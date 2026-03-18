Về Hương Phố xem người dân nuôi hươu trên "nhà tầng"

(Baohatinh.vn) - Xã Hương Phố (Hà Tĩnh) là địa phương thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa. Vì vậy, để chăn nuôi hươu, người dân ở đây đã chủ động xây dựng chuồng trại lên cao, cho hươu ở "nhà tầng".

Ông Lê Văn Đại (thôn Thượng Hải, xã Hương Phố) là 1 trong những hộ dân đầu tiên ở địa phương này chăn nuôi hươu. Do ở vùng thấp trũng thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa nên ông đã nâng nền lên 4m, sau đó tiến hành đổ sàn rồi mới xây chuồng. Nhờ vậy, ông Đại đã chăn nuôi ổn định 10 con hươu, mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Ông Đại cho biết: “Hươu là vật nuôi có giá trị lớn nên không thể để thiệt hại do mưa lũ được. Vì vậy, gia đình tôi không xây chuồng sát mặt đất như trước. Thay vào đó, tôi đắp và nâng nền lên cao 4m so với mặt đất, sau đó đổ bê tông làm sàn rồi mới xây dựng hệ thống chuồng nuôi phía trên. Nhờ vậy, khi lũ về, nước dâng cũng không ảnh hưởng, vật nuôi vẫn an toàn.”

img-1951-4334.jpg
bqbht_br_huong-pho-tiep-2-4278.jpg
Chuồng nuôi hươu của gia đình ông Lê Văn Đại ở thôn Thượng Hải, xã Hương Phố được nâng nền lên 4m, sau đó tiến hành đổ sàn rồi mới xây chuồng.

Do thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi mưa lũ, nhiều hộ dân ở xã Hương Phố đã tìm cách thích nghi bằng việc thay đổi cách xây dựng chuồng trại để chăn nuôi hươu. Các hộ đã nâng nền chuồng cao từ 3,5-5m so với mặt đất, sau đó đổ sàn bê tông kiên cố rồi mới xây dựng chuồng phía trên và thiết kế thêm cầu thang làm lối đi để thuận tiện cho việc chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và cho hươu ăn.

bqbht_br_huong-pho-tiep-3.jpg
Nhờ xây dựng chuồng trại lên cao nên bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Hương Phố đã phát triển chăn nuôi hươu ổn định.

Ông Nguyễn Ngọc Vịnh (thôn Thượng Hải, xã Hương Phố) cho biết: “Mô hình xây chuồng cao không chỉ giúp chúng tôi thích ứng với điều kiện ngập lụt mà còn đảm bảo chuồng trại luôn khô ráo, sạch sẽ, hạn chế dịch bệnh, giúp đàn hươu sinh trưởng tốt và cho nhung ổn định. Gia đình tôi đang nuôi 10 con và tiến tới sẽ làm thêm chuồng nuôi 10 con nữa để tăng thu nhập, nâng cao đời sống”.

bqbht_br_huong-pho-huou-ong-vinh.jpg
huong-pho-6.jpg
Nhờ xây dựng chuồng trại lên cao nên ông Nguyễn Ngọc Vịnh đã chăn nuôi ổn định 10 con hươu và đang tiếp tục mở rộng tổng đàn.

Trước đây, người dân xã Hương Phố chủ yếu tận dụng địa hình rừng núi để chăn nuôi trâu, bò. Tuy nhiên, 5 năm trở lại nay, người dân ở đây đã chăn nuôi thêm hươu. Hiện toàn xã có tổng đàn hươu gần 600 con, sản lượng nhung hươu hằng năm đạt gần 0,36 tấn, mang lại giá trị hơn 4 tỷ đồng và sẽ nhân đàn trong thời gian tới. Do đó, việc xây dựng chuồng hươu trên cao, để hươu ở "nhà tầng" sẽ tiếp tục được khuyến khích nhân rộng.

Để xây dựng một chuồng nuôi hươu thích ứng với điều kiện ngập lụt, người chăn nuôi đầu tư khoảng 50 triệu đồng cho mỗi chuồng. Khoản kinh phí này chủ yếu dành cho việc nâng nền chuồng cao khoảng 4m, đổ sàn bê tông chắc chắn, xây tường, làm lan can bảo vệ và lắp đặt cầu thang. Dù chi phí ban đầu khá lớn so với chuồng nuôi truyền thống, nhưng đây là khoản đầu tư lâu dài, giúp chuồng trại vững chắc, tránh thiệt hại khi lũ về, đồng thời tạo môi trường khô ráo, thông thoáng để đàn hươu sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người chăn nuôi.

bqbht_br_huong-pho-7.jpg
bqbht_br_huong-pho-tiep-1.jpg
Để thích ứng với ngập lụt, chuồng nuôi hươu ở xã Hương phố được xây dựng cao so với mặt đất 3,5-5m, thiết kế thêm cầu thang làm lối đi.

Anh Nguyễn Quốc Huy - Phòng Kinh tế (UBND xã Hương Phố) cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng đề án phát triển chăn nuôi, trong đó hươu sẽ là 1 trong những vật nuôi chủ lực. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích người dân đầu tư chuồng trại trên cao. Đây là cách để đàn hươu được đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, tránh tình trạng ngập nước, ẩm thấp hay bị cuốn trôi như trước đây. Không chỉ vậy, chuồng cao còn giúp môi trường nuôi khô ráo, hạn chế dịch bệnh, tạo điều kiện cho hươu sinh trưởng tốt”.

bqbht_br_huong-pho-9.jpg
Thời gian tới, xã Hương Phố sẽ tiếp tục nhân rộng tổng đàn hươu trên địa bàn và khuyến khích người dân làm chuồng nuôi trên cao để thích ứng với điều kiện ngập lụt.

Từ thực tế thiên tai thường xuyên xảy ra, người dân Hương Phố đã linh hoạt thay đổi cách làm, xây dựng chuồng hươu trên cao để thích ứng với điều kiện ngập lụt. Sự sáng tạo này không chỉ giúp bảo vệ đàn vật nuôi mỗi mùa mưa lũ mà còn mở ra hướng chăn nuôi ổn định, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng rốn lũ.

Video: Chăn nuôi hươu ở vùng ngập lụt Hương Phố

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...