Tăng tốc tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tập trung triển khai công tác tiêm vắc-xin đợt 1 năm 2026 cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, ổn định hoạt động chăn nuôi.
Thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc-xin đợt 1 năm 2026 của UBND tỉnh, xã Cẩm Bình đã chỉ đạo các thôn rà soát, thống kê đàn vật nuôi thuộc diện cần tiêm phòng; đồng thời thành lập các tổ tiêm theo hình thức "cuốn chiếu", triển khai lần lượt từng cụm dân cư.
Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, năm nay, xã Cẩm Bình đã phân bổ, cấp phát vắc-xin phòng bệnh đến từng hộ chăn nuôi, giúp người dân chủ động tiêm phòng kịp thời tại nhà.
Ông Lê Đình Khánh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Tiến cho biết: “Địa phương đang huy động tối đa nhân lực, vật lực, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 trước thời hạn, đảm bảo tỷ lệ theo hướng dẫn của Sở NN&MT, góp phần kiểm soát dịch bệnh, ổn định hoạt động chăn nuôi”.
Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, đến nay, đối với đàn trâu, bò, vắc-xin lở mồm long móng đã tiêm được 5.118 liều, tụ huyết trùng 5.154 liều, viêm da nổi cục 9.623 liều. Đối với đàn lợn, vắc-xin dịch tả lợn tiêm được 8.899 liều, tụ huyết trùng 7.999 liều. Ở đàn gia cầm, vắc-xin cúm gia cầm đã tiêm được 43.915 liều; tiêm vắc-xin dại cho đàn chó đạt 17.212 liều.
Theo kế hoạch của UBND tỉnh, đợt tiêm phòng vắc-xin lần 1 năm 2026 kéo dài đến hết ngày 30/5. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người chăn nuôi nâng cao ý thức, chấp hành đúng quy định, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, ổn định hoạt động sản xuất. Cùng đó, chú trọng tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là tại những khu vực từng phát sinh ổ dịch hoặc có nguy cơ cao nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý dứt điểm ngay từ sớm, không để dịch lây lan trên diện rộng.
Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT)
Áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) trong canh tác lúa đang cho thấy hiệu quả rõ nét trên đồng ruộng Hà Tĩnh, góp phần giảm phát thải khí mê-tan, bảo vệ môi trường và bảo đảm năng suất ổn định.
Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án sát thực tiễn, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Tình trạng nhiều diện tích rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) bị chết khô đang gây lo ngại về môi trường, hệ sinh thái và sinh kế của người dân, đặt ra yêu cầu sớm xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cơ sở bố trí lực lượng trực canh gác tại các chòi canh, điểm camera giám sát, chốt trực tại các cửa rừng từ 9h đến 21h hằng ngày.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong công tác phòng, chống thiên tai.
Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.