Nuôi trai nước ngọt lấy ngọc mở hướng phát triển thủy sản công nghệ cao

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa 12/03/2026 10:34 Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.

45 hộ giáo dân hiến 1.150m2 đất mở đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng dân cư 11/03/2026 09:17 Những ngày này, tại Giáo xứ Kẻ Tùng, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang (Hà Tĩnh), phong trào hiến đất mở rộng đường đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con giáo dân.

Lãnh đạo cơ quan chuyên môn ngành NN&MT Hà Tĩnh khuyến cáo về việc tái đàn lợn 10/03/2026 14:21 Việc tái đàn lợn ở Hà Tĩnh không chỉ gắn với mục tiêu khôi phục sản xuất mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và tổ chức chăn nuôi theo hướng bền vững.

EC bắt đầu đợt kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam về chống khai thác IUU 10/03/2026 10:34 Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) bắt đầu triển khai kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Phát triển mô hình nông nghiệp đa tầng, đa giá trị 09/03/2026 14:50 Mô hình nông nghiệp đa tầng, đa giá trị của Hợp tác xã Dịch vụ và Thương mại Lâm Hợp (xã Kỳ Lạc, Hà Tĩnh) hướng tới sản xuất bền vững, thúc đẩy chuyển đổi phương thức canh tác hiệu quả.

Ngư dân Hà Tĩnh vào mùa đánh bắt sứa biển 09/03/2026 07:22 Những ngày này, khi sứa biển vào mùa, đông đảo ngư dân Hà Tĩnh lại ra khơi đánh bắt, thu nhập hàng triệu đồng sau mỗi chuyến biển.

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản 08/03/2026 12:00 Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho đợt thanh tra của EC, chung tay gỡ “thẻ vàng” IUU 04/03/2026 15:05 Với quyết tâm cao, Hà Tĩnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành nhiều nội dung trọng tâm về chống khai thác IUU, sẵn sàng cho đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU 03/03/2026 19:51 Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.

UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Nafoods Group về phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao 01/03/2026 20:54 Chiều 1/3, Chủ tich UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group về phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đưa Hà Tĩnh thành trung tâm cây ăn quả và chế biến xuất khẩu của khu vực Bắc Trung Bộ 01/03/2026 18:18 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thống nhất các đề xuất triển khai vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến sâu và khẳng định Hà Tĩnh xác định Công ty Cổ phần Nafoods Group là đối tác chiến lược trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Đạo ôn lá "xuất kích", nông dân lo bảo vệ lúa xuân 28/02/2026 14:00 Bệnh đạo ôn lá đang phát sinh, gia tăng trên đồng ruộng, bà con nông dân Hà Tĩnh phải tập trung theo dõi, phòng trừ kịp thời để bảo đảm cây lúa sinh trưởng tốt trong thời gian tới.

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ 28/02/2026 09:44 Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết 28/02/2026 05:32 Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp xã Kỳ Xuân bị bỏ hoang vì sạt lở 26/02/2026 13:37 Mưa lũ trong năm 2025 đã làm nhiều ha đất sản xuất tại thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) bị vùi lấp bởi đất đá từ núi đổ xuống. Nhiều hộ dân bị mất trắng diện tích sản xuất.

Hải sản đắt hàng, ngư dân hồ hởi vươn khơi 26/02/2026 10:00 Sau Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản tươi sống tăng cao nên bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi vươn khơi, bám biển.

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân 25/02/2026 05:19 Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

Tập trung cao chống khai thác IUU, chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với EC 24/02/2026 17:03 Hà Tĩnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, chủ động chuẩn bị các điều kiện, nội dung cần thiết nhằm sẵn sàng phục vụ đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).

Giữ nhịp chăn nuôi lợn an toàn để duy trì nguồn cung thực phẩm sạch 24/02/2026 15:17 Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ chăn nuôi liên kết tại Hà Tĩnh đang siết chặt an toàn sinh học, đồng thời tính toán mở rộng quy mô nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường.

Nhộn nhịp chăm lạc, bón thúc lúa xuân ở Đức Quang 24/02/2026 14:21 Sau những ngày vui đón xuân Bính Ngọ đầm ấm, vui tươi, bà con nông dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã đồng loạt ra đồng chăm sóc, kiểm tra tình hình sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ xuân.

Liên kết trồng dứa ở Hà Tĩnh: Lượng - chất song hành, đảm bảo bền vững! 24/02/2026 14:09 Với việc mở rộng diện tích trồng dứa theo hướng bền vững, gắn liên kết chuỗi, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng, phục vụ chế biến và tiêu thụ lâu dài.

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn 24/02/2026 10:49 Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.

Xã Cẩm Xuyên trồng 750 cây xanh đầu Xuân Bính Ngọ 24/02/2026 10:00 Hơn 200 cán bộ và người dân xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ra quân trồng 750 cây xanh đầu Xuân Bính Ngọ và triển khai các hoạt động xây dựng NTM năm 2026.

Khởi động sớm vụ chè xuân 24/02/2026 09:05 Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.

Mùa xuân là Tết trồng cây 22/02/2026 12:38 Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết 22/02/2026 05:00 Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.

Doanh nghiệp Quế Lâm và hành trình “nông nghiệp tử tế” 21/02/2026 10:48 Bằng niềm tin vào nông nghiệp tử tế, những mô hình nông nghiệp hữu cơ Quế Lâm đang góp phần tạo nền tảng vững chắc cho định hướng phát triển nông nghiệp xanh của Hà Tĩnh.

Hương hoa bưởi "gọi" nhà nông ra vườn ngày Tết 21/02/2026 10:00 Người trồng bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh đang tranh thủ từng ngày nắng ráo để kịp thời thụ phấn bổ sung, mang theo ước vọng vụ mùa bội thu, năng suất.

Nông dân Hà Tĩnh hồ hởi sản xuất đầu xuân mới 20/02/2026 15:46 Trong sắc xuân căng tràn, tươi mới, bà con nông dân Hà Tĩnh phấn khởi xuống đồng, gửi gắm ước vọng về một vụ mùa bội thu, thắng lợi, mưa thuận gió hòa, cuộc sống thêm no ấm.