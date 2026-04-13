Dụ chim trời tạo “vàng trắng” ở vùng bãi ngang Hà Tĩnh

Khí phát thải trên đồng ruộng Hà Tĩnh được "đo đếm” thế nào? 08/04/2026 09:46 Việc bố trí các điểm thu mẫu khí mê-tan giúp làm rõ hiệu quả của mô hình canh tác giảm phát thải, mở ra cơ sở xây dựng hồ sơ tín chỉ carbon cho cây lúa trên đồng ruộng Hà Tĩnh.

Sớm tìm nguyên nhân nhiều diện tích rừng ngập mặn ở Hải Ninh bị chết khô 08/04/2026 05:16 Tình trạng nhiều diện tích rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) bị chết khô đang gây lo ngại về môi trường, hệ sinh thái và sinh kế của người dân, đặt ra yêu cầu sớm xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.

Phát triển chăn nuôi hươu sao, cây dó trầm gắn với chế biến sâu 07/04/2026 19:19 Các đơn vị thuộc Bộ NN&MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất nhiều nội dung nhằm hỗ trợ địa phương phát triển chăn nuôi hươu sao, cây dó trầm gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Hà Tĩnh cấm các hoạt động phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt trong và ven rừng 07/04/2026 16:01 Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cơ sở bố trí lực lượng trực canh gác tại các chòi canh, điểm camera giám sát, chốt trực tại các cửa rừng từ 9h đến 21h hằng ngày.

Hà Tĩnh tuân thủ quy định về cấm khai thác thủy sản có thời hạn 07/04/2026 08:08 Trên vùng biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh), khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn được xác định trong phạm vi đường nối 4 điểm tọa độ C9a, C9b, C9c, C9d; thời gian cấm từ ngày 1/3 đến 30/6 hằng năm.

Nông dân Hà Tĩnh vững tin với mô hình chăn nuôi “5 không” của Quế Lâm 06/04/2026 08:44 Tham gia chuỗi giá trị Quế Lâm, nhiều hộ nông dân Hà Tĩnh ngày càng vững tin với mô hình chăn nuôi “5 không” khi vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa nâng cao thu nhập.

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La 04/04/2026 10:16 Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.

"Thủ phủ" hươu sao Hà Tĩnh làm gì để nâng tầm sản phẩm đặc trưng? 04/04/2026 07:52 Với quy mô hơn 13.000 con, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo ra các sản phẩm nhung hươu đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập và mở hướng phát triển bền vững.

Triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử 03/04/2026 15:47 Các tỉnh ven biển tập trung chỉ đạo triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT), nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, đồng thời phục vụ công tác IUU

Kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, không để lây lan rộng ở Sơn Giang 03/04/2026 08:05 Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Dự báo nắng nóng khắc nghiệt, kéo dài hiếm gặp ở Hà Tĩnh 02/04/2026 14:25 Mùa hè 2026 tại Hà Tĩnh được dự báo với kịch bản thời tiết khắc nghiệt, cực đoan khi nắng nóng kéo dài và nhiệt độ có thể vượt ngưỡng.

Hà Tĩnh thả hơn 4 vạn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản 01/04/2026 18:14 Hơn 4 vạn cá giống đã được thả xuống đập Cù Lây (xã Tùng Lộc) và đập Khe Hao (xã Hồng Lộc) nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bổ sung kịch bản ứng phó với những tình huống thiên tai lớn, trên diện rộng 01/04/2026 17:19 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong công tác phòng, chống thiên tai.

Khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản 01/04/2026 14:00 Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ”, Hà Tĩnh đã tăng cường nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch 01/04/2026 09:01 Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.

Hà Tĩnh phát triển nuôi thủy sản công nghệ cao, khai thác hải sản bền vững 01/04/2026 05:15 Hà Tĩnh tập trung tái cơ cấu sản xuất, hiện đại hóa hạ tầng nuôi trồng, siết chặt quản lý khai thác, qua đó nâng cao giá trị ngành thủy sản và tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng.

Tôi gom mật ngọt vào mùa 31/03/2026 14:11 Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả 31/03/2026 08:30 Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.

Công điện của Thủ tướng về chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ gia súc 31/03/2026 08:20 Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện vụ việc giết mổ và tiêu thụ sản phẩm lợn bệnh với quy mô lớn tại các địa phương tạo điều kiện sản phẩm mất an toàn thực phẩm được đưa ra thị trường.

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam 30/03/2026 04:00 Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.

Đầu tư hạ tầng, kiểm soát dịch bệnh - "chìa khóa" cho vụ tôm thắng lợi 29/03/2026 15:41 Vụ tôm xuân hè tại Hà Tĩnh đang được triển khai với việc nâng cấp hạ tầng phục vụ nuôi trồng và chặt chẽ trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Đây được xem là “chìa khóa” để vụ tôm mang lại hiệu quả cao.

Hà Tĩnh phát huy hiệu quả từ khai thác hải sản bền vững 28/03/2026 11:18 Những ngày này, thời tiết trên vùng biển Hà Tĩnh khá thuận lợi, hải sản dồi dào, mỗi chuyến tàu luôn chở đầy cá tôm, thúc đẩy dịch vụ hậu cần nghề cá và phục vụ du lịch biển phát triển.

Khẩn trương khắc phục các khuyến nghị của EC trong đợt thanh tra lần thứ 5 27/03/2026 18:04 Hà Tĩnh hiện có 3.883/3.900 tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác hải sản, đạt tỷ lệ 99,56%; không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép 26/03/2026 09:00 Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.

Hà Tĩnh siết chặt quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản chống khai thác IUU 26/03/2026 07:43 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thủy sản; tập trung hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống eCDT; giám sát hoạt động tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng và việc truy xuất nguồn gốc.

Nông dân Yên Hòa thu nhập khá nhờ trồng cây ngò gai 26/03/2026 06:00 Những vườn ngò gai xanh mướt đang mang lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân ở xã Yên Hòa (Hà Tĩnh), trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.

Trải nghiệm nhịp sống "rạng đông" ở cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh 26/03/2026 05:20 Khi màn đêm còn bao trùm vạn vật, cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) đã bừng tỉnh trong thanh âm náo nhiệt của những chuyến tàu thuyền đầy ắp hải sản cập bến, tạo nên khung cảnh lao động hăng say, đầy sức sống.

Thả ngao tím góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản ven biển 25/03/2026 13:08 Việc thả ngao tím góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản ven biển, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ hệ sinh thái, hướng tới khai thác bền vững trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đồng lúa “thì con gái”: Chăm đúng lúc, quyết định cả vụ mùa 25/03/2026 09:48 Trên những cánh đồng lúa xuân mướt màu xanh, bà con nông dân Hà Tĩnh đang chú trọng chăm bón, phòng trừ sâu bệnh để cây sinh trưởng tốt, hướng tới vụ mùa bội thu.