đến đời sống kinh tế của người dân.

Thực tế ghi nhận tại các cánh đồng cho thấy, nhiều diện tích lúa do thiếu nước nên sinh trưởng kém, bông lúa ngắn, hạt lép gia tăng. Một số hộ dân đã phải chấp nhận bỏ bê chăm sóc do chi phí đầu tư thêm không tương xứng với khả năng thu hồi.

Nếu tình trạng hạn hán tiếp tục kéo dài, không chỉ vụ xuân hè năm nay bị đe dọa mà còn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất các vụ tiếp theo do đất đai bị khô kiệt, khó phục hồi độ ẩm. Nguy cơ mất mùa trên diện rộng là hiện hữu, kéo theo hệ lụy về kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với những hộ nông dân phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất lúa.

Ông Nguyễn Văn Phượng – Phó Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Hòa lo lắng cho hàng trăm ha lúa của HTX.

Theo ông Nguyễn Văn Phượng – Phó Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Hòa kiêm Trưởng thôn Phúc Xá, nếu tình trạng thiếu nước tiếp tục kéo dài, nhiều diện tích lúa sẽ bị ảnh hưởng nặng, nguy cơ mất mùa là rất lớn. Về lâu dài, để đảm bảo nguồn nước tưới ổn định, cần xem xét di dời trạm bơm tại hói Bãi Đông xuống khu vực hạ lưu khoảng 200m, nơi có mực nước sông Ngàn Sâu cao hơn, đủ điều kiện để vận hành máy bơm.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các cấp, ngành chức năng trong việc sớm có giải pháp đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho sản xuất nông nghiệp. Không chỉ là câu chuyện của một vụ mùa, đây còn là vấn đề lâu dài nhằm thích ứng với diễn biến ngày càng khắc nghiệt của thời tiết, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Tin liên quan

Tags:

#đồng ruộng Hà Tĩnh #Ruộng bỏ hoang #Thủy lợi Linh Cảm #Lúa xuân hè thiếu nước #Mất mùa lúa ở Đức Thọ

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.