Kinh tế

Nông nghiệp

Tăng tốc tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh

Thái Oanh
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tập trung triển khai công tác tiêm vắc-xin đợt 1 năm 2026 cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, ổn định hoạt động chăn nuôi.

bqbht_br_z7702712949963-1f7884b801537f693afc2a7576417ea8.jpg
bqbht_br_z7702713084601-7a0352c77be6c16c040c3e191f74171e.jpg
Thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc-xin đợt 1 năm 2026 của UBND tỉnh, xã Cẩm Bình đã chỉ đạo các thôn rà soát, thống kê đàn vật nuôi thuộc diện cần tiêm phòng; đồng thời thành lập các tổ tiêm theo hình thức "cuốn chiếu", triển khai lần lượt từng cụm dân cư.
bqbht_br_z7702712947956-0d8ba67bc689ced3f81c6ce0c17572ee.jpg
Ông Trần Văn Minh (thôn Tam Trung, xã Cẩm Bình) cho biết: “Gia đình đang nuôi 2 con bò. Dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chúng tôi đã chủ động khai báo số lượng vật nuôi, thường xuyên theo dõi thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã để thực hiện tiêm phòng đúng quy định”.
bqbht_br_chatgpt-image-13-44-17-13-thg-4-2026.png
bqbht_br_0x5a9995.jpg
Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, năm nay, xã Cẩm Bình đã phân bổ, cấp phát vắc-xin phòng bệnh đến từng hộ chăn nuôi, giúp người dân chủ động tiêm phòng kịp thời tại nhà.
bqbht_br_z7709928214849-8c6983ad9445f776aaca5202f5c51008.jpg
Là địa bàn thường xuyên phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, xã Đồng Tiến đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt 1 cho hơn 480 con trâu, bò; trên 1.600 con lợn; khoảng 21.500 con gia cầm; hơn 1.000 con chó.
bqbht_br_z7709927876224-559992d201d5e1da4706af3f80fc0ac0.jpg
Chị Nguyễn Thị Minh (thôn Liên Quý, xã Đồng Tiến) chia sẻ: “Việc tiêm phòng đầy đủ, đúng thời điểm giúp đàn vật nuôi của gia đình tăng sức đề kháng, hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh nên gia đình tôi đã chủ động thực hiện theo hướng dẫn”.
bqbht_br_z7709928213955-e611d80d9d9d741811efce0f0236512b.jpg
bqbht_br_z7709928019593-bf598fdeec3bf39421423693bb16e215.jpg
Ông Lê Đình Khánh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Tiến cho biết: “Địa phương đang huy động tối đa nhân lực, vật lực, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 trước thời hạn, đảm bảo tỷ lệ theo hướng dẫn của Sở NN&MT, góp phần kiểm soát dịch bệnh, ổn định hoạt động chăn nuôi”.
bqbht_br_z7734035022367-de7dc78a89985e83b3ef00e120a3928b.jpg
Những ngày qua, phường Hà Huy Tập cũng đã phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các tổ dân phố tiến hành rà soát, thống kê tổng đàn của từng hộ gia đình. Trên cơ sở đó, các tổ tiêm phòng được thành lập, trực tiếp đến từng hộ dân để thực hiện tiêm vắc-xin, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, an toàn và hiệu quả.
bqbht_br_z7734035298878-f2beb7d554c2b9d6910d06feb4c7ea55.jpg
Trong đợt này, phường sẽ tiêm phòng cho hơn 1.000 con trâu, bò; hơn 1.400 con lợn; 104.000 con gia cầm; gần 1.200 con chó, mèo và phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/4. Lịch cụ thể do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường chủ trì, phối hợp với các tổ dân phố thống nhất và thông báo đến người chăn nuôi để chủ động trong việc bố trí nhân lực, vật lực.
bqbht_br_672081635-2330312204117056-7966124390886590377-n.jpg
bqbht_br_chatgpt-image-17-59-36-17-thg-4-2026.png
Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, đến nay, đối với đàn trâu, bò, vắc-xin lở mồm long móng đã tiêm được 5.118 liều, tụ huyết trùng 5.154 liều, viêm da nổi cục 9.623 liều. Đối với đàn lợn, vắc-xin dịch tả lợn tiêm được 8.899 liều, tụ huyết trùng 7.999 liều. Ở đàn gia cầm, vắc-xin cúm gia cầm đã tiêm được 43.915 liều; tiêm vắc-xin dại cho đàn chó đạt 17.212 liều.
bqbht_br_z7734035269415-2efe30e970bc3f8daedb5f68329d11f9.jpg
Trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường làm sức đề kháng của vật nuôi suy giảm, trong khi đó, nguy cơ phát sinh, lây lan các dịch bệnh nguy hiểm vẫn đang ở mức cao, việc tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin được xác định là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để bảo vệ đàn vật nuôi.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, đợt tiêm phòng vắc-xin lần 1 năm 2026 kéo dài đến hết ngày 30/5. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người chăn nuôi nâng cao ý thức, chấp hành đúng quy định, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, ổn định hoạt động sản xuất. Cùng đó, chú trọng tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là tại những khu vực từng phát sinh ổ dịch hoặc có nguy cơ cao nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý dứt điểm ngay từ sớm, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT)

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

