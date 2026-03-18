Về Hương Phố xem người dân nuôi hươu trên "nhà tầng"

Ông Lê Văn Đại (thôn Thượng Hải, xã Hương Phố) là 1 trong những hộ dân đầu tiên ở địa phương này chăn nuôi hươu. Do ở vùng thấp trũng thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa nên ông đã nâng nền lên 4m, sau đó tiến hành đổ sàn rồi mới xây chuồng. Nhờ vậy, ông Đại đã chăn nuôi ổn định 10 con hươu, mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Ông Đại cho biết: “Hươu là vật nuôi có giá trị lớn nên không thể để thiệt hại do mưa lũ được. Vì vậy, gia đình tôi không xây chuồng sát mặt đất như trước. Thay vào đó, tôi đắp và nâng nền lên cao 4m so với mặt đất, sau đó đổ bê tông làm sàn rồi mới xây dựng hệ thống chuồng nuôi phía trên. Nhờ vậy, khi lũ về, nước dâng cũng không ảnh hưởng, vật nuôi vẫn an toàn.”

Chuồng nuôi hươu của gia đình ông Lê Văn Đại ở thôn Thượng Hải, xã Hương Phố được nâng nền lên 4m, sau đó tiến hành đổ sàn rồi mới xây chuồng.

Do thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi mưa lũ, nhiều hộ dân ở xã Hương Phố đã tìm cách thích nghi bằng việc thay đổi cách xây dựng chuồng trại để chăn nuôi hươu. Các hộ đã nâng nền chuồng cao từ 3,5-5m so với mặt đất, sau đó đổ sàn bê tông kiên cố rồi mới xây dựng chuồng phía trên và thiết kế thêm cầu thang làm lối đi để thuận tiện cho việc chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và cho hươu ăn.

Nhờ xây dựng chuồng trại lên cao nên bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Hương Phố đã phát triển chăn nuôi hươu ổn định.

Ông Nguyễn Ngọc Vịnh (thôn Thượng Hải, xã Hương Phố) cho biết: “Mô hình xây chuồng cao không chỉ giúp chúng tôi thích ứng với điều kiện ngập lụt mà còn đảm bảo chuồng trại luôn khô ráo, sạch sẽ, hạn chế dịch bệnh, giúp đàn hươu sinh trưởng tốt và cho nhung ổn định. Gia đình tôi đang nuôi 10 con và tiến tới sẽ làm thêm chuồng nuôi 10 con nữa để tăng thu nhập, nâng cao đời sống”.

Nhờ xây dựng chuồng trại lên cao nên ông Nguyễn Ngọc Vịnh đã chăn nuôi ổn định 10 con hươu và đang tiếp tục mở rộng tổng đàn.

Trước đây, người dân xã Hương Phố chủ yếu tận dụng địa hình rừng núi để chăn nuôi trâu, bò. Tuy nhiên, 5 năm trở lại nay, người dân ở đây đã chăn nuôi thêm hươu. Hiện toàn xã có tổng đàn hươu gần 600 con, sản lượng nhung hươu hằng năm đạt gần 0,36 tấn, mang lại giá trị hơn 4 tỷ đồng và sẽ nhân đàn trong thời gian tới. Do đó, việc xây dựng chuồng hươu trên cao, để hươu ở "nhà tầng" sẽ tiếp tục được khuyến khích nhân rộng.

Để xây dựng một chuồng nuôi hươu thích ứng với điều kiện ngập lụt, người chăn nuôi đầu tư khoảng 50 triệu đồng cho mỗi chuồng. Khoản kinh phí này chủ yếu dành cho việc nâng nền chuồng cao khoảng 4m, đổ sàn bê tông chắc chắn, xây tường, làm lan can bảo vệ và lắp đặt cầu thang. Dù chi phí ban đầu khá lớn so với chuồng nuôi truyền thống, nhưng đây là khoản đầu tư lâu dài, giúp chuồng trại vững chắc, tránh thiệt hại khi lũ về, đồng thời tạo môi trường khô ráo, thông thoáng để đàn hươu sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người chăn nuôi.

Để thích ứng với ngập lụt, chuồng nuôi hươu ở xã Hương phố được xây dựng cao so với mặt đất 3,5-5m, thiết kế thêm cầu thang làm lối đi.

Anh Nguyễn Quốc Huy - Phòng Kinh tế (UBND xã Hương Phố) cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng đề án phát triển chăn nuôi, trong đó hươu sẽ là 1 trong những vật nuôi chủ lực. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích người dân đầu tư chuồng trại trên cao. Đây là cách để đàn hươu được đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, tránh tình trạng ngập nước, ẩm thấp hay bị cuốn trôi như trước đây. Không chỉ vậy, chuồng cao còn giúp môi trường nuôi khô ráo, hạn chế dịch bệnh, tạo điều kiện cho hươu sinh trưởng tốt”.

Thời gian tới, xã Hương Phố sẽ tiếp tục nhân rộng tổng đàn hươu trên địa bàn và khuyến khích người dân làm chuồng nuôi trên cao để thích ứng với điều kiện ngập lụt.

Từ thực tế thiên tai thường xuyên xảy ra, người dân Hương Phố đã linh hoạt thay đổi cách làm, xây dựng chuồng hươu trên cao để thích ứng với điều kiện ngập lụt. Sự sáng tạo này không chỉ giúp bảo vệ đàn vật nuôi mỗi mùa mưa lũ mà còn mở ra hướng chăn nuôi ổn định, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng rốn lũ.