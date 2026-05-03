Dông lốc, mưa đá xuất hiện tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh

Mưa đá xuất hiện tại xã Sơn Tiến. Ảnh Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh cung cấp.

Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh thông tin: Tối 3/5, tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh như xã Sơn Tiến, xã Đức Minh, phường Thành Sen, phường Trần Phú... xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bước đầu, tại các địa phương đã ghi nhận thiệt hại về nông nghiệp, trong đó có nhiều diện tích lúa xuân bị ngã đổ; một số cây xanh bị gió giật mạnh làm gãy, đổ xuống đường.

Nhiều diện tích lúa xuân ở xã Sơn Tiến bị ngã đổ. Ảnh UBND xã Sơn Tiến cung cấp

Ngay sau khi mưa giảm, các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt để cùng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cây gãy đổ bên quốc lộ 8, đoạn qua thôn Kim Bằng (xã Hương Sơn). Ảnh Công an xã Hương Sơn cung cấp.

“Các địa phương đang rà soát, kiểm tra, khắc phục thiệt hại do dông lốc, mưa đá gây ra. Đơn vị cũng đã chỉ đạo các địa phương khuyến cáo bà con không ra đường trong thời điểm thời tiết bất lợi để đảm bảo an toàn”, ông Trần Đức Thịnh cho hay.