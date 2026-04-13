Dụ chim trời tạo “vàng trắng” ở vùng bãi ngang Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tận dụng lợi thế vùng bãi ngang ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh), anh Nguyễn Đình Điệp bước đầu xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả khi đầu tư hệ thống dẫn dụ chim yến về làm tổ.
Trước khi đầu tư mô hình nuôi chim yến tại xã Đồng Tiến, anh Nguyễn Đình Điệp (áo trắng) đã có gần 8 năm nghiên cứu và thử nghiệm dẫn dụ chim yến tại nhà riêng ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh).
Theo anh Điệp, hệ thống âm thanh có vai trò then chốt trong việc gọi đàn chim trời về làm tổ.
Bên cạnh đó, hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm giúp kiểm soát môi trường bên trong theo hướng ổn định, an toàn cũng được chú trọng.
Nhà nuôi yến được thiết kế khép kín, hạn chế ánh sáng mạnh. Tất cả phải tính toán kỹ lưỡng để tạo ra môi trường sống gần nhất với tự nhiên.
Các thanh làm tổ được bố trí khoa học, tạo điểm bám thuận lợi cho chim sinh sống và phát triển đàn.
Dự kiến 3 tháng/lần, anh Điệp sẽ thu hoạch khoảng 300 tổ yến, tương đương gần 3 kg.
Không dừng ở thu hoạch thô, anh Điệp còn đầu tư chế biến sâu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị. Đến nay, sản phẩm yến sào do anh Điệp sản xuất có thị trường khá ổn định trên địa bàn Hà Tĩnh.
Yến sào sau chế biến được hoàn thiện mẫu mã, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.
Mô hình nuôi chim yến của anh Nguyễn Đình Điệp là hướng phát triển kinh tế mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Việc tận dụng lợi thế vùng bãi ngang, mạnh dạn đầu tư công nghệ dẫn dụ, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và từng bước chế biến sâu sản phẩm đã cho thấy tư duy sản xuất bài bản, nhạy bén. Đây không chỉ là mô hình mang lại giá trị kinh tế khá mà còn mở ra thêm gợi ý cho phát triển sinh kế ở địa phương.
Ông Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến
