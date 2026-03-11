Hà Tĩnh bắt đầu 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

(Baohatinh.vn) - Trong thời gian diễn ra chiến dịch, cơ quan thuế Hà Tĩnh tăng cường nhân lực, trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, kê khai doanh thu và nộp thuế điện tử; giải đáp kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế...
Sáng 11/3, Thuế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn một số nội dung trọng tâm về chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh cho đội ngũ công chức toàn ngành; phát động “15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế”.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu của cơ quan thuế cấp cơ sở.
Tại hội nghị, đội ngũ công chức thuế đã được phổ biến các nội dung Thông tư số 152/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán cho hộ và cá nhân kinh doanh; Nghị định 68/2026 và Thông tư số 18/2026 về các quy định bổ sung về quản lý thuế và lộ trình hiện đại hóa công tác kê khai; báo cáo chương trình, kế hoạch và hướng dẫn các nội dung để triển khai quản lý thuế hộ kinh doanh.
Hội nghị dành nhiều thời gian để các đơn vị, cán bộ thuế trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn quản lý.
Các đại biểu đã cùng phân tích, đưa ra hướng xử lý phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn.
Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ công chức thuế được củng cố kiến thức chuyên môn, nắm vững quy trình, nghiệp vụ để chủ động hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký thuế, kê khai doanh thu, ghi chép sổ sách kế toán một cách đơn giản, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.
Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã phát động “15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế”.
Trong thời gian diễn ra chiến dịch, cơ quan thuế các cấp sẽ tăng cường nhân lực, trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, kê khai doanh thu và nộp thuế điện tử; giải đáp kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
