Thi đua lao động, sản xuất hướng về ngày hội lớn

Tổng lực thi công Nhà ở xã hội giai đoạn II, phấn đấu “cất nóc” dịp 19/5 13/03/2026 05:05 Dự án nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc thi công gấp rút, phấn đấu cất nóc công trình vào dịp 19/5.

Giá xăng, dầu cùng tăng 12/03/2026 22:17 Từ 22h hôm nay (12/3), giá xăng RON 95, dầu diesel cùng tăng 330-550 đồng một lít.

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp làm gì để thích ứng trước ảnh hưởng của biến động địa chính trị? 12/03/2026 20:18 Xung đột leo thang tại Trung Đông khiến chi phí logistics tăng cao, thị trường biến động. Doanh nghiệp Hà Tĩnh cần làm gì để thích ứng và giảm thiểu tác động? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Quyền mua lô vàng gần 30kg tại Hà Tĩnh thuộc về doanh nghiệp nào? 12/03/2026 12:35 Theo Sở Tài chính Hà Tĩnh, sau thời gian niêm yết và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 5/3 đến hết ngày 11/3/2026, đã có 6 tổ chức đăng ký mua tài sản và nộp hồ sơ hợp lệ.

Thủ tướng: Cần đẩy nhanh bổ sung dự trữ xăng dầu quốc gia 12/03/2026 12:19 Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương, Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế xuất cấp nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia.

Hà Tĩnh còn xã, phường nào có dịch tả lợn Châu Phi? 12/03/2026 11:28 Báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho thấy, dịch tả lợn Châu Phi tuy có giảm từ cuối tháng 12/2025 nhưng còn 13 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày.

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa 12/03/2026 10:34 Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.

Doanh nghiệp linh hoạt sản xuất để ứng phó biến động giá xăng dầu 12/03/2026 10:13 Doanh nghiệp Hà Tĩnh đang chủ động điều chỉnh phương án sản xuất - kinh doanh, tối ưu chi phí vận hành để vượt qua những áp lực do biến động giá xăng dầu.

Tài chính thị trường ngày 12/3: Mua bán nhà đất có gì thay đổi khi gắn mã định danh? 12/03/2026 07:45 Việc gắn mã định danh cho từng bất động sản áp dụng từ ngày 1/3 được kỳ vọng giúp người mua dễ kiểm chứng thông tin pháp lý, góp phần minh bạch thị trường. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh 12/03/2026 05:30 Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân Hà Tĩnh chuyển hướng tìm mua các xe điện để tiết kiệm chi phí, nhờ đó, thị trường trở nên sôi động hơn.

Giá xăng giảm gần 4.000 đồng một lít 11/03/2026 22:31 Từ 22h hôm nay, giá xăng RON95-III giảm xuống 25.240 đồng, dầu diesel hạ 4.240 đồng ở mức 26.470 đồng một lít.

Xăng dầu "nhảy" giá, làm gì để tránh hiệu ứng domino? 11/03/2026 17:01 Giá xăng dầu tăng cao gây áp lực lớn, cần các giải pháp linh hoạt từ doanh nghiệp, nhà quản lý và người tiêu dùng để duy trì ổn định thị trường.

Dịch vụ giao đồ ăn qua ứng dụng phát triển nhanh ở Hà Tĩnh 11/03/2026 15:28 Sự xuất hiện của các ứng dụng đặt đồ ăn công nghệ đang thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân Hà Tĩnh, đồng thời mở ra thêm kênh bán hàng cho hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Nhà máy điện LNG VinEnergo Hải Phòng sử dụng tua-bin khí và máy phát điện của GE Vernova 11/03/2026 15:02 Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo (thành viên Tập đoàn Vingroup) và GE Vernova (Hoa Kỳ) đã chính thức ký kết thỏa thuận lựa chọn công nghệ nhằm cung cấp các tua-bin khí và máy phát điện tiên tiến hàng đầu thế giới cho dự án nhà máy điện LNG Hải Phòng của VinEnergo.

Hà Tĩnh bắt đầu 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế 11/03/2026 10:54 Trong thời gian diễn ra chiến dịch, cơ quan thuế Hà Tĩnh tăng cường nhân lực, trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, kê khai doanh thu và nộp thuế điện tử; giải đáp kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế...

Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh 11/03/2026 10:07 Sáng nay (11/3), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh ngày thứ 2 liên tiếp lên quanh mốc 186 triệu đồng/lượng. Giá bạc tăng mạnh tới 6 triệu đồng/kg.

45 hộ giáo dân hiến 1.150m2 đất mở đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng dân cư 11/03/2026 09:17 Những ngày này, tại Giáo xứ Kẻ Tùng, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang (Hà Tĩnh), phong trào hiến đất mở rộng đường đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con giáo dân.

Tài chính thị trường ngày 11/3: Chứng khoán phục hồi, xăng dầu gây áp lực chi phí 11/03/2026 07:45 Chứng khoán Việt Nam phục hồi mạnh sau phiên giảm sâu; giá xăng dầu tăng tạo áp lực chi phí vận tải; vàng cao nhưng người trẻ vẫn mua tích lũy. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng tăng hơn 2.000 đồng một lít 11/03/2026 04:24 Từ 0h ngày 11/3, giá xăng RON95-III tăng 2.080 đồng lên 29.120 đồng, dầu diesel đắt thêm 480 đồng ở mức 30.710 đồng một lít.

Lãnh đạo cơ quan chuyên môn ngành NN&MT Hà Tĩnh khuyến cáo về việc tái đàn lợn 10/03/2026 14:21 Việc tái đàn lợn ở Hà Tĩnh không chỉ gắn với mục tiêu khôi phục sản xuất mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và tổ chức chăn nuôi theo hướng bền vững.

Kích hoạt các phương án cấp điện an toàn, ổn định cho ngày hội bầu cử 10/03/2026 14:15 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã kích hoạt phương án cấp điện chủ động, liên tục, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra cuối tuần này.

"Việt Nam chưa phải dùng nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia" 10/03/2026 13:00 Nguồn cung trong nước vẫn đủ đáp ứng đến hết tháng 3 và đang được bổ sung nên Việt Nam chưa phải dùng đến nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia.

Chính sách mới đồng hành với các hộ, cá nhân kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế 10/03/2026 12:00 Nghị định 68/2026/NĐ-CP sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng, thống nhất, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình kê khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Giá vàng bứt phá 10/03/2026 10:51 Sáng 10/3, đúng như dự báo, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng mạnh theo đà quốc tế, chính thức vượt mốc 185 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cùng thời điểm, vàng thế giới vẫn nhích nhẹ bất chấp sức ép lớn từ sự vươn lên của đồng USD.

EC bắt đầu đợt kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam về chống khai thác IUU 10/03/2026 10:34 Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) bắt đầu triển khai kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm 10/03/2026 08:18 Giá Brent và WTI cùng giảm gần 7%, sau tuyên bố của ông Trump rằng xung đột tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc.

Tài chính thị trường ngày 10/3: Chứng khoán giảm điểm sâu, nhà đầu tư nên làm gì? 10/03/2026 07:40 Trong bối cảnh thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần ưu tiên kiểm soát rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.