Hầm Đèo Bụt sẽ hoàn thành thi công mở rộng trong năm nay

(Baohatinh.vn) - Hầm Đèo Bụt (Hà Tĩnh) và 7 hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ được Bộ Xây dựng hoàn thành đầu tư mở rộng trong năm nay nhằm tăng năng lực lưu thông.
Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, các hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ được chủ đầu tư phấn đấu đầu tư hoàn thiện trong năm nay.
Có 7 hầm trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đang triển khai thi công gồm: hầm Thần Vũ (dài 1.096m) thuộc Dự án Diễn Châu-Bãi Vọt; hầm Núi Vung (dài 2.195m) thuộc Dự án Cam Lâm-Vĩnh Hảo; hầm Đèo Bụt (dài 716m) thuộc Dự án Vũng Áng-Bùng; hầm số 1 (dài 555m), số 2 (dài 698m), số 3 (dài 3.200m) thuộc Dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn; hầm Tuy An (dài 1.020m) thuộc Dự án Chí Thạnh-Vân Phong.
Đến nay, hầm Sơn Triệu dài 575m trên tuyến cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh đã hoàn thành việc đầu tư hoàn thiện. Riêng hầm Cù Mông (dài 2.572m nối thông dự án Quy Nhơn-Chí Thạnh), chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công mở rộng trong tháng 6/2026.
Hầm đường bộ Đèo Bụt xuyên qua dãy núi Đèo Bụt thuộc dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng nối Hà Tĩnh - Quảng Trị. Cửa hầm phía Bắc thuộc xã Kỳ Hoa và cửa hầm phía Nam nằm ở xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.
Hầm có tổng đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thiết kế 2 ống hầm, ống hầm trái dài 716m, ống hầm phải dài 840m; chiều rộng mỗi hầm 15m, cao 8m; tim hầm trái cách tim hầm phải 45m.
Theo phân kỳ đầu tư được duyệt, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 1 ống hầm bên phải, khai thác với 2 làn xe ngược chiều, vận tốc thiết kế 80 km/h. Ống hầm bên trái làm hầm cứu hộ, thoát hiểm, chưa phục vụ khai thác.
Việc đầu tư hoàn thiện ống bên trái hầm Đèo Bụt chiều dài 716m với các hạng mục: Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt đường; lan can phục vụ công tác duy tu, kiểm tra; sơn vỏ hầm; mặt đường bê tông xi măng trên lớp móng cấp phối đá dăm; thiết bị phục vụ vận hành khai thác hầm (hệ thống điện chiếu sáng, thông gió, phòng cháy chữa cháy…).
Theo Bộ Xây dựng, việc đầu tư hoàn chỉnh 2 ống hầm để đưa vào khai thác độc lập, đồng bộ giữa phần tuyến và hầm nhằm tăng năng lực lưu thông, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình khai thác, sử dụng...
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
Trong sắc xuân mới đang lan khắp KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bước vào năm 2026 với tâm thế của một doanh nghiệp bền bỉ vượt qua khó khăn, kiên trì giữ nhịp sản xuất ổn định và duy trì trọn vẹn phúc lợi cho gần 10.000 lao động.
Giữ vai trò trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, công nghiệp Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và chiều sâu. Đây sẽ là nền tảng để tỉnh bước vào “đại lộ” của kỷ nguyên đổi mới và phát triển.
Những ngày cận tết Nguyên đán, trên công trường Nhà máy gia công cơ khí Quang Uy tại Khu công nghiệp Vũng Áng 1 (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh), không khí thi đua lao động vẫn diễn ra sôi động, khẩn trương.
Nhờ chủ động các giải pháp kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ trong điều tiết hồ chứa, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã vận hành an toàn, ổn định trong năm 2025, đóng góp tích cực cho an ninh năng lượng và phát triển KT-XH địa phương.
Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã nỗ lực mở rộng mạng lưới, nâng công suất các nhà máy, đồng thời chú trọng đầu tư, cải tiến công nghệ để nâng tầm chất lượng sản phẩm nước sạch phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh nhà.