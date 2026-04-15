Hà Tĩnh lần đầu tiên có sản phẩm đủ điều kiện công nhận OCOP 5 sao

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có 2 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương đánh giá đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao.
Trong đợt đánh giá của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương diễn ra vào sáng 15/4 tại TP Hà Nội, cả nước có 91 sản phẩm được đề xuất phân hạng OCOP 5 sao.
Qua quá trình thẩm định, chấm điểm và đánh giá nghiêm ngặt theo đúng quy định, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương đã công nhận 40 sản phẩm đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao để trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, công nhận.
Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh có 2 sản phẩm là nước mắm Phú Khương của Hợp tác xã Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) và nước mắm Luận Nghiệp của Hợp tác xã Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh).
Đây cũng là 2 sản phẩm OCOP đầu tiên của Hà Tĩnh đủ điều kiện đạt chuẩn 5 sao, khẳng định chất lượng vượt trội với sự đầu tư bài bản từ khâu sản xuất, chế biến, quảng bá và thị trường tiêu thụ.
Việc có thêm các sản phẩm đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, mở rộng quy mô sản xuất, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm Hà Tĩnh đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Sản phẩm OCOP 5 sao phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng, quy mô sản xuất, thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt có tiềm năng xuất khẩu và đạt từ 90 điểm trở lên theo bộ tiêu chí OCOP quốc gia. Tiêu chí đánh giá bao gồm 3 nhóm chính về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; khả năng tiếp thị và chất lượng sản phẩm theo Quyết định 148/QĐ-TTg quy định bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên toàn quốc (OCOP).
Trong 90 ngày thực hiện phong trào thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới (từ 15/12/2025 đến 15/3/2026), toàn xã Đức Thịnh đã huy động 8,597 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án sát thực tiễn, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Tình trạng nhiều diện tích rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) bị chết khô đang gây lo ngại về môi trường, hệ sinh thái và sinh kế của người dân, đặt ra yêu cầu sớm xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cơ sở bố trí lực lượng trực canh gác tại các chòi canh, điểm camera giám sát, chốt trực tại các cửa rừng từ 9h đến 21h hằng ngày.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong công tác phòng, chống thiên tai.
Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.