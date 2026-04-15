Hà Tĩnh sẽ áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ thêm 5.400ha

Thái Oanh
(Baohatinh.vn) - Áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) trong canh tác lúa đang cho thấy hiệu quả rõ nét trên đồng ruộng Hà Tĩnh, góp phần giảm phát thải khí mê-tan, bảo vệ môi trường và bảo đảm năng suất ổn định.

Sáng 15/4, tại xã Can Lộc, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ, Công ty TNHH Green Carbon Japan Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Tĩnh tổ chức hội thảo đánh giá mô hình sản xuất lúa giảm phát thải, hướng tới tạo tín chỉ carbon.

bqbht_br_img-0326.jpg
Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất lúa giảm phát thải ứng dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ tại xã Can Lộc

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã tham quan mô hình sản xuất lúa giảm phát thải ứng dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ do Sở NN&MT phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ và Công ty Green Carbon Inc (Nhật Bản) triển khai tại xã Can Lộc; đồng thời trực tiếp trao đổi với cán bộ kỹ thuật, người dân về quá trình thực hiện mô hình.

bqbht_br_img-0350.jpg
Cán bộ kỹ thuật thực hiện đo các chỉ số kỹ thuật trên đồng ruộng.

Vụ xuân 2026, Hà Tĩnh triển khai hơn 4.300ha lúa tại 15 xã, phường áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ. Mô hình bố trí 3 điểm thu mẫu tại các xã Thiên Cầm, Can Lộc và Đức Thịnh để đo phát thải khí mê - tan (CH4 ) trên 2 ruộng đại diện cho 2 chế độ tưới khác nhau.

Từ đầu vụ sản xuất, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh (Sở NN&MT) cùng chính quyền địa phương đã chú trọng triển khai đồng bộ các nội dung của dự án.

bqbht_br_img-0364.jpg
Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ cũng hoàn thành các lớp đào tạo cho cán bộ chủ chốt địa phương và tập huấn kỹ thuật, quy trình tưới nước cho người dân tham gia; đồng thời hướng dẫn lắp đặt, đo đạc, chụp ảnh ống đo mực nước và khảo sát, lựa chọn vị trí bố trí điểm thu khí đánh giá mức phát thải trên địa bàn tỉnh.

bqbht_br_img-0388.jpg
Các đại biểu thảo luận về các khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện để tiếp tục mở rộng mô hình trong thời gian tới tại Hà Tĩnh.

Theo quy trình, nông dân tham gia mô hình được hướng dẫn thực hiện kỹ thuật tưới ướt - khô xen kẽ, sử dụng phân bón, phun thuốc bảo vệ thực vật. Qua báo cáo tại hội thảo, kỹ thuật này không chỉ giúp tiết kiệm nước tưới, giảm lượng phân bón mà còn giúp cây lúa sinh trưởng tốt, bộ rễ khỏe, bám sâu, hạn chế đổ ngã, tăng tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu và giảm sâu bệnh.

Đối với diện tích lúa gieo thẳng, kỹ thuật này còn giúp giảm phát thải khí CH4 từ 40 - 60% so với canh tác ngập nước liên tục truyền thống. Đáng chú ý, lượng phát thải khí nhà kính cắt giảm được có thể quy đổi thành tín chỉ carbon để tham gia thị trường carbon, qua đó tạo thêm nguồn lực tái đầu tư hạ tầng sản xuất và nâng cao thu nhập cho nông dân trong tương lai.

Thời gian tới, dự kiến mô hình sẽ tiếp tục được mở rộng trên 23 xã, phường với diện tích tăng thêm 5.400ha, nâng tổng diện tích áp dụng kỹ thuật này lên gần 9.800 ha tại Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-0439.jpg
Phó Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Thanh Hải trao đổi tại buổi thảo luận.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn sản xuất, điều kiện canh tác của Hà Tĩnh. Qua đó, tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc quản lý, tổ chức thực hiện mô hình trên địa bàn các xã/phường trong vụ hè thu và các năm tiếp theo; từng bước hoàn thiện, chuẩn hóa hồ sơ công nhận tín chỉ carbon gắn với chuỗi giá trị sản xuất, liên kết, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững, thân thiện với môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.