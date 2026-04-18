Chuyển đổi cây trồng thành công, nông dân Kỳ Anh thu nhập ổn định từ ổi Đài Loan

Khu vườn rộng hơn 7 sào của gia đình bà Nguyễn Thị Thoài ở thôn Đồng Trụ Đông (xã Kỳ Anh) trước đây vốn là vườn tạp, trồng những cây có hiệu quả kinh tế thấp. Nhận thấy tiềm năng của giống ổi Đài Loan, năm 2018, bà Thoài đã mạnh dạn cải tạo, quy hoạch lại toàn bộ diện tích và trồng hơn 500 gốc.

Chỉ sau hơn một năm, cây ổi bắt đầu cho thu hoạch. Giống ổi Đài Loan có nhiều ưu điểm nổi bật như quả to, mẫu mã đẹp, ít hạt, vị ngọt thanh và đặc biệt là độ giòn cao. Khi chín, quả vẫn giữ được độ cứng, dễ vận chuyển, bảo quản lâu hơn so với nhiều giống ổi khác. Nhờ vậy, sản phẩm luôn được thị trường ưa chuộng.

Bà Nguyễn Thị Thoài thu hoạch ổi chín để phục vụ khách hàng.

Mỗi năm, vườn ổi của gia đình bà Thoài cho thu hoạch 2 vụ chính, mang lại tổng thu nhập trên 100 triệu đồng. Đây là con số đáng mơ ước so với các loại cây trồng truyền thống trước đây.

Không dừng lại ở đó, thời gian vừa qua, khi địa phương triển khai chương trình hỗ trợ cây giống nhằm mở rộng diện tích trồng ổi, bà Thoài tiếp tục đăng ký nhận thêm 100 cây giống để phủ kín diện tích vườn, hướng tới tăng năng suất và thu nhập. Hiện nay, diện tích ổi mới trồng của gia đình bà đạt tỷ lệ sống 100% và dự kiến đến đầu năm sau sẽ cho lứa quả đầu tiên.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thoài tiếp tục trồng mới 100 gốc ổi Đài Loan.

Bà Nguyễn Thị Thoài cho biết: “Trước đây gia đình tôi trồng nhiều loại cây nhưng hiệu quả không cao. Từ khi chuyển sang trồng ổi Đài Loan, kinh tế cải thiện rõ rệt. Cây ổi dễ chăm sóc, nhanh cho thu hoạch, đầu ra lại ổn định. Được xã Kỳ Anh hỗ trợ thêm cây giống, tôi rất phấn khởi vì có cơ hội mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Sắp tới tôi sẽ tiếp tục đầu tư chăm sóc theo hướng VietGAP để đảm bảo chất lượng và giữ uy tín với khách hàng”.

Gia đình bà Trần Thị Văn ở thôn Đồng Trụ Tây (xã Kỳ Anh) cũng có vườn ổi Đài Loan đến độ thu hoạch. Bà cho hay: "Ổi trồng ở quê tôi phát triển khỏe, ít sâu bệnh, năng suất cao, chất lượng đồng đều. Đặc biệt, nhờ áp dụng quy trình sản xuất an toàn, quả ổi Kỳ Anh đã tạo dựng được niềm tin vững chắc đối với người tiêu dùng". Được biết, gia đình bà Văn có tổng diện tích 1.500m2. Vừa qua, với sự hỗ trợ của chính quyền xã, bà Văn tiếp tục trồng mới 150 cây ổi Đài Loan.

Bà Trần Thị Văn kiểm tra những quả ổi có thể cho thu hoạch.

Không riêng gia đình bà Thoài, bà Văn mà nhiều hộ dân tại xã Kỳ Anh đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng ổi Đài Loan và đạt hiệu quả kinh tế cao. Theo người dân địa phương, giống ổi Đài Loan được một số người dân đưa về trồng từ năm 2015. Qua thời gian, cây ổi đã chứng minh khả năng thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây.

Cùng đồng hành với người dân nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, những năm qua, xã Kỳ Anh đã tích cực hỗ trợ đầu tư thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng diện tích trồng ổi. Đáng chú ý, sản phẩm ổi Kỳ Anh đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, mở ra nhiều cơ hội phát triển thị trường.

Đầu năm nay, xã Kỳ Anh đã bàn giao gần 4.000 cây ổi giống, trị giá hơn 150 triệu đồng cho Tổ hợp tác trồng ổi và các hộ dân tại các thôn: Đồng Trụ Đông, Đồng Trụ Tây, Hải Vân và Hồ Vân Giang.



Lãnh đạo xã Kỳ Anh trao cây ổi giống cho các hộ dân trên địa bàn vào đầu năm nay.

Sau khi tiếp nhận cây giống, người dân được hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật trồng, chăm sóc, từ khâu đào hố, bón lót đến quy trình phòng trừ sâu bệnh bằng các biện pháp sinh học. Nhờ vậy, cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao và phát triển ổn định.

Đến nay, tổng diện tích trồng ổi Đài Loan tại xã Kỳ Anh đã đạt trên 30 ha. Đặc biệt, 100% diện tích được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm. Năng suất bình quân đạt khoảng 5 tấn/ha/vụ, giá bán dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg,

Không chỉ mang lại thu nhập cao, cây ổi còn giúp người dân yên tâm sản xuất khi đầu ra ổn định. Ổi thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó, thị trường không chỉ trong tỉnh mà còn mở rộng ra nhiều địa phương khác.

Cây ổi giúp người dân xã Kỳ Anh nâng cao thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Hưởng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kỳ Anh phấn khởi cho biết: “Việc phát triển cây ổi Đài Loan là một trong những hướng đi trọng tâm của địa phương trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ cây giống mà còn phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, giúp người dân sản xuất theo hướng an toàn, bền vững. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục vận động bà con mở rộng diện tích, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định hơn, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm ổi Kỳ Anh”.

Từ những khu vườn tạp kém hiệu quả, cây ổi Đài Loan đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân Kỳ Anh. Việc tiếp tục mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu sẽ là chìa khóa để địa phương phát huy tối đa tiềm năng, đưa ổi Kỳ Anh trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân một cách bền vững.