Hà Tĩnh có khoảng 4.300 hộ kinh doanh thuộc ngưỡng phải nộp thuế

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có 16.465 hộ kinh doanh đang hoạt động, trong đó khoảng 4.300 hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên thuộc ngưỡng phải đóng nộp thuế...
Theo số liệu rà soát của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 16.465 hộ kinh doanh đang hoạt động, trong đó khoảng 4.300 hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên. Theo quy định mới, từ 1/1/2026, 100% hộ kinh doanh đều phải chuyển đổi sang hình thức nộp thuế kê khai thay vì nộp thuế khoán như trước đây. Ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm sẽ là căn cứ xác định nghĩa vụ thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Trường hợp không vượt mức này được miễn thuế nhưng vẫn phải khai báo.
Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng kê khai thuế điện tử eTax Mobile.
Hiện nay, hộ kinh doanh đang chờ Bộ Tài chính ban hành nghị định quy định việc kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để thực hiện kê khai theo quy định mới (sau khi bỏ thuế khoán). Trong lúc chờ dự thảo nghị định quy định việc kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của Bộ Tài chính được ban hành, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền; tích cực hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile...
Cùng với công tác tuyên truyền hỗ trợ, ngành thuế cũng chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để hướng dẫn hộ kinh doanh rà soát, chuẩn hóa thông tin tài khoản thanh toán, đảm bảo đồng bộ dữ liệu phục vụ quản lý thuế điện tử.
Theo Thông tư 25/2025/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, từ 1/3/2026, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh bắt buộc phải mang đúng tên đăng ký trên giấy phép thay vì tên chủ hộ. Với tài khoản cá nhân, tên tài khoản phải trùng với họ và tên trên giấy tờ tùy thân. Với tài khoản tổ chức, tên tài khoản bắt buộc thể hiện theo đúng tên theo giấy phép thành lập hoặc đăng ký doanh nghiệp.
Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế tỉnh Hà Tĩnh)
Theo dự thảo Nghị định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện kê khai doanh thu gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/01 năm sau.
Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Cụ thể, hộ kinh doanh kê khai theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế; khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Đối với thuế thu nhập cá nhân, nếu thuộc diện phải nộp theo phương pháp kê khai thì thực hiện kê khai theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế giá trị gia tăng; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cũng trùng với thời hạn nêu trên.
Trường hợp mới ra kinh doanh, thay đổi quy mô, ngành nghề hoặc tạm ngừng, chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh có trách nhiệm thông báo và thực hiện kê khai bổ sung trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi để cơ quan thuế cập nhật nghĩa vụ thuế theo thực tế.
