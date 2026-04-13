Kinh tế

Nông nghiệp

Dụ chim trời tạo “vàng trắng” ở vùng bãi ngang Hà Tĩnh

Nguyễn Trung
(Baohatinh.vn) - Tận dụng lợi thế vùng bãi ngang ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh), anh Nguyễn Đình Điệp bước đầu xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả khi đầu tư hệ thống dẫn dụ chim yến về làm tổ.

bqbht_br_1z0a0909.png
bqbht_br_1z0a0901.png
Trước khi đầu tư mô hình nuôi chim yến tại xã Đồng Tiến, anh Nguyễn Đình Điệp (áo trắng) đã có gần 8 năm nghiên cứu và thử nghiệm dẫn dụ chim yến tại nhà riêng ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh).
bqbht_br_1z0a0950.png
Nhận thấy vùng bãi ngang ở thôn Bắc Thai (xã Đồng Tiến) có không gian thoáng, sinh thái thuận lợi, đầu năm 2025, anh Điệp đã quyết định bắt tay xây dựng nhà nuôi yến tại khu vực này.
bqbht_br_1z0a0937.png
Ngôi nhà được đầu tư xây dựng trên diện tích gần 150 m2 với nhiều hạng mục kỹ thuật phục vụ dẫn dụ và giữ đàn yến.
bqbht_br_1z0a0873.png
bqbht_br_1z0a0877.png
Theo anh Điệp, hệ thống âm thanh có vai trò then chốt trong việc gọi đàn chim trời về làm tổ.
bqbht_br_1z0a0864.png
bqbht_br_1z0a0863.png
Bên cạnh đó, hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm giúp kiểm soát môi trường bên trong theo hướng ổn định, an toàn cũng được chú trọng.
bqbht_br_1z0a1030.png
bqbht_br_1z0a1097.png
bqbht_br_1z0a1059.png
Nhà nuôi yến được thiết kế khép kín, hạn chế ánh sáng mạnh. Tất cả phải tính toán kỹ lưỡng để tạo ra môi trường sống gần nhất với tự nhiên.
bqbht_br_1z0a1026.png
bqbht_br_1z0a1096.png
Các thanh làm tổ được bố trí khoa học, tạo điểm bám thuận lợi cho chim sinh sống và phát triển đàn.
bqbht_br_z7719674345276-c4ef6305ef550a982e28f993d53f98d6.jpg
Anh Điệp chia sẻ: "Nuôi yến không tốn tiền mua con giống hay thức ăn nhưng ngoài chi phí xây dựng ban đầu, người nuôi phải thực sự đam mê, có kiến thức và nắm vững kỹ thuật mới có thể thành công".
bqbht_br_1z0a1139.png
Chim yến về làm tổ và đẻ trứng là dấu hiệu cho thấy đàn ổn định, phát triển và sinh sản tốt.
bqbht_br_1z0a1135.png
bqbht_br_1z0a1156.png
bqbht_br_1z0a1152.png
Dự kiến 3 tháng/lần, anh Điệp sẽ thu hoạch khoảng 300 tổ yến, tương đương gần 3 kg.
traq.png
Với giá bán từ 1,8-2 triệu đồng/100g, tổ yến được ví như “vàng trắng”, mang lại giá trị kinh tế cao.
1z0a1194.png
bqbht_br_1z0a1006.png
bqbht_br_1z0a1024.png
Không dừng ở thu hoạch thô, anh Điệp còn đầu tư chế biến sâu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị. Đến nay, sản phẩm yến sào do anh Điệp sản xuất có thị trường khá ổn định trên địa bàn Hà Tĩnh.
bqbht_br_1z0a0989.png
bqbht_br_1z0a0981.png
Yến sào sau chế biến được hoàn thiện mẫu mã, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Mô hình nuôi chim yến của anh Nguyễn Đình Điệp là hướng phát triển kinh tế mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Việc tận dụng lợi thế vùng bãi ngang, mạnh dạn đầu tư công nghệ dẫn dụ, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và từng bước chế biến sâu sản phẩm đã cho thấy tư duy sản xuất bài bản, nhạy bén. Đây không chỉ là mô hình mang lại giá trị kinh tế khá mà còn mở ra thêm gợi ý cho phát triển sinh kế ở địa phương.

Ông Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến

