Chính sách mới đồng hành với các hộ, cá nhân kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế

Sáng 10/3, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định số 68/2026 NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; Thông tư 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) và cá nhân kinh doanh (CNKD).
Hội nghị được kết nối đến 34 điểm cầu thuế các tỉnh và 350 thuế cơ sở trong cả nước.
Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn Cục Thuế, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuế cơ sở, đại diện lãnh đạo một số ngân hàng thương mại đã được thông tin về những nội dung trọng tâm của Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với HKD, CNKD. Đây là những quy định quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đổi mới phương thức quản lý thuế theo hướng minh bạch, hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế và tiến trình chuyển đổi số.
Hội nghị cũng thông tin về "Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế" dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; ứng dụng quản lý thuế và kế hoạch tuyên truyền chính sách thuế, quản lý thuế dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh, khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy sự năng động của khu vực kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh kinh tế số, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới phát triển mạnh mẽ, yêu cầu hoàn thiện chính sách và đổi mới phương thức quản lý thuế đối với khu vực này ngày càng trở nên cấp thiết.
Tại hội nghị, ngành thuế cũng đã tiếp thu và giải đáp các phản ánh, kiến nghị về chính sách, quy trình, thủ tục hành chính, góp phần giúp người nộp thuế thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
Những điểm mới mới nhất về thuế đối với cá nhân và hộ kinh doanh
Ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm được xác định làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh; trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp và quy mô doanh thu.
Về hóa đơn điện tử, quy định tiếp tục được triển khai theo hướng tăng cường minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm được khuyến khích đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo nhu cầu.