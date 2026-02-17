Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Như một nguyên tắc xuyên suốt, đối với ngành Điện Hà Tĩnh, trong đêm giao thừa và mùng 1 Tết, toàn ngành trực 100% quân số. Vì thế, thời khắc chuyển giao năm mới, đối với những người thợ điện cũng đến theo một cách rất riêng, trong tiếng bộ đàm, ánh đèn phòng trực và những bước chân tuần tra dọc các tuyến đường dây.

Cán bộ, nhân viên Đội quản lý Điện lực khu vực Hương Khê bám địa bàn giữ dòng điện thông suốt dịp Tết Nguyên đán.

Đội quản lý Điện lực khu vực Hương Khê nằm ở khu vực miền núi. Ngày Tết, không gian được trang hoàng chu đáo, cành đào đỏ thắm, ấm trà ấm nóng, đĩa bánh kẹo giản dị bày trên bàn mang theo chút hương vị Tết. Theo chia sẻ của ông Phạm Lương Trung - Đội trưởng Đội quản lý Điện lực khu vực Hương Khê, địa bàn quản lý trải dài trên 7 xã, diện tích rộng, nhiều đồi núi, đường dây băng rừng vượt suối nên công việc trực ca lúc nào cũng áp lực. Trong dịp Tết, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, trực ca càng phải tập trung cao độ. Bất cứ lúc nào, có lệnh là anh em lên đường, sẵn sàng nhận nhiệm vụ để giữ dòng điện thông suốt.

Anh Hồ Hồng Sơn - Tổ quản lý Tổng hợp số 2 (Đội quản lý Điện lực khu vực Hương Khê) quê ở xã Can Lộc là người gặp khá nhiều những tình huống “đặc biệt” của người thợ điện ngày Tết: có năm mưa rét căm căm, đường rừng trơn trượt, xe máy phải gửi lại ngoài bìa rừng, anh em lội bộ hàng cây số để xử lý một điểm chạm nhỏ; có khi sự cố xảy ra trước thời khắc Giao thừa, ai cũng dồn toàn bộ tâm sức, chạy đua với từng phút giây. Và rồi, khi ánh điện bừng sáng trở lại, tiếng reo vui của bà con hòa cùng tiếng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, những người thợ điện cũng xua tan bao mệt mỏi.

Năm nay đã là năm thứ 25 anh Sơn đón Giao thừa và ngày đầu năm mới xa gia đình.

- Anh có bao giờ chạnh lòng khi ngày quan trọng nhất trong năm mới nhưng không được ở bên gia đình không? - tôi hỏi.

Anh cười hiền, ánh mắt ánh lên vẻ điềm đạm của người từng trải:

- Cũng có chứ, nhất là khi nhìn thấy người ta được sum vầy. Nhưng rồi nghĩ mình làm nhiệm vụ giữ cho điện sáng ổn định để hàng nghìn gia đình được đón Tết trọn vẹn thì lại thấy ấm lòng. Gia đình cũng quen rồi, luôn động viên để tôi yên tâm công tác. Không riêng tôi, tất cả anh em trong đội đều vậy cả. Ở đơn vị, lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm, bố trí chỗ ăn, nghỉ chu toàn để chúng tôi cảm nhận được không khí gia đình.

Anh Hồ Hồng Sơn đã có 25 mùa Tết xa nhà.

Một cảm giác ấm áp lan thật khẽ trong tôi. Dường như, giữa đại ngàn xa xôi này đang song hành 2 dòng chảy, dòng sông Ngàn Sâu thao thiết chảy về hạ nguồn và dòng chảy của ánh điện, theo chân mỗi “người lính áo cam” lặng lẽ thắp sáng mọi nếp nhà, nhà máy.

Tại Phòng Điều độ (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) không khí rộn ràng của hương xuân cũng dường như đặt lại phía sau cánh cửa kính khép kín. Trung tâm chỉ huy hệ thống điện của tỉnh đang tập trung cho nhiệm vụ lớn lao hơn, giữ nhịp thông suốt, an toàn cho dòng điện trước, trong, sau Tết Nguyên đán.

"Trái tim" vận hành lưới điện toàn tỉnh luôn giữ chế độ trực 24/24h, đảm bảo an toàn, thông suốt phục vụ Nhân dân.

