Chính sách mới đồng hành với các hộ, cá nhân kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế

Sáng 10/3, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định số 68/2026 NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; Thông tư 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) và cá nhân kinh doanh (CNKD). Hội nghị được kết nối đến 34 điểm cầu thuế các tỉnh và 350 thuế cơ sở trong cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn Cục Thuế, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuế cơ sở, đại diện lãnh đạo một số ngân hàng thương mại đã được thông tin về những nội dung trọng tâm của Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với HKD, CNKD. Đây là những quy định quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đổi mới phương thức quản lý thuế theo hướng minh bạch, hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế và tiến trình chuyển đổi số.

Hội nghị cũng thông tin về "Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế" dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; ứng dụng quản lý thuế và kế hoạch tuyên truyền chính sách thuế, quản lý thuế dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh, khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy sự năng động của khu vực kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh kinh tế số, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới phát triển mạnh mẽ, yêu cầu hoàn thiện chính sách và đổi mới phương thức quản lý thuế đối với khu vực này ngày càng trở nên cấp thiết.

Cập nhật kịp thời các chính sách mới về thuế giúp đội ngũ cán bộ ngành thuế thuận lợi hơn trong công việc

“Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế” được thiết kế như tài liệu tra cứu và công cụ hỗ trợ thực tiễn, giúp hộ kinh doanh chủ động kiểm soát nghĩa vụ thuế, hạn chế sai sót và yên tâm phát triển hoạt động kinh doanh. Theo kế hoạch, sổ tay sẽ được gửi tới hơn 2 triệu hộ kinh doanh trên cả nước dưới nhiều hình thức

Tại hội nghị, ngành thuế cũng đã tiếp thu và giải đáp các phản ánh, kiến nghị về chính sách, quy trình, thủ tục hành chính, góp phần giúp người nộp thuế thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.