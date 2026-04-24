Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Nhiều diện tích lúa xuân ở Hà Tĩnh đổ ngã do mưa lớn

Dương Chiến - Đức Quyền
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc, hàng chục ha lúa vụ xuân 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị đổ ngã, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất mùa vụ.

bqbht_br_q2.jpg
Xã Đức Quang là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt mưa, gió này. Thống kê bước đầu, mưa to kèm gió mạnh đã khiến 36,5 ha lúa vụ xuân bị đổ ngã trên tổng diện tích gieo cấy 1.160 ha.
bqbht_br_9.jpg
Tại xã Hương Bình, có khoảng 10 ha lúa tại các thôn 4, 5, 9 (xã Hòa Hải cũ) và thôn 10 (xã Phúc Đồng cũ) bị đổ ngã. Nhiều diện tích bị đổ rạp trên diện rộng, thân lúa gập sát mặt ruộng. Tương tự, xã Hương Đô có khoảng 6,5ha, xã Hương Xuân có 2,4 ha... lúa bị đổ.
bqbht_br_q1.jpg
Đáng lo ngại, thời điểm xảy ra mưa, gió lớn đúng vào giai đoạn lúa đang chắc hạt, cận thu hoạch. Nếu không kịp thời khắc phục, gặp mưa kéo dài, lúa có thể bị ngập úng, nảy mầm, thối hạt, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sau thu hoạch.
bqbht_br_q3.jpg
Hiện nay, các địa phương đang chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn người dân khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước kịp thời; đồng thời dùng dây mềm buộc các khóm lúa theo thế “chân kiềng” để hạn chế đổ tiếp, tạo điều kiện cho cây phục hồi.

Ngoài ra, dông sét trong mưa lớn chiều ngày 23/4 cũng đã làm chết 2 con bò của gia đình anh Võ Văn Tính ở thôn Thái Sơn, xã Hương Khê.

Tin liên quan

Tags:

#mưa lớn #lúa đổ ngã #thiệt hại nông nghiệp #bảo vệ lúa #ứng phó thời tiết

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

