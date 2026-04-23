Triển khai sản xuất vụ hè thu đảm bảo an toàn, hiệu quả

Sáng 23/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án sản xuất và phòng, chống hạn vụ hè thu năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và Phó Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị. Cùng dự có Giám đốc Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vùng khu IV (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) Nguyễn Tuấn Lộc và đại diện lãnh đạo các sở ban, ngành. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 69 điểm cầu xã, phường.

Vụ hè thu 2025, diện tích sản xuất các loại cây trồng của Hà Tĩnh cơ bản đạt kế hoạch đề ra với tổng diện tích gieo trồng 54.579 ha. Diện tích hoàn thành việc thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất trên thực địa đạt hơn 14.111 ha tại 49/69 xã, phường. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số được quan tâm như triển khai sản xuất lúa đạt chứng nhận VietGAP, hữu cơ; chú trọng sử dụng cơ giới hóa vào sản xuất; cấp mã số vùng trồng; sản xuất rau, hoa các loại, dưa lưới trong nhà màng, nhà lưới;...

Bước vào vụ hè thu 2026, sản xuất nông nghiệp Hà Tĩnh dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức. Trong đó, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, số đợt nhiều hơn so với trung bình nhiều năm và mức độ gay gắt hơn năm 2025; lượng mưa trong các tháng (từ tháng 6 đến nửa đầu tháng 9/2026) dự báo khá thấp.

Nguy cơ hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất cũng ở mức cao, nhất là tại các vùng cao cưỡng, cuối kênh. Giá vật tư đầu vào tăng khiến chi phí sản xuất tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, các đối tượng dịch hại như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá vi khuẩn… phát sinh không theo quy luật.

Trên cơ sở phân tích điều kiện thực tiễn sản xuất, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu tổng diện tích sản xuất hè thu năm 2026 đạt 54.311 ha, sản lượng lương thực đạt trên 230.270 tấn; trong đó, diện tích trồng lúa hơn 45.516 ha, năng suất đạt trên 50,6 tạ/ha, sản lượng đạt trên 230.000 tấn. Diện tích áp dụng tưới ngập khô xen kẽ giảm phát thải 8.700 ha.

Để đảm bảo sản xuất vụ hè thu 2026 đạt và vượt kế hoạch đề ra, Hà Tĩnh chủ động triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp sản xuất; huy động mọi nguồn lực thu hoạch nhanh gọn lúa vụ xuân, tập trung gieo cấy lúa hè thu; tranh thủ thời điểm sau thu hoạch cây trồng cạn vụ xuân, đất còn đủ ẩm để tập trung xuống giống các loại cây trồng cạn.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với dồn điền đổi thửa, cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa; duy trì và nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và áp dụng các biện pháp sản xuất trồng trọt giảm phát thải; cân đối nguồn nước tưới phục vụ sản xuất trong bối cảnh nắng hạn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm...

Riêng đối với sản xuất lúa, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy kết thúc trước 5/6 và kết thúc thu hoạch trước 5/9; sử dụng nhóm giống có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày như: Nếp 98, Nếp 87, Nếp 97, Khang Dân đột biến, Xuân Mai, Bắc Thịnh, BT09, TBR97,...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu trên cơ sở Đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu của Sở NN&MT, các địa phương xây dựng đề án, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn và tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai.

Trong đó, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, tập trung nhân, vật lực hoàn thành gieo cấy lúa hè thu trước 5/6; thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo các đối tượng sâu bệnh phát sinh để phòng trừ kịp thời. Các địa phương cần chủ động phối hợp với các công ty thủy lợi cân đối nguồn nước, đảm bảo đủ tưới; chủ động các điều kiện, kịch bản chống hạn trong bối cảnh thời tiết diễn biến cực đoan.

Tiếp tục tập trung tổ chức sản xuất hiệu quả trên diện tích hơn 14.111 ha đã thực hiện chuyển đổi, tập trung ruộng đất. Đối với diện tích đã được định hướng quy hoạch lúa năng suất, chất lượng cao tại 56 xã, phường cần chú trọng chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng vùng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu theo hướng “1 cánh đồng - 1 giống - 1 thời vụ - tạo 1 loại sản phẩm đồng nhất số lượng lớn”.

Duy trì và nhân rộng diện tích sản xuất lúa giảm phát thải trong trên diện tích 8.700 ha. Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, tổ chức kiểm tra, quản lý chất lượng giống, giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngay từ đầu vụ.

Về nhiệm vụ trước mắt, các địa phương cần thực hiện huy động tối đa phương tiện, nhân lực; có kế hoạch điều phối máy gặt hợp lý giữa các vùng, xứ đồng nhằm tổ chức thu hoạch cây trồng vụ xuân nhanh gọn.