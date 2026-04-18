Khẩn trương kiểm soát, không để bùng phát dịch châu chấu tre

Cụ thể, tại Cao Bằng và Lạng Sơn, châu chấu tre đang tấn công cây thuốc lá với mật độ phổ biến 50-80 con/ổ, cục bộ có nơi lên tới 150-200 con/ổ. Đối với nhóm cây lâm nghiệp như tre, luồng, vầu, mật độ gây hại phổ biến từ 80-200 con/ổ, nơi cao nhất đạt 600 con/ổ. Riêng tại Quảng Trị, diện tích nhiễm ghi nhận lên tới 22 ha, trong đó có 5 ha bị nhiễm nặng. Hiện nay, trứng châu chấu vẫn tiếp tục nở ở một số địa phương tại Nghệ An và Hà Tĩnh.
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo trong những ngày tới, châu chấu tre sẽ tiếp tục nở, mật độ tăng nhanh và gây hại tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, nguy cơ bùng phát trên diện rộng là rất lớn.
Để giảm thiểu thiệt hại, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương theo dõi sát sao và tổ chức phòng trừ quyết liệt tại các khu vực đã xuất hiện ổ dịch, tuyệt đối không để lan rộng.
Ngành nông nghiệp địa phương cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân điều tra, phát hiện sớm và phun trừ kịp thời ngay khi châu chấu còn ở tuổi nhỏ (chưa bay được), đồng thời, cần giám sát chặt chẽ hướng di chuyển của đàn châu chấu trưởng thành để chủ động phương án ngăn chặn.
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lưu ý, các địa phương, đặc biệt là những nơi châu chấu tre thường xuyên xuất hiện, cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, nguồn ngân sách, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, nhân lực, sẵn sàng cho công tác phòng, trừ châu chấu tre.
Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên môn cần duy trì hệ thống thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời diễn biến dịch hại về Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (qua Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để kịp thời xử lý…
Một số biện pháp phòng trừ châu chấu tre:
- Giai đoạn châu chấu tuổi non (chưa có cánh)
+ Biện pháp thủ công: Sử dụng vợt để bắt đối với những vùng châu chấu mới phát sinh và đang co cụm trên diện hẹp.
+ Biện pháp hóa học: Sử dụng các loại thuốc hóa học có hoạt chất: Imidacloprid, Emamectin benzoate, Thiosultap-sodium để phun bao vây (khi châu chấu còn co cụm và chưa bay được).
- Giai đoạn châu chấu trưởng thành (có cánh)
+ Biện pháp thủ công: Sử dụng vợt, bẫy đèn vào ban đêm (túi nilon lớn mở miệng, dùng đèn để thu hút châu chấu bay vào rồi đóng miệng túi lại).
+ Biện pháp hóa học: Việc sử dụng thuốc BVTV để phun trừ hiệu quả thấp so với thời điểm châu chấu non còn co cụm chưa phát tán rộng. Thời điểm phun vào sáng sớm hoặc chiều mát vì đây là thời điểm châu chấu ít di chuyển. Khi tiến hành phun trừ, nên tổ chức phun tập trung, phun bao vây xung quanh ổ dịch, phun cuốn chiếu từng khu vực để tiêu diệt, tránh để châu chấu trưởng thành phát tán gây hại trên diện rộng rất khó kiểm soát.
Lưu ý: Sử dụng thuốc tuân thủ nguyên tắc "4 đúng", đối với khu vực gần nguồn nước, ao hồ nuôi trồng thủy sản chỉ áp dụng biện pháp thủ công để hạn chế thiệt hại và nguy cơ ô nhiễm thuốc BVTV.