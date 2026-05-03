Dông lốc, mưa đá xuất hiện tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong tối 3/5, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ghi nhận hiện tượng dông lốc, mưa đá kèm gió giật mạnh.

Mưa đá xuất hiện tại xã Sơn Tiến. Ảnh Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh cung cấp.

Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh thông tin: Tối 3/5, tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh như xã Sơn Tiến, xã Đức Minh, phường Thành Sen, phường Trần Phú... xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bước đầu, tại các địa phương đã ghi nhận thiệt hại về nông nghiệp, trong đó có nhiều diện tích lúa xuân bị ngã đổ; một số cây xanh bị gió giật mạnh làm gãy, đổ xuống đường.

Nhiều diện tích lúa xuân ở xã Sơn Tiến bị ngã đổ. Ảnh UBND xã Sơn Tiến cung cấp

Ngay sau khi mưa giảm, các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt để cùng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cây gãy đổ bên quốc lộ 8, đoạn qua thôn Kim Bằng (xã Hương Sơn). Ảnh Công an xã Hương Sơn cung cấp.

“Các địa phương đang rà soát, kiểm tra, khắc phục thiệt hại do dông lốc, mưa đá gây ra. Đơn vị cũng đã chỉ đạo các địa phương khuyến cáo bà con không ra đường trong thời điểm thời tiết bất lợi để đảm bảo an toàn”, ông Trần Đức Thịnh cho hay.

Video: Dông lốc, gió giật mạnh trên địa bàn phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Mỗi năm, khoảng 2,93 triệu người lao động trên thế giới tử vong do các yếu tố liên quan đến an toàn lao động, trong khi 395 triệu người khác bị thương trong quá trình làm việc. Đặc biệt, hơn 840.000 người lao động trên toàn cầu tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan tới những rủi ro tâm lý-xã hội nơi làm việc.
Hà Tĩnh có nhiều bãi biển đẹp, thu hút đông đảo du khách mỗi mùa hè. Việc đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển luôn được ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương quan tâm.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước hướng về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), dòng người từ khắp mọi miền lại tìm về Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh)...
Chủ động tiêm chủng không chỉ là cách mỗi người dân Hà Tĩnh bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc cho cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, hướng tới xã hội an toàn, khỏe mạnh.
Suốt hơn 40 năm qua, đôi bàn tay của bà Nguyễn Thị Thương (SN 1971, thôn Yên Lạc, Xuân Lộc, Hà Tĩnh) chưa bao giờ thôi gắn bó với từng nếp lá tơi. Những đường khâu tỉ mẩn không chỉ tạo nên tấm áo che nắng che mưa cho người nông dân, mà còn âm thầm gói ghém cả khát vọng gìn giữ hồn cốt nghề xưa...