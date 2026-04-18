Khẩn trương kiểm soát, không để bùng phát dịch châu chấu tre

Cụ thể, tại Cao Bằng và Lạng Sơn, châu chấu tre đang tấn công cây thuốc lá với mật độ phổ biến 50-80 con/ổ, cục bộ có nơi lên tới 150-200 con/ổ. Đối với nhóm cây lâm nghiệp như tre, luồng, vầu, mật độ gây hại phổ biến từ 80-200 con/ổ, nơi cao nhất đạt 600 con/ổ. Riêng tại Quảng Trị, diện tích nhiễm ghi nhận lên tới 22 ha, trong đó có 5 ha bị nhiễm nặng. Hiện nay, trứng châu chấu vẫn tiếp tục nở ở một số địa phương tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Châu chấu tre gây hại trên nhiều cây trồng.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo trong những ngày tới, châu chấu tre sẽ tiếp tục nở, mật độ tăng nhanh và gây hại tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, nguy cơ bùng phát trên diện rộng là rất lớn.

Để giảm thiểu thiệt hại, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương theo dõi sát sao và tổ chức phòng trừ quyết liệt tại các khu vực đã xuất hiện ổ dịch, tuyệt đối không để lan rộng.

Ngành nông nghiệp địa phương cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân điều tra, phát hiện sớm và phun trừ kịp thời ngay khi châu chấu còn ở tuổi nhỏ (chưa bay được), đồng thời, cần giám sát chặt chẽ hướng di chuyển của đàn châu chấu trưởng thành để chủ động phương án ngăn chặn.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lưu ý, các địa phương, đặc biệt là những nơi châu chấu tre thường xuyên xuất hiện, cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, nguồn ngân sách, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, nhân lực, sẵn sàng cho công tác phòng, trừ châu chấu tre.

Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên môn cần duy trì hệ thống thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời diễn biến dịch hại về Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (qua Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để kịp thời xử lý…