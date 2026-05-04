Gần 5.900ha lúa xuân đổ, ngã do dông lốc, mưa đá

(Baohatinh.vn) - Hiện tượng dông lốc, mưa đá đêm 3/5 đã khiến hàng nghìn ha lúa xuân tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh bị ngã, đổ, thiệt hại nặng.

Sáng 4/5, ông Phạm Hoàng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Trung cho hay: Mưa dông, gió giật mạnh vào đêm 3/5 đã khiến hơn 600ha lúa xuân trên địa bàn xã bị ngã, đổ, nguy cơ ảnh hưởng lớn tới năng suất.

Trên 600ha lúa xuân ở xã Cẩm Trung bị đổ, ngã do mưa lớn, gió giật mạnh đêm 3/5.

Vụ xuân, toàn xã Cẩm Trung gieo cấy 698ha. Tính tới ngày 3/5, mới thu hoạch được gần 70ha. Số diện tích còn lại hơn 600 ha chưa thu hoạch đã bị đổ, ngã, ngập ướt.

Bên cạnh đó, thiên tai cũng khiến 18 nhà dân ở xã Cẩm Trung bị tốc mái một phần; 2 cột điện cao thế bị đổ.

Mưa dông, gió giật mạnh cũng khiến lúa xuân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngã, đổ. Theo thống kê tới 8h ngày 4/5 từ Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi Hà Tĩnh, thiên tai đêm 3/5 đã khiến gần 5.900ha lúa xuân chưa thu hoạch bị ngã, đổ.

Diện tích lúa xuân đến kỳ thu hoạch ở các xã Đức Thọ, Đức Thịnh, Đức Quang, Đức Minh đã bị đổ, ngã, nguy cơ ảnh hưởng tới năng suất.

Các địa phương có diện tích bị ảnh hưởng lớn như: phường Bắc Hồng Lĩnh 480ha, xã Kỳ Xuân 550ha, xã Kỳ Thượng 110ha, xã Cẩm Lạc 335ha, xã Cẩm Hưng 360ha, xã Đức Thịnh 580ha, xã Đức Quang 450ha, xã Đức Thọ 170ha, xã Tứ Mỹ 427ha, xã Sơn Tiến 404ha, xã Đông Kinh 379ha, xã Trường Lưu 278ha, xã Cẩm Bình 230ha...

Cùng với lúa xuân bị ảnh hưởng, dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá đêm 3/5 cũng đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; một số cột điện bị đổ.

Cột điện bị đổ gãy ở xã Đức Minh.

Trong sáng 4/5, các địa phương đã tiến hành kiểm tra, triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng.

Người dân TDP 10 Đại Nài, phường Thành Sen khắc phục lúa xuân bị đổ ngã. Ảnh: Viết Hải.

Theo đó, các thôn huy động tối đa lực lượng tiến hành khơi thông hệ thống kênh mương, rãnh thoát nước, nhanh chóng tháo nước chân ruộng, hạn chế thiệt hại cho diện tích lúa còn lại.

Máy móc được huy động để khơi thông dòng chảy cứu lúa xuân.

Đồng thời, tranh thủ những thời điểm tạnh ráo, bà con tập trung thu hoạch lúa xuân với phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch gọn đến đó”, ưu tiên thu hoạch trước đối với các diện tích sâu trũng, những vùng lúa bị đổ, ngã nhằm giảm thất thoát năng suất. Cùng với đó, các chủ máy gặt được huy động tối đa, phối hợp linh hoạt giữa các thôn để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

