Tài chính thị trường ngày 18/3: VinFast đạt doanh thu kỷ lục hơn 90.000 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Năm 2025, VinFast đạt doanh thu 90.427 tỷ đồng, tăng 139% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đằng sau ngày hội bầu cử là bước chân không ngừng nghỉ của những người làm báo. Trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, thông tin về bầu cử được chuyển tải nhanh chóng, chính xác.
Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
Để có cái nhìn tổng thể về kết quả bước đầu của công tác tổ chức bầu cử cũng như tinh thần tham gia của cử tri, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh.
Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.
Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.
Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.
Hòm phiếu lưu động đã được đưa đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tạo điều kiện để các cử tri cao tuổi, khó khăn trong đi lại trực tiếp thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội của toàn dân.
Xẹp đốt sống là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Nội dung này sẽ được Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh (Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sáng 15/3, hơn 200 cử tri là cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, hải quan, công an đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã tham gia bỏ phiếu bầu cử nghiêm túc, đúng quy định. Dù điều kiện đi lại khó khăn và vẫn phải bảo đảm nhiệm vụ trực tại cửa khẩu, các lực lượng đã luân phiên thực hiện quyền công dân, góp phần để ngày bầu cử nơi tuyến đầu biên giới diễn ra trang nghiêm, an toàn.
Chương trình cầu truyền hình trực tiếp trên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh không khí ngày hội bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nơi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự là ngày hội của toàn dân.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu với tỷ lệ cao nhất.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp, chủ động nắm tình hình, xử lý sớm các phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho khu vực bỏ phiếu và quá trình kiểm phiếu.
Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Ngày 12/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Thạch Hà, Việt Xuyên và Đồng Lộc.
Ngày 12/3, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại các xã: Sơn Kim 1, Tứ Mỹ, Đức Thịnh và các phường Bắc Hồng Lĩnh, Trần Phú, Thành Sen.
Xung đột leo thang tại Trung Đông khiến chi phí logistics tăng cao, thị trường biến động. Doanh nghiệp Hà Tĩnh cần làm gì để thích ứng và giảm thiểu tác động? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.