Ốc tép dạt vào bờ, ngư dân Hà Tĩnh kiếm tiền triệu mỗi ngày

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Tại vùng biển xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh (Hà Tĩnh), thời điểm này xuất hiện nhiều ốc tép dạt vào bờ. Người dân địa phương đang tranh thủ thu hoạch “lộc biển”, thu về tiền triệu mỗi ngày.

Dọc bãi biển ở phường Hải Ninh và xã Kỳ Khang thời điểm này rất đông người dân địa phương và cả người dân ở các xã lân cận tập trung đưa dụng cụ ra để cào ốc. Lượng ốc lớn và dạt vào gần bờ nên dễ khai thác.
Bà Nguyễn Thị Nho, phường Hải Ninh (người trong ảnh) vui vẻ cho biết: “Ốc tép nhiều lắm, chúng tôi rất phấn khởi. Tôi đi cào ốc mỗi ngày cũng được từ 1 đến 1,5 triệu đồng, mà mấy ngày nay cả hai vợ chồng đều làm nên thu nhập rất khá”.
Để cào ốc tép, người dân mang theo cào tre, bao tải, tập trung thành từng nhóm lội ra khu vực cách bờ biển khoảng 5 đến 10m để thu hoạch.
Ốc tép nằm lẫn dưới lớp cát ướt, người dân sử dụng cào tre dài khoảng 1,5 đến 2m, phía sau gắn túi lưới dài 6 đến 7m. Trong quá trình cào, ngư dân đi thụt lùi để lưới cào xới lớp cát phía dưới, ốc tép theo đó trôi vào túi lưới.
Ốc tép được sử dụng làm thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, nhất là tôm hùm.
Mùa đánh bắt ốc tép thường vào cuối tháng 3 nhưng năm nay ốc xuất hiện sớm hơn, nhiều hơn. Hiện nay, giá ốc tép được thu mua 350 ngàn đồng/tạ. Do lượng ốc nhiều, dễ khai thác nên mỗi người có kiếm được từ 1,5 đến 2 triệu đồng/ngày. Điều đáng phấn khởi là ốc được thương lái thu mua ngay tại chỗ với số lượng không hạn chế.
Anh Phạm Trung Hải - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Kỳ Khang cho biết: “Ốc tép dạt vào bờ trong nhiều ngày qua, không chỉ giúp ngư dân có thêm thu nhập, cải thiện đời sống trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ tích cực bám biển. Cùng với việc khai thác, chúng tôi cũng lưu ý người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản”.
Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.