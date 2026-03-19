Ốc tép dạt vào bờ, ngư dân Hà Tĩnh kiếm tiền triệu mỗi ngày

(Baohatinh.vn) - Tại vùng biển xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh (Hà Tĩnh), thời điểm này xuất hiện nhiều ốc tép dạt vào bờ. Người dân địa phương đang tranh thủ thu hoạch “lộc biển”, thu về tiền triệu mỗi ngày.
Dọc bãi biển ở phường Hải Ninh và xã Kỳ Khang thời điểm này rất đông người dân địa phương và cả người dân ở các xã lân cận tập trung đưa dụng cụ ra để cào ốc. Lượng ốc lớn và dạt vào gần bờ nên dễ khai thác.
Để cào ốc tép, người dân mang theo cào tre, bao tải, tập trung thành từng nhóm lội ra khu vực cách bờ biển khoảng 5 đến 10m để thu hoạch.
Ốc tép được sử dụng làm thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, nhất là tôm hùm.
Mùa đánh bắt ốc tép thường vào cuối tháng 3 nhưng năm nay ốc xuất hiện sớm hơn, nhiều hơn. Hiện nay, giá ốc tép được thu mua 350 ngàn đồng/tạ. Do lượng ốc nhiều, dễ khai thác nên mỗi người có kiếm được từ 1,5 đến 2 triệu đồng/ngày. Điều đáng phấn khởi là ốc được thương lái thu mua ngay tại chỗ với số lượng không hạn chế.
Anh Phạm Trung Hải - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Kỳ Khang cho biết: “Ốc tép dạt vào bờ trong nhiều ngày qua, không chỉ giúp ngư dân có thêm thu nhập, cải thiện đời sống trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ tích cực bám biển. Cùng với việc khai thác, chúng tôi cũng lưu ý người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản”.
Trong bối cảnh hơn 80% tôm giống trên địa bàn phụ thuộc vào nguồn cung ngoại tỉnh, việc kiểm soát chất lượng đang trở thành khâu then chốt, tác động đến hiệu quả của vụ tôm xuân - hè 2026 tại Hà Tĩnh.
Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Chiều 1/3, Chủ tich UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group về phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thống nhất các đề xuất triển khai vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến sâu và khẳng định Hà Tĩnh xác định Công ty Cổ phần Nafoods Group là đối tác chiến lược trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Hà Tĩnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, chủ động chuẩn bị các điều kiện, nội dung cần thiết nhằm sẵn sàng phục vụ đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).