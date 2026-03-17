Nuôi trai nước ngọt lấy ngọc mở hướng phát triển thủy sản công nghệ cao

(Baohatinh.vn) - Mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Hà Tĩnh vừa cho hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn, khoa học cho định hướng phát triển thủy sản công nghệ cao trên địa bàn.
Trong tổng số 18.000 con trai đen cánh dày được tuyển chọn đưa vào nuôi vỗ trước khi cấy nhân, tỷ lệ sống đạt 95,5%. Ở các giai đoạn cấy nhân, nuôi tạo ngọc đến thu hoạch, tỷ lệ trai sống và cho ngọc đạt chất lượng hơn 80%, vượt yêu cầu kỹ thuật ban đầu.
Tổng sản lượng toàn mô hình ước đạt trên 19.800 viên ngọc, bình quân thu 1,99 viên ngọc trai/con trai sống (đến khi thu hoạch). Kết quả này cho thấy quy trình kỹ thuật nuôi cấy, chăm sóc và quản lý đàn trai trong suốt thời gian thực hiện mô hình cơ bản đạt yêu cầu, tiềm năng tạo ngọc tương đối tốt trong điều kiện nuôi nước ngọt tại địa phương.
Những viên ngọc trai nuôi cấy trong môi trường nước ngọt sau thu hoạch được tuyển chọn, chế tác thành các sản phẩm trang sức có giá trị thẩm mỹ, đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng trên thị trường như vòng, nhẫn, khuyên tai..., qua đó khẳng định giá trị thực tiễn của mô hình.
Ông Trương Huy Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh cho biết: “Tại hội thảo vừa được đơn vị tổ chức, các đại biểu đều đánh giá mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc góp phần tạo thêm cơ sở cho định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại Hà Tĩnh. Đây không chỉ là hướng đi mở ra giá trị gia tăng trên diện tích mặt nước hiện có mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Đơn vị tiếp tục theo dõi, hoàn thiện quy trình, xây dựng tài liệu kỹ thuật chuẩn, tăng cường tập huấn, chuyển giao để từng bước nhân rộng mô hình tại các vùng nuôi phù hợp”.
Sở hữu hơn 4.600ha mặt nước, Hà Tĩnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Dẫu vậy, dư địa này vẫn chưa được khai thác tương xứng khi phần lớn các đối tượng nuôi truyền thống cho giá trị kinh tế chưa cao, hiệu quả sử dụng mặt nước còn thấp. Nhiều loài trai nước ngọt bản địa lâu nay chủ yếu được khai thác làm thực phẩm, trong khi việc nghiên cứu, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng công nghệ hiện đại để gia tăng giá trị còn khá mới mẻ. Kết quả của dự án nuôi trai nước ngọt lấy ngọc không chỉ đem lại kết quả bước đầu tích cực mà còn mở ra hướng đi triển vọng cho phát triển thủy sản giá trị cao tại Hà Tĩnh trong thời gian tới.
