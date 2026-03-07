Hầm Đèo Bụt sẽ hoàn thành thi công mở rộng trong năm nay

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, các hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ được chủ đầu tư phấn đấu đầu tư hoàn thiện trong năm nay.

Có 7 hầm trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đang triển khai thi công gồm: hầm Thần Vũ (dài 1.096m) thuộc Dự án Diễn Châu-Bãi Vọt; hầm Núi Vung (dài 2.195m) thuộc Dự án Cam Lâm-Vĩnh Hảo; hầm Đèo Bụt (dài 716m) thuộc Dự án Vũng Áng-Bùng; hầm số 1 (dài 555m), số 2 (dài 698m), số 3 (dài 3.200m) thuộc Dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn; hầm Tuy An (dài 1.020m) thuộc Dự án Chí Thạnh-Vân Phong.

Đến nay, hầm Sơn Triệu dài 575m trên tuyến cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh đã hoàn thành việc đầu tư hoàn thiện. Riêng hầm Cù Mông (dài 2.572m nối thông dự án Quy Nhơn-Chí Thạnh), chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công mở rộng trong tháng 6/2026.

Việc đầu tư hoàn chỉnh 2 ống hầm Đèo Bụt để đưa vào khai thác độc lập, đồng bộ giữa phần tuyến và hầm nhằm tăng năng lực lưu thông...

Hầm đường bộ Đèo Bụt xuyên qua dãy núi Đèo Bụt thuộc dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng nối Hà Tĩnh - Quảng Trị. Cửa hầm phía Bắc thuộc xã Kỳ Hoa và cửa hầm phía Nam nằm ở xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Hầm có tổng đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thiết kế 2 ống hầm, ống hầm trái dài 716m, ống hầm phải dài 840m; chiều rộng mỗi hầm 15m, cao 8m; tim hầm trái cách tim hầm phải 45m.

Theo phân kỳ đầu tư được duyệt, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 1 ống hầm bên phải, khai thác với 2 làn xe ngược chiều, vận tốc thiết kế 80 km/h. Ống hầm bên trái làm hầm cứu hộ, thoát hiểm, chưa phục vụ khai thác.

Việc đầu tư hoàn thiện ống bên trái hầm Đèo Bụt chiều dài 716m với các hạng mục: Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt đường; lan can phục vụ công tác duy tu, kiểm tra; sơn vỏ hầm; mặt đường bê tông xi măng trên lớp móng cấp phối đá dăm; thiết bị phục vụ vận hành khai thác hầm (hệ thống điện chiếu sáng, thông gió, phòng cháy chữa cháy…).

Theo Bộ Xây dựng, việc đầu tư hoàn chỉnh 2 ống hầm để đưa vào khai thác độc lập, đồng bộ giữa phần tuyến và hầm nhằm tăng năng lực lưu thông, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình khai thác, sử dụng...