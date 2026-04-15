Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Đức Thiện
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.

Nắng đầu mùa, những giàn bí ở thôn Hạ Tứ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn phủ kín một màu xanh mát, quả treo lúc lỉu.
Ở tuổi 74, ông Trần Xuân vẫn đều đặn ra vườn, tỉ mỉ chăm chút từng dây bí. Với ông Xuân, làm vườn không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm vui tuổi già.
Những quả bí xanh căng tròn, nặng trĩu trên giàn được nuôi dưỡng bằng sự cần mẫn nhiều ngày. Đến kỳ thu hoạch, vợ chồng ông Xuân nhẹ nhàng cắt từng quả xếp gọn để bán cho thương lái.
Năm nay, thời tiết thuận lợi, lại được chăm sóc tốt nên 3 giàn bí của gia đình ông Xuân an toàn với bệnh ruồi vàng, loại dịch hại chuyên "tấn công" bí ngay khi quả còn non.
Ông Xuân chia sẻ: “Trên diện tích hơn 200m², vụ bí năm nay đạt sản lượng gần 2 tấn. Tôi đã bán được hơn 1 tấn với giá 10 ngàn đồng/kg; trên giàn vẫn còn khoảng 200 quả, trung bình mỗi quả trên 4kg. Làm vườn vừa là cách rèn luyện sức khỏe, vừa giúp gia đình có nguồn thực phẩm sạch, lại thêm thu nhập”.
Vùng bãi ngoài đê của thôn Hạ Tứ dù thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt nhưng lại được phù sa bồi đắp, thích hợp cho phát triển các loại cây trồng. Những giàn bí được dựng khung chắc chắn, vươn rộng, tạo nên không gian xanh mát giữa mùa nắng. Đây cũng là cách người dân tận dụng hiệu quả diện tích vườn hộ.
Không riêng ông Xuân, nhiều người cao tuổi trong thôn vẫn duy trì thói quen làm vườn mỗi ngày, xem đó là cách rèn luyện sức khỏe và giữ nhịp sống năng động khi tuổi cao.
Ông Trần Thanh Bình (72 tuổi) cũng đang hối hả thu hoạch bí. Những luống vườn gọn gàng, sạch sẽ cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng của người trồng.
Cũng như các hộ trồng bí nơi đây, ông Bình ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, hướng đến sản xuất nông sản sạch, an toàn cho gia đình và thị trường. Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, người dân chủ động che phủ gốc, giữ ẩm và tưới nước hợp lý vào sáng sớm hoặc chiều muộn để cây phát triển ổn định.
Ông Bình cho biết: "Thời vụ trồng bí bắt đầu vào khoảng tháng 9 âm lịch hằng năm, khi đó đã qua mùa mưa lũ, được phù sa bồi đắp nên đất tơi xốp, rất phù hợp với cây bí. Trên diện tích 400m2 trồng bí, năm nay, gia đình đã thu hoạch và bán được 1,2 tấn, thu về trên 10 triệu đồng; trên giàn còn khoảng 400 quả".
Giống bí cao sản cho quả to, chắc, trọng lượng trung bình từ 3 – 5 kg/quả, đáp ứng nhu cầu thị trường và cho giá trị kinh tế khá.
Không ít khách hàng tìm đến tận vườn để mua bí để sử dụng và làm quà biếu cho người thân, bạn bè.

Thôn Hạ Tứ có trên 200 hộ, hầu hết sản xuất nông nghiệp và có vườn rộng để sản xuất rau an toàn. Trong đó, có khoảng 180 hộ trồng bí với diện tích từ 50–500 m², tạo nên vùng sản xuất tập trung, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Sau mỗi vụ bí, người dân tận dụng giàn để trồng các loại cây khác như mướp, giúp tăng hiệu quả sử dụng đất và duy trì nguồn thu quanh năm. Phong trào làm vườn, đặc biệt ở người cao tuổi không chỉ cải thiện đời sống mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.

Bà Nguyễn Thị Bình - Trưởng thôn Hạ Tứ

Tin liên quan

Tags:

#Nông dân xã Đức Quang #xã đức quang sản xuất sau lũ #Vùng rốn lũ Đức Quang #Trồng bí ở xã Đức Quang

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

