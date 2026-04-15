Hà Tĩnh sẽ áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ thêm 5.400ha

Sáng 15/4, tại xã Can Lộc, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ, Công ty TNHH Green Carbon Japan Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Tĩnh tổ chức hội thảo đánh giá mô hình sản xuất lúa giảm phát thải, hướng tới tạo tín chỉ carbon.

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất lúa giảm phát thải ứng dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ tại xã Can Lộc

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã tham quan mô hình sản xuất lúa giảm phát thải ứng dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ do Sở NN&MT phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ và Công ty Green Carbon Inc (Nhật Bản) triển khai tại xã Can Lộc; đồng thời trực tiếp trao đổi với cán bộ kỹ thuật, người dân về quá trình thực hiện mô hình.

Cán bộ kỹ thuật thực hiện đo các chỉ số kỹ thuật trên đồng ruộng.

Vụ xuân 2026, Hà Tĩnh triển khai hơn 4.300ha lúa tại 15 xã, phường áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ. Mô hình bố trí 3 điểm thu mẫu tại các xã Thiên Cầm, Can Lộc và Đức Thịnh để đo phát thải khí mê - tan (CH 4 ) trên 2 ruộng đại diện cho 2 chế độ tưới khác nhau.

Từ đầu vụ sản xuất, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh (Sở NN&MT) cùng chính quyền địa phương đã chú trọng triển khai đồng bộ các nội dung của dự án.

Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ cũng hoàn thành các lớp đào tạo cho cán bộ chủ chốt địa phương và tập huấn kỹ thuật, quy trình tưới nước cho người dân tham gia; đồng thời hướng dẫn lắp đặt, đo đạc, chụp ảnh ống đo mực nước và khảo sát, lựa chọn vị trí bố trí điểm thu khí đánh giá mức phát thải trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thảo luận về các khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện để tiếp tục mở rộng mô hình trong thời gian tới tại Hà Tĩnh.

Theo quy trình, nông dân tham gia mô hình được hướng dẫn thực hiện kỹ thuật tưới ướt - khô xen kẽ, sử dụng phân bón, phun thuốc bảo vệ thực vật. Qua báo cáo tại hội thảo, kỹ thuật này không chỉ giúp tiết kiệm nước tưới, giảm lượng phân bón mà còn giúp cây lúa sinh trưởng tốt, bộ rễ khỏe, bám sâu, hạn chế đổ ngã, tăng tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu và giảm sâu bệnh.

Đối với diện tích lúa gieo thẳng, kỹ thuật này còn giúp giảm phát thải khí CH 4 từ 40 - 60% so với canh tác ngập nước liên tục truyền thống. Đáng chú ý, lượng phát thải khí nhà kính cắt giảm được có thể quy đổi thành tín chỉ carbon để tham gia thị trường carbon, qua đó tạo thêm nguồn lực tái đầu tư hạ tầng sản xuất và nâng cao thu nhập cho nông dân trong tương lai.

Thời gian tới, dự kiến mô hình sẽ tiếp tục được mở rộng trên 23 xã, phường với diện tích tăng thêm 5.400ha, nâng tổng diện tích áp dụng kỹ thuật này lên gần 9.800 ha tại Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Thanh Hải trao đổi tại buổi thảo luận.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn sản xuất, điều kiện canh tác của Hà Tĩnh. Qua đó, tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc quản lý, tổ chức thực hiện mô hình trên địa bàn các xã/phường trong vụ hè thu và các năm tiếp theo; từng bước hoàn thiện, chuẩn hóa hồ sơ công nhận tín chỉ carbon gắn với chuỗi giá trị sản xuất, liên kết, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững, thân thiện với môi trường.