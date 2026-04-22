Đề nghị hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng phục vụ phòng, chống dịch trên vật nuôi

Thái Oanh
(Baohatinh.vn) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng nhu cầu kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2025 trên địa bàn gần 143 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 5/6/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật năm 2025, với tổng số kinh phí 142,978 tỷ đồng.

Năm 2025, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 65 xã, phường ở Hà Tĩnh.

Theo đó, kinh phí hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật phát sinh từ ngày 25/7/2025 đến 31/12/2025 là 134,548 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật của các địa phương trước ngày 25/7/2025 là 6,276 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch là 2,154 tỷ đồng.

Các khoản hỗ trợ tập trung vào khắc phục thiệt hại do một số bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò, lở mồm long móng.

Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch trên 2 tỷ đồng.

Để chủ động nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, xem xét, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ tỉnh số tiền 100,1 tỷ đồng triển khai thực hiện các chính sách theo quy định.

Thời gian qua, một số loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm lây lan, diễn biến phức tạp trong khi nguồn kinh phí dành cho công tác phòng, chống dịch của địa phương đang gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, dịch tả lợn châu Phi trong năm 2025 đã xảy ra tại 65 xã, phường khiến hơn 52.000 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, thiệt hại lên đến 142 tỷ đồng.

