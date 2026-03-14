Thi đua lao động, sản xuất hướng về ngày hội lớn

Phan Cúc - Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Cùng với không khí khẩn trương chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3, người dân Hà Tĩnh đang hăng say lao động, thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, thiết thực hướng về ngày hội lớn.

bqbht_br_2.jpg
Tại xã Đức Thịnh, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, địa phương còn lồng ghép kiểm tra các mô hình kinh tế trọng điểm, động viên người dân tích cực tăng gia sản xuất, thiết thực hướng về ngày hội lớn của toàn dân.
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_16.jpg
Theo đó, đồng chí Nguyễn Anh Đức – Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh cùng cán bộ địa phương đã trực tiếp kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại thôn Tân Tiến. Tại đây, các hộ dân chia sẻ về quá trình triển khai, hiệu quả kinh tế của mô hình cũng như những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất.
bqbht_br_3.jpg
Tại xã Mai Hoa, hơn 16 ha ngô liên kết trồng tại các thôn đã bước vào chính vụ thu hoạch. Trên các cánh đồng, bà con nông dân khẩn trương thu hoạch “quả ngọt” sau nhiều tháng chăm sóc, phát triển mô hình trồng ngô liên kết.
bqbht_br_6.jpg
Bà Nguyễn Thị Hạnh (thôn 2 - Bồng Giang) chia sẻ: “Ngô đang vào vụ thu hoạch với năng suất cao, giá thu mua tốt nên chúng tôi tranh thủ thu hái để bán cho thương lái. Dù đang vào thời điểm thu hoạch bận rộn, bà con vẫn nhắc nhau hoàn thành các phần việc sớm để ngày bầu cử cùng đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân".
bqbht_br_10.jpg
Trên những cánh đồng sản xuất rau màu tại xã Đức Quang, không khí lao động những ngày này cũng diễn ra rộn ràng, tất bật.
8.jpg
9.jpg
Nhiều diện tích ngô sản xuất gối vụ cũng đang được bà con tích cực chăm sóc. Ông Nguyễn Thành Sum (thôn Tiến Thọ, xã Đức Quang) chia sẻ: “Bên cạnh diện tích bắt đầu cho thu hoạch, chúng tôi tiếp tục sản xuất gối vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện cây ngô sinh trưởng tốt nên bà con thường xuyên bám đồng làm cỏ, kiểm tra sâu bệnh để phòng trừ kịp thời. Những ngày này tuy vất vả nhưng không khí lao động rất rộn ràng; chúng tôi động viên nhau hoàn thành sớm công việc để Chủ nhật tham gia bầu cử".
bqbht_br_1-6977.jpg
Hội LHPN xã Sơn Giang tích cực lan tỏa phong trào "Phụ nữ phát triển kinh tế gia đình", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, chị em phụ nữ cùng đồng hành, hỗ trợ nhau sản xuất, chăn nuôi.
bqbht_br_2-3782.jpg
bqbht_br_3-3156.jpg
Các hội viên phụ nữ Sơn Giang chăn nuôi hươu, gà... nâng cao thu nhập. Trong ảnh: Chị Đoàn Thị Lý (thôn Sông Con, xã Sơn Giang) có thu nhập gần 300 triệu đồng/năm nhờ nuôi hươu và chăn thả gà.
bqbht_br_19.jpg﻿
bqbht_br_3.jpg﻿
bqbht_br_10.jpg
Tại các vùng biển những ngày này, không khí lao động cũng diễn ra hối hả.
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_4.jpg
Theo chia sẻ của ngư dân các xã Tiên Điền, Đan Hải, Thiên Cầm…, những tháng đầu năm thường xuất hiện nhiều luồng cá trích, mực nang... nên bà con tranh thủ bám biển, tích cực vươn khơi khai thác để nâng cao thu nhập.
bqbht_br_8.jpg
Vừa tất bật kéo lưới, vừa phấn khởi chia sẻ thành quả sau một đêm vươn khơi, ông Trình Thành (xã Tiên Điền) cho biết: “Sau chuyến biển này, thuyền của tôi sẽ nghỉ một ngày để các thuyền viên tham gia bầu cử. Nghề biển vất vả quanh năm nhưng chúng tôi luôn sắp xếp thời gian để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Dự kiến sau khi đi bầu cử xong, chúng tôi sẽ tiếp tục ra khơi, hy vọng thời tiết thuận lợi để bà con đánh bắt được nhiều hải sản, nâng cao thu nhập".
bqbht_br_20.jpg
Trên các công trường xây dựng, các đơn vị thi công cũng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Trong ảnh: Thi công dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.
bqbht_br_17.jpg
Ông Trần Đức Hải – công nhân thi công dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 chia sẻ: “Công việc trên công trường khá vất vả, nắng mưa đều phải bám việc cho kịp tiến độ. Nhưng ai cũng cố gắng làm tốt phần việc của mình, bởi mỗi công trình hoàn thành cũng là góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển".
bqbht_br_21.jpg
Tại các công ty, cụm công nghiệp, nhịp lao động được duy trì đều đặn. Nhiều doanh nghiệp chủ động lồng ghép tuyên truyền bầu cử qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ, đồng thời bố trí thời gian làm việc hợp lý để công nhân thuận tiện tham gia bầu cử tại địa phương. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh.
bqbht_br_22.jpg
Với không khí lao động sôi nổi từ đồng ruộng, bến bãi đến các công trình, nhà máy, người dân Hà Tĩnh không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế mà còn chủ động sắp xếp công việc để tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định. Tinh thần vừa hăng say sản xuất, vừa trách nhiệm với quyền và nghĩa vụ công dân đang góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi, hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

#Hà Tĩnh #bầu cử #ngư nghiệp #Nông dân Hà Tĩnh #Thi đua sản xuất

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

