Kinh tế

Nông nghiệp

Nuôi trai nước ngọt lấy ngọc mở hướng phát triển thủy sản công nghệ cao

Thái Oanh
(Baohatinh.vn) - Mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Hà Tĩnh vừa cho hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn, khoa học cho định hướng phát triển thủy sản công nghệ cao trên địa bàn.

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chọn con giống và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc” được triển khai tại phường Trần Phú (trước đây là xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) với quy mô 2ha ao nuôi, từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2026.
Dự án do Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Thương mại tổng hợp dịch vụ Hoàn Mỹ tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã trực tiếp bám sát mô hình, thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của trai như tỷ lệ sống, trọng lượng, khả năng thích nghi; giám sát chặt chẽ các yếu tố môi trường nuôi.
Sau gần 28 tháng triển khai, mô hình cho thấy hiệu quả khá rõ cả về kỹ thuật lẫn giá trị kinh tế.
Trong tổng số 18.000 con trai đen cánh dày được tuyển chọn đưa vào nuôi vỗ trước khi cấy nhân, tỷ lệ sống đạt 95,5%. Ở các giai đoạn cấy nhân, nuôi tạo ngọc đến thu hoạch, tỷ lệ trai sống và cho ngọc đạt chất lượng hơn 80%, vượt yêu cầu kỹ thuật ban đầu.
Ngọc thu hoạch có kích cỡ phổ biến từ 7 - 11 mm, lớp xà cừ dày 0,5 - 1 mm, màu ánh tím đặc trưng, đáp ứng yêu cầu chế tác các sản phẩm trang sức giá trị cao cho thị trường.
Tổng sản lượng toàn mô hình ước đạt trên 19.800 viên ngọc, bình quân thu 1,99 viên ngọc trai/con trai sống (đến khi thu hoạch). Kết quả này cho thấy quy trình kỹ thuật nuôi cấy, chăm sóc và quản lý đàn trai trong suốt thời gian thực hiện mô hình cơ bản đạt yêu cầu, tiềm năng tạo ngọc tương đối tốt trong điều kiện nuôi nước ngọt tại địa phương.
Ông Trần Nhật Duật - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp dịch vụ Hoàn Mỹ cho biết: “Với sự hướng dẫn của ngành chuyên môn, đơn vị đã được chuyển giao kỹ thuật, quy trình đạt chuẩn và từng bước làm chủ công nghệ nuôi trai tạo ngọc trong môi trường nước ngọt; đồng thời, chủ động trong khâu chế tác sản phẩm. Thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục kết nối thị trường, phát triển chuỗi sản phẩm từ ngọc trai đến chế tác mỹ nghệ, đa dạng hóa sản phẩm sau thu hoạch như nhẫn, lắc, khuyên tai, vòng cổ...; mở rộng hoạt động tham quan, trải nghiệm để nâng cao giá trị gia tăng”.
Việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào chọn giống, cấy nhân và chăm sóc trai lấy ngọc đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, theo hướng bài bản, khoa học hơn. Mô hình cũng tạo điều kiện để người dân tiếp cận phương thức nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.
Những viên ngọc trai nuôi cấy trong môi trường nước ngọt sau thu hoạch được tuyển chọn, chế tác thành các sản phẩm trang sức có giá trị thẩm mỹ, đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng trên thị trường như vòng, nhẫn, khuyên tai..., qua đó khẳng định giá trị thực tiễn của mô hình.
Mô hình còn cho thấy ưu điểm về mặt sinh thái khi tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên trong nước, không sử dụng thức ăn công nghiệp và hóa chất. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng xanh gắn với bảo vệ môi trường và gia tăng giá trị trên cùng đơn vị mặt nước.
Ông Trương Huy Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh cho biết: “Tại hội thảo vừa được đơn vị tổ chức, các đại biểu đều đánh giá mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc góp phần tạo thêm cơ sở cho định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại Hà Tĩnh. Đây không chỉ là hướng đi mở ra giá trị gia tăng trên diện tích mặt nước hiện có mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Đơn vị tiếp tục theo dõi, hoàn thiện quy trình, xây dựng tài liệu kỹ thuật chuẩn, tăng cường tập huấn, chuyển giao để từng bước nhân rộng mô hình tại các vùng nuôi phù hợp”.

Sở hữu hơn 4.600ha mặt nước, Hà Tĩnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Dẫu vậy, dư địa này vẫn chưa được khai thác tương xứng khi phần lớn các đối tượng nuôi truyền thống cho giá trị kinh tế chưa cao, hiệu quả sử dụng mặt nước còn thấp. Nhiều loài trai nước ngọt bản địa lâu nay chủ yếu được khai thác làm thực phẩm, trong khi việc nghiên cứu, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng công nghệ hiện đại để gia tăng giá trị còn khá mới mẻ. Kết quả của dự án nuôi trai nước ngọt lấy ngọc không chỉ đem lại kết quả bước đầu tích cực mà còn mở ra hướng đi triển vọng cho phát triển thủy sản giá trị cao tại Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.