Ngay giữa căn phòng, màn hình lớn hiển thị sơ đồ lưới điện toàn tỉnh với những biểu đồ phụ tải nhấp nháy không ngừng, từng dãy số thay đổi theo từng giây như nhịp tim đang đập gấp gáp. Dãy máy tính kết nối điều khiển không bao giờ để trống, tiếng chuông điện thoại trực liên tục vang lên, nối liền thông tin từ các trạm biến áp 110 kV trên toàn tỉnh, A0, A1 đến trung tâm điều khiển. Không có lời chúc rộn ràng hay những âm thanh náo nhiệt của ngày Tết mà chỉ có tiếng lách cách gõ bàn phím và những "câu lệnh" ngắn gọn của các điều độ viên điều phối giữ dòng điện luôn ở trạng thái cân bằng. Vào thời khắc Giao thừa Bính Ngọ 2026, phụ tải tăng vọt, bộ phận trực không kịp gửi trọn vẹn cho nhau một lời chúc Tết.

Ông Mai Thanh Tùng - Trưởng phòng Điều độ chia sẻ: “Đối với anh em điều độ viên, dòng điện được ví như dòng máu, máy biến áp như trái tim. Ngày Tết không gần bên gia đình cũng có chút chạnh lòng nhưng công việc của cán bộ ngành điện là thế, Tết chỉ bắt đầu khi vào ca trực, dòng điện an toàn mới là điều anh em chúng tôi mong mỏi nhất. Qua theo dõi, dịp Tết Bính Ngọ, dự kiến điện năng tiêu thụ toàn tỉnh đạt khoảng 5,1 triệu kWh, tăng 11% so với ngày thường; công suất cực đại dự kiến khoảng 395MW. Những con số cho thấy áp lực vận hành tăng cao, đòi hỏi phương án điều hành linh hoạt nhằm đảm bảo giữ điện áp ổn định và trực xử lý sự cố sẵn sàng. Từ ngày 27 Tết, chúng tôi đã thực hiện trực 24/24h, phân ca liên tục suốt dịp lễ để đảm bảo nguồn sáng tin cậy phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết”.

﻿ ﻿ Đối với các điều độ viên, dòng điện được ví như dòng máu, máy biến áp như trái tim.

Với anh Phạm Việt Dũng - cán bộ Tổ quản lý vận hành Trạm 500 kV Hà Tĩnh (Đội Truyền tải điện Hà Tĩnh), hơn 25 năm gắn bó với ngành thì gần như năm nào anh cũng chọn ở lại nhận nhiệm vụ trực Tết, trong đó có 4 năm liên tiếp trực đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết. Nhà ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An), không phải anh không nhớ nhà mà là xác định trách nhiệm của người lính truyền tải điện.

Anh Dũng chia sẻ: “Đội truyền tải điện Hà Tĩnh quản lý và vận hành 700km đường dây truyền tải điện quốc gia, trong đó Trạm 500 kV Hà Tĩnh là một điểm nút quan trọng trong hệ thống truyền tải điện quốc gia. Vì thế, làm lính truyền tải thì xác định chấp nhận thiệt thòi riêng tư. Mỗi dịp Tết đến, khi nhu cầu phụ tải tăng cao, chúng tôi càng siết chặt kỷ luật vận hành. Suốt ca trực, tôi sẽ phải tăng cường kiểm tra tình trạng làm việc của các thiết bị, dòng tải công suất, theo dõi biến động của hệ thống, rà soát phương án xử lý sự cố, không để xảy ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Điện sáng thì nhà nhà sum vầy, mình ở trạm, nhìn ánh đèn qua màn hình SCADA cũng thấy vui rồi”.

Dịp Tết Bính Ngọ, Trạm 500 kV Hà Tĩnh (Đội Truyền tải điện Hà Tĩnh) duy trì đảm bảo trực ca 24/24h.

Trong dịp tết này, Trạm 500 kV Hà Tĩnh tổ chức trực ca 24/24h, mỗi ca gồm 1 cán bộ trực vận hành và 1 bảo vệ. Để đảm bảo vận hành và quản lý hệ thống lưới điện truyền tải qua địa bàn, thời gian qua, Đội Truyền tải điện Hà Tĩnh đã đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại như: hệ thống điều khiển tích hợp qua máy tính, hệ thống giám sát bằng flycam… giúp tối ưu hoá việc giám sát lưới điện truyền tải, phát hiện và xử lý nhanh sự cố, hỗ trợ tối đa công tác trực vận hành trong những ngày cao điểm lễ, tết.

Trong thời khắc người người, nhà nhà rộn ràng đón năm mới, những cán bộ, công nhân ngành Điện Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ bên những bảng điều khiển, những con số hiển thị trên màn hình hay những bước tuần tra lưới điện, Không mâm cao cỗ đầy, không lời chúc rộn ràng nhưng với họ, niềm vui giản dị là thấy hệ thống vận hành an toàn, ổn định, đưa lại niềm vui trọn vẹn cho Nhân dân những ngày xuân.