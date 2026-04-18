Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Phan Cúc - Mạnh Hải
(Baohatinh.vn) - Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.

Tháng 2/2026, HTX Nông nghiệp Phú Hà (xã Toàn Lưu) tiến hành trồng thử nghiệm 10.000 cây giống ớt "siêu cay" Habanero trên tổng diện tích 0,7 ha. Đây là giống ớt có nguồn gốc từ Mexico, nổi tiếng với độ cay cao, thường được sử dụng trong chế biến thực phẩm và làm gia vị.
Được biết, HTX Nông nghiệp Phú Hà có 5 thành viên cùng tham gia sản xuất, dưới sự hướng dẫn kỹ thuật và cam kết thu mua sản phẩm của Công ty Trí Việt Phát (TP. Hồ Chí Minh) - đơn vị chuyên cung cấp nguyên liệu, gia vị và thực phẩm chế biến chất lượng cao.
Sau 2 tháng xuống giống, đến nay, 100% diện tích ớt Habanero sinh trưởng ổn định; cây cao trung bình 40 - 60 cm, thân cứng, tán bắt đầu phân nhánh mạnh, lá xanh, dày, đã xuất hiện hoa và đậu quả non. Điều này cho thấy giống ớt phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.
Ông Nguyễn Phi Thìn - Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Hà (người bên trái) chia sẻ: “Vùng đất này trước đây chủ yếu trồng lúa và dưa hấu, song hiệu quả kinh tế chưa cao. HTX Nông nghiệp Phú Hà đã tiến hành thuê lại và trồng thử nghiệm ớt cay Habanero. Để đảm bảo chất lượng, ngay từ khâu ươm giống, lên luống đến quá trình chăm sóc, chúng tôi áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của các chuyên gia; đồng thời chủ động tìm hiểu đặc tính giống, các loại sâu bệnh thường gặp để có biện pháp phòng trừ phù hợp".
Thành viên HTX Nông nghiệp Phú Hà thường xuyên chăm sóc với các công đoạn như: làm cỏ, bón phân, phủ bạt giữ ẩm, dựng cọc chống; đồng thời theo dõi sát sâu bệnh để kịp thời xử lý, bảo đảm cây sinh trưởng ổn định.
Ông Hà Đăng Dũng (thành viên HTX Nông nghiệp Phú Hà) cho hay: "Ở giai đoạn ra hoa, đậu quả, chúng tôi đặc biệt theo dõi sát các đối tượng gây hại như sâu đục quả và bệnh thán thư. Sâu đục quả thường tấn công từ khi quả còn non; trong khi bệnh thán thư có thể phát sinh mạnh khi thời tiết ẩm làm xuất hiện các đốm đen, lõm trên quả. Do đó, chúng tôi thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, áp dụng các biện pháp phòng trừ phù hợp".
Theo tính toán, diện tích ớt Habanero của HTX Nông nghiệp Phú Hà dự kiến cho thu hoạch sau khoảng 3 tuần tới, thời gian thu hoạch liên tục trong 2,5 - 3 tháng, năng suất ước đạt khoảng 1,5 - 2 kg/cây, tổng sản lượng khoảng 10 tấn. Với mức giá doanh nghiệp cam kết thu mua khoảng 200.000 đồng/kg, doanh thu ước đạt 2 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí (khoảng 25%), lợi nhuận kỳ vọng đạt gần 1,5 tỷ đồng.
Cùng với diện tích chuẩn bị cho thu hoạch, HTX Nông nghiệp Phú Hà đang triển khai trồng gối vụ với 3.500m2. Việc áp dụng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, kết hợp sản xuất gối vụ được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương.

Mô hình trồng ớt Habanero của HTX Nông nghiệp Phú Hà là mô hình đầu tiên trên địa bàn xã Toàn Lưu. Qua đánh giá bước đầu, cây sinh trưởng tốt, cho thấy sự phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, mở ra hướng sản xuất mới.

Thời gian tới, sau khi thu hoạch, địa phương sẽ tổ chức đánh giá toàn diện về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật; trên cơ sở đó, định hướng nhân rộng các mô hình cây trồng có giá trị cao, từng bước nâng cao thu nhập và giá trị trên đơn vị diện tích.

Ông Cao Thành Đồng - chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu

Video: Mô hình trồng ớt Habanero tại xã Toàn Lưu.

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

