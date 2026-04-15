Hà Tĩnh lần đầu tiên có sản phẩm đủ điều kiện công nhận OCOP 5 sao

Trong đợt đánh giá của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương diễn ra vào sáng 15/4 tại TP Hà Nội, cả nước có 91 sản phẩm được đề xuất phân hạng OCOP 5 sao.

Qua quá trình thẩm định, chấm điểm và đánh giá nghiêm ngặt theo đúng quy định, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương đã công nhận 40 sản phẩm đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao để trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, công nhận.

Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh có 2 sản phẩm là nước mắm Phú Khương của Hợp tác xã Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) và nước mắm Luận Nghiệp của Hợp tác xã Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh).

Tỉnh Hà Tĩnh có 2 sản phẩm lần đầu tiên đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao.

Đây cũng là 2 sản phẩm OCOP đầu tiên của Hà Tĩnh đủ điều kiện đạt chuẩn 5 sao, khẳng định chất lượng vượt trội với sự đầu tư bài bản từ khâu sản xuất, chế biến, quảng bá và thị trường tiêu thụ.

Việc có thêm các sản phẩm đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, mở rộng quy mô sản xuất, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm Hà Tĩnh đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Hợp tác xã Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) đã đầu tư dây chuyền máy móc, góp phần nâng cao năng suất, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.