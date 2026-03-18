Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.

Tối 18/3, giá vàng thế giới giao ngay giảm 125 USD, tương đương 2,5%, còn 4.880 USD mỗi ounce. Diễn biến đến từ việc các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro từ lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh giá dầu cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

"Các nhà đầu tư lo ngại lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, do giá năng lượng tăng vọt", Jamie Dutta, nhà phân tích thị trường tại Nemo money, cho biết. Theo ông, kịch bản này càng có khả năng xảy ra nếu xung đột Trung Đông kéo dài.

Ảnh minh họa

Dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn, lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này khi làm tăng chi phí nắm giữ vàng vật chất và gia tăng lợi suất của các tài sản sinh lời.

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã bước sang tuần thứ ba. Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, khiến giá dầu Brent duy trì ngưỡng trên 100 USD mỗi thùng trong 4 phiên liên tiếp.

Trong bối cảnh này, Fed được dự báo có thể giữ nguyên lãi suất vào cuối ngày 18/3 giờ Mỹ, tức rạng sáng 19/3 giờ Việt Nam. Nhà đầu tư đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để phân tích và đánh giá định hướng chính sách của ngân hàng trung ương cho thời gian còn lại của năm 2026.

Hiện thị trường dự báo Fed chỉ cắt giảm lãi suất một lần 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9 và thêm một lần nữa vào cuối năm 2027.

Về dài hạn, giá vàng vẫn có triển vọng, theo ông Jamie Dutta. "Các ngân hàng trung ương mua vào, rủi ro lạm phát trì trệ và nhu cầu đa dạng hóa vẫn còn, đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ cao hơn vào cuối năm nay", ông nhận định.

Cùng diễn biến với vàng, giá bạc giao ngay giảm 1,2% xuống dưới 78 USD mỗi ounce. Bạch kim hạ gần 4% xuống 2.045 USD và palladium giảm hơn 3% xuống 1.537 USD.

Tin liên quan

#vàng #giá vàng #Fed #xung đột Trung Đông #thị trường năng lượng #lạm phát #đầu tư vàng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.
Vừa mua hàng trên mạng, đã có người gọi thông báo trúng thưởng

Vừa mua hàng trên mạng, đã có người gọi thông báo trúng thưởng

Mua sắm online mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng Hà Tĩnh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Không ít người sau khi đặt hàng liên tục nhận được cuộc gọi quảng cáo, thậm chí là lừa đảo. Điều này cho thấy, quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng đang bị xâm phạm.
Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh

Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân Hà Tĩnh chuyển hướng tìm mua các xe điện để tiết kiệm chi phí, nhờ đó, thị trường trở nên sôi động hơn.
Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh

Sáng nay (11/3), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh ngày thứ 2 liên tiếp lên quanh mốc 186 triệu đồng/lượng. Giá bạc tăng mạnh tới 6 triệu đồng/kg.
Giá vàng bứt phá

Giá vàng bứt phá

Sáng 10/3, đúng như dự báo, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng mạnh theo đà quốc tế, chính thức vượt mốc 185 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cùng thời điểm, vàng thế giới vẫn nhích nhẹ bất chấp sức ép lớn từ sự vươn lên của đồng USD.
Giá USD tăng kịch trần

Giá USD tăng kịch trần

Hôm nay (9/3), nhiều ngân hàng niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần, giá USD trên thị trường tự do cũng đã vượt 27.000 đồng/USD.