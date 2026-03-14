Thi đua lao động, sản xuất hướng về ngày hội lớn

(Baohatinh.vn) - Cùng với không khí khẩn trương chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3, người dân Hà Tĩnh đang hăng say lao động, thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, thiết thực hướng về ngày hội lớn.
Theo đó, đồng chí Nguyễn Anh Đức – Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh cùng cán bộ địa phương đã trực tiếp kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại thôn Tân Tiến. Tại đây, các hộ dân chia sẻ về quá trình triển khai, hiệu quả kinh tế của mô hình cũng như những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất.
Nhiều diện tích ngô sản xuất gối vụ cũng đang được bà con tích cực chăm sóc. Ông Nguyễn Thành Sum (thôn Tiến Thọ, xã Đức Quang) chia sẻ: “Bên cạnh diện tích bắt đầu cho thu hoạch, chúng tôi tiếp tục sản xuất gối vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện cây ngô sinh trưởng tốt nên bà con thường xuyên bám đồng làm cỏ, kiểm tra sâu bệnh để phòng trừ kịp thời. Những ngày này tuy vất vả nhưng không khí lao động rất rộn ràng; chúng tôi động viên nhau hoàn thành sớm công việc để Chủ nhật tham gia bầu cử".
Các hội viên phụ nữ Sơn Giang chăn nuôi hươu, gà... nâng cao thu nhập. Trong ảnh: Chị Đoàn Thị Lý (thôn Sông Con, xã Sơn Giang) có thu nhập gần 300 triệu đồng/năm nhờ nuôi hươu và chăn thả gà.
Tại các vùng biển những ngày này, không khí lao động cũng diễn ra hối hả.
Theo chia sẻ của ngư dân các xã Tiên Điền, Đan Hải, Thiên Cầm…, những tháng đầu năm thường xuất hiện nhiều luồng cá trích, mực nang... nên bà con tranh thủ bám biển, tích cực vươn khơi khai thác để nâng cao thu nhập.
Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
