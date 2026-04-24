Nhiều diện tích lúa xuân ở Hà Tĩnh đổ ngã do mưa lớn

Tăng tốc tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh 18/04/2026 15:09 Hà Tĩnh đang tập trung triển khai công tác tiêm vắc-xin đợt 1 năm 2026 cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, ổn định hoạt động chăn nuôi.

Chuyển đổi cây trồng thành công, nông dân Kỳ Anh thu nhập ổn định từ ổi Đài Loan 18/04/2026 15:08 Với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, người dân xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục mở rộng diện tích trồng giống ổi Đài Loan, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh 18/04/2026 10:26 Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.

Nông dân Hà Tĩnh nâng cao thu nhập từ những vật nuôi ít người nghĩ tới 18/04/2026 08:00 Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi động vật hoang dã, qua đó tạo nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả.

Khẩn trương kiểm soát, không để bùng phát dịch châu chấu tre 18/04/2026 05:05 Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT) cho biết, những ngày qua, châu chấu tre đã xuất hiện và gây hại tại một số tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông 17/04/2026 09:00 Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU 16/04/2026 12:29 Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang 15/04/2026 14:00 Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.

Hà Tĩnh lần đầu tiên có sản phẩm đủ điều kiện công nhận OCOP 5 sao 15/04/2026 13:54 Hà Tĩnh có 2 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương đánh giá đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao.

Hà Tĩnh sẽ áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ thêm 5.400ha 15/04/2026 11:35 Áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) trong canh tác lúa đang cho thấy hiệu quả rõ nét trên đồng ruộng Hà Tĩnh, góp phần giảm phát thải khí mê-tan, bảo vệ môi trường và bảo đảm năng suất ổn định.

"Kích hoạt" các giải pháp chống hạn cho cây ăn quả 15/04/2026 08:23 Người dân tại các "thủ phủ" cam, bưởi như Vũ Quang, Hương Khê... (Hà Tĩnh) đang hối hả triển khai các biện pháp “giải nhiệt”, chống hạn cho cây trồng.

Trạm bơm “treo vòi” khiến hàng trăm héc-ta lúa đối mặt nguy cơ mất mùa 14/04/2026 15:56 Hạn hán kéo dài, nguồn nước cạn kiệt khiến gần 150 ha lúa vụ xuân hè tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) thiếu nước nghiêm trọng đúng thời điểm trổ bông, đối mặt nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất mùa.

Cánh đồng sâm Bố Chính bung hoa, khoe sắc ở Hương Xuân 14/04/2026 13:00 Đầu năm 2026, xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đưa vào trồng hơn 5,5 ha sâm Bố Chính. Đến nay, sâm đã bung hoa khoe sắc tạo nên vẻ đẹp mới lạ ở miền biên giới.

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng 14/04/2026 08:55 Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa 14/04/2026 08:00 Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.

Dụ chim trời tạo “vàng trắng” ở vùng bãi ngang Hà Tĩnh 13/04/2026 15:08 Tận dụng lợi thế vùng bãi ngang ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh), anh Nguyễn Đình Điệp bước đầu xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả khi đầu tư hệ thống dẫn dụ chim yến về làm tổ.

Quế Lâm tiếp tục mở rộng chuỗi nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh 13/04/2026 12:51 Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bưởi Phúc Trạch đối mặt nguy cơ mất mùa 13/04/2026 05:10 Bưởi Phúc Trạch - loại quả đặc sản của Hà Tĩnh năm nay ra hoa và phát triển quả non gặp thời tiết bất thuận khiến tỷ lệ đậu quả thấp, nguy cơ mất mùa cao.

Giá giống tăng gấp đôi, hàng nghìn héc-ta đất trồng keo, tràm lỡ “thời điểm vàng” 12/04/2026 15:26 Gần qua “thời điểm vàng” trồng keo tràm, người dân các xã Kỳ Văn, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đứng trước nguy cơ lỡ vụ do giá giống tăng hơn 2 lần.

Nắng nóng gay gắt, chủ động điều tiết nước cho lúa Xuân trổ bông 11/04/2026 15:11 Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung để vận hành hệ thống thủy lợi, cấp nước kịp thời, bảo đảm lúa vụ Xuân trổ bông thuận lợi.

Những mẻ mực tươi ngon cập cảng cá Xuân Hội 11/04/2026 06:30 Cảng cá Xuân Hội (xã Đan Hải, Hà Tĩnh) trở nên nhộn nhịp khi tàu thuyền cập bến mang theo những mẻ mực tươi rói trong niềm hân hoan được mùa của bà con ngư dân.

Siết chặt kiểm soát giết mổ, ngăn thực phẩm "bẩn" ra thị trường 10/04/2026 11:00 Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra công tác giết mổ, kinh doanh, buôn bán thịt động vật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm góp phần đưa thực phẩm an toàn ra thị trường.

Khẩn trương “kích hoạt” biện pháp giữ rừng trong mùa nắng nóng 10/04/2026 10:18 Nguy cơ cháy rừng đầu mùa nắng rất cao nên các cấp, ngành, chủ rừng ở Hà Tĩnh đang gấp rút “kích hoạt” toàn bộ phương án, kịch bản phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) để ứng phó.

Đức Thịnh huy động gần 8,6 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn 10/04/2026 05:15 Trong 90 ngày thực hiện phong trào thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới (từ 15/12/2025 đến 15/3/2026), toàn xã Đức Thịnh đã huy động 8,597 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội.

Chủ động “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, cháy rừng 09/04/2026 12:38 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án sát thực tiễn, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè 09/04/2026 10:41 Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.

Phân phối nguồn nước hợp lý, xử lý dứt điểm diện tích lúa nhiễm dịch hại 09/04/2026 09:58 Lúa Xuân ở Hà Tĩnh đang giai đoạn làm đòng - trổ bông, đến nay, diện tích đã trổ khoảng 7.000ha, đạt 12% diện tích gieo cấy.

Khí phát thải trên đồng ruộng Hà Tĩnh được "đo đếm” thế nào? 08/04/2026 09:46 Việc bố trí các điểm thu mẫu khí mê-tan giúp làm rõ hiệu quả của mô hình canh tác giảm phát thải, mở ra cơ sở xây dựng hồ sơ tín chỉ carbon cho cây lúa trên đồng ruộng Hà Tĩnh.

Sớm tìm nguyên nhân nhiều diện tích rừng ngập mặn ở Hải Ninh bị chết khô 08/04/2026 05:16 Tình trạng nhiều diện tích rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) bị chết khô đang gây lo ngại về môi trường, hệ sinh thái và sinh kế của người dân, đặt ra yêu cầu sớm xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.