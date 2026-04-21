Hà Tĩnh chủ động kiểm soát, không để bùng phát dịch châu chấu tre

Vừa qua, trong quá trình điều tra thực địa tại xã Cẩm Duệ, Trạm Bảo vệ thực vật và thú y khu vực VIII cùng chính quyền địa phương đã phát hiện châu chấu tre trong vườn của một số hộ dân. Ngay sau đó, cán bộ chuyên môn đã trực tiếp hướng dẫn người dân khoanh vùng, xử lý để ngăn chặn nguy cơ lây lan ra diện rộng.

Trạm Bảo vệ thực vật và thú y khu vực VIII và chính quyền địa phương kiểm tra tại nhà bà Lê Thị Lợi (thôn Mỹ Hà, xã Cẩm Duệ).

Bà Lê Thị Lợi (thôn Mỹ Hà, xã Cẩm Duệ) cho biết: “Trước đó, tôi không biết châu chấu tre đã xuất hiện trong khu vực vườn của gia đình. Khi được cán bộ chuyên môn và chính quyền địa phương kiểm tra, thông tin, hướng dẫn, gia đình tôi đã chủ động dùng vợt để bắt kết hợp phun trừ lúc chúng còn nhỏ nhằm tránh ảnh hưởng đến diện tích ngô”.

Qua ghi nhận, các ổ châu chấu tre tại thôn Mỹ Hà, xã Cẩm Duệ chủ yếu đang ở tuổi 1, tuổi 2, phát triển thành từng nhóm với mật độ khoảng 150 - 200 con/m². Đây cũng là khu vực từng xuất hiện dịch châu chấu tre vào tháng 7/2025. Theo nhận định của ngành chuyên môn, do thời tiết năm nay khô và nắng nóng đến sớm nên trứng châu chấu nở sớm hơn so với các năm trước, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch cục bộ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Hiện nay, xã Cẩm Duệ đang tập trung thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến châu chấu tre tại những khu vực từng phát sinh dịch hại năm 2025, nhất là các vùng ven rừng, đồi núi, bãi cây tre, nứa, diện tích trồng ngô và cây màu của người dân.

Bà Lê Thị Lệ - chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Duệ cho biết: “Mặc dù mật độ châu chấu tre trên địa bàn hiện chưa cao nhưng xã đã tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến; tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng trừ ngay từ giai đoạn tuổi nhỏ để hạn chế phát tán, gây hại trên diện rộng”.

Hiện nay, theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, châu chấu tre đã xuất hiện tại một số vườn hộ ở xã Cẩm Duệ và khu vực rừng phòng hộ thuộc địa phận xã Cẩm Sơn. Dự báo thời gian tới, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hanh, đàn châu chấu tre có khả năng tiếp tục phát triển mạnh, gây hại trên nhiều loại cây trồng.

Được biết, trước đó, vào tháng 7/2025, châu chấu tre lần đầu xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc rừng phòng hộ Kẻ Gỗ và một số diện tích lúa, ngô ven rừng ở các xã Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc... Thời điểm đó, đàn châu chấu có sức phá hại lớn, phạm vi di chuyển rộng, nhanh, khiến công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

Người dân có thể sử dụng các loại thuốc hóa học có hoạt chất: Imidacloprid, Emamectin benzoate, Thiosultap-sodium để phun bao vây khi châu chấu còn co cụm và chưa bay được.

Bà Hồ Thị Thủy - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết: “Khi châu chấu tre mới nở, còn ở giai đoạn con non, chưa có khả năng bay cao, bay xa là “giai đoạn vàng” để tiến hành phòng trừ. Ở thời điểm này, việc xử lý thường thuận lợi, hiệu quả cao hơn và ít tốn kém hơn so với khi châu chấu tre đã trưởng thành. Sở NN&MT cũng đã ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn các địa phương chủ động kiểm tra, phát hiện và tổ chức phòng trừ.

Theo đó, UBND các xã, phường, ban quản lý rừng phòng hộ và các chủ rừng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình phát sinh châu chấu tre; kịp thời tham mưu, triển khai các biện pháp phòng trừ hiệu quả ngay từ khi mới xuất hiện. Đặc biệt, người dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, vườn đồi, khu vực cây bụi, bờ bãi sản xuất gần rừng để phát hiện sớm các ổ châu chấu, tổ chức diệt trừ kịp thời".

Người dân có thể sử dụng vợt để bắt đối với những vùng châu chấu tre mới phát sinh và đang co cụm trên diện hẹp.