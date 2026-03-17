Phổ biến chính sách thuế và quản lý thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Tại buổi tập huấn, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được tập huấn về chính sách thuế và quản lý thuế; đăng nhập, đăng ký, kê khai, thực hiện các thủ tục hành chính trên eTax mobile...

Chiều ngày 17/3, Thuế cơ sở 1 (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu chính sách thuế và quản lý thuế cho hơn 230 cán bộ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc địa bàn đơn vị quản lý.

Toàn cảnh buổi tập huấn chính sách thuế

Tại hội nghị, hơn 230 đại biểu là công chức các tổ quản lý hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 1, số 2 và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh quản lý được truyền đạt một số nội dung liên quan như: Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 5/3/2026 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh triển khai nội dung trọng tâm trong Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn đăng nhập, đăng ký, kê khai, thực hiện các thủ tục hành chính trên eTax mobile và giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cũng tại lớp tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số nội dung liên quan đến chính sách thuế.

Đại biểu tham dự tập huấn.

Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quan tâm đến nhiều quy định, chính sách mới như: phải đăng ký tên tài khoản ngân hàng giống với tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh; các hồ sơ sổ sách kế toán theo từng mức doanh thu dưới 500 triệu, từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng và trên 3 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Trưởng Thuế cơ sở 1, Thuế tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kịp thời nắm bắt các quy định mới của pháp luật về thuế, đồng thời thực hiện đầy đủ, đúng quy định nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Ngành thuế cũng hướng tới xây dựng phương thức quản lý thuế hiện đại, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện để hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, từng bước phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng số hóa.

Một số nội dung hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần lưu ý:

Chậm nhất ngày 20/4/2026:

- Nộp hồ sơ khai thuế tháng 1, 2, 3/2024 đối với khai thuế theo tháng.

- Nộp bảng kê hàng tồn kho đối với trường hợp khai thuế theo tháng.

- Gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động năm 2025 có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động năm 2025 có doanh thu trên 500 triệu đồng và khai thuế theo tháng.

Chậm nhất ngày 30/4/2026:

- Nộp hồ sơ khai thuế quý I/2026 đối với khai thuế theo quý.

-Nộp bảng kê hàng tồn kho đối với trường hợp khai thuế theo quý.

#Thuế cơ sở 1 #Thuế tỉnh Hà Tĩnh #tập huấn chính sách #thuế khoán sang thuế kê khai

