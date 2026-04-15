Hà Tĩnh lần đầu tiên có sản phẩm đủ điều kiện công nhận OCOP 5 sao

Thái Oanh - Hà Vân
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có 2 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương đánh giá đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao.

Trong đợt đánh giá của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương diễn ra vào sáng 15/4 tại TP Hà Nội, cả nước có 91 sản phẩm được đề xuất phân hạng OCOP 5 sao.

Trong đợt đánh giá diễn ra ngày 15/4 tại TP Hà Nội, cả nước có 91 sản phẩm được đề xuất phân hạng OCOP 5 sao.

Qua quá trình thẩm định, chấm điểm và đánh giá nghiêm ngặt theo đúng quy định, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương đã công nhận 40 sản phẩm đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao để trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, công nhận.

Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh có 2 sản phẩm là nước mắm Phú Khương của Hợp tác xã Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) và nước mắm Luận Nghiệp của Hợp tác xã Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh).

Tỉnh Hà Tĩnh có 2 sản phẩm lần đầu tiên đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao.

Đây cũng là 2 sản phẩm OCOP đầu tiên của Hà Tĩnh đủ điều kiện đạt chuẩn 5 sao, khẳng định chất lượng vượt trội với sự đầu tư bài bản từ khâu sản xuất, chế biến, quảng bá và thị trường tiêu thụ.

Việc có thêm các sản phẩm đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, mở rộng quy mô sản xuất, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm Hà Tĩnh đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Hợp tác xã Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) đã đầu tư dây chuyền máy móc, góp phần nâng cao năng suất, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sản phẩm OCOP 5 sao phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng, quy mô sản xuất, thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt có tiềm năng xuất khẩu và đạt từ 90 điểm trở lên theo bộ tiêu chí OCOP quốc gia. Tiêu chí đánh giá bao gồm 3 nhóm chính về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; khả năng tiếp thị và chất lượng sản phẩm theo Quyết định 148/QĐ-TTg quy định bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên toàn quốc (OCOP).

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.