[Infographic] Thời gian nộp thuế của hộ kinh doanh năm 2026

Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy thép Vinmetal gần 80.000 tỷ đồng 27/02/2026 16:36 Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng dự kiến thực hiện trên tổng diện tích hơn 460 ha, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng.

Đua tiến độ trên các công trường 27/02/2026 13:48 Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Nhiệt điện Vũng Áng 2: Vững nhịp vận hành, mở đà tăng trưởng 27/02/2026 12:14 Tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, khí thế thi đua lao động đang diễn ra hết sức khẩn trương, bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, tạo động lực phát triển mới cho Hà Tĩnh.

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân 27/02/2026 09:22 Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy 27/02/2026 09:17 Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.

Đồ lễ Rằm tháng Giêng hút khách, nhiều cơ sở chốt đơn sớm 27/02/2026 08:31 Dịch vụ đặt mâm cỗ và các lễ vật làm sẵn được nhiều người dân Hà Tĩnh lựa chọn cho ngày Rằm tháng Giêng sắp tới. Nhiều cơ sở tranh thủ “chốt đơn” để kịp thời phục vụ khách hàng.

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng 27/02/2026 07:51 Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Người chăn nuôi hươu phấn khởi vào mùa hái lộc nhung 26/02/2026 15:05 Đầu năm mới cũng là lúc người chăn nuôi hươu ở Hà Tĩnh bước vào mùa hái lộc nhung. Điều phấn khởi là nhung hươu đang được giá, dễ tiêu thụ.

Giá xăng tăng mạnh 26/02/2026 14:53 Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp xã Kỳ Xuân bị bỏ hoang vì sạt lở 26/02/2026 13:37 Mưa lũ trong năm 2025 đã làm nhiều ha đất sản xuất tại thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) bị vùi lấp bởi đất đá từ núi đổ xuống. Nhiều hộ dân bị mất trắng diện tích sản xuất.

Người thổi hồn cho trang sức 26/02/2026 10:34 Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.

Hà Tĩnh có thêm cơ sở gia công may bao bì ở xã miền núi 26/02/2026 10:32 Khi đi vào hoạt động, cơ sở gia công may bao bì tại thôn Thanh Bình (xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh sẽ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 lao động.

Phố vàng sôi động, giá vàng đắt gấp đôi ngày vía Thần Tài năm ngoái 26/02/2026 10:15 Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.

Ngày vía Thần Tài, thị trường vàng “nóng” từ sáng sớm 26/02/2026 10:15 Trong buổi sáng ngày vía Thần Tài, không khí mua bán tại các cửa hàng vàng bạc ở Hà Tĩnh diễn ra khá sôi động.

Hải sản đắt hàng, ngư dân hồ hởi vươn khơi 26/02/2026 10:00 Sau Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản tươi sống tăng cao nên bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi vươn khơi, bám biển.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh, vượt mốc 5.200 USD/ounce 26/02/2026 08:40 Các nhà đầu tư đang đổ xô vào kênh trú ẩn an toàn này trước những diễn biến mới về chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng leo thang liên quan đến Iran.

Tài chính thị trường ngày 26/2: Người dân Hà Tĩnh mua hơn 1.400 ô tô mới 26/02/2026 07:40 Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài 26/02/2026 07:17 Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.

Ốc tép dạt vào bờ, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi thu "lộc biển" 26/02/2026 05:20 Với lượng ốc tép dạt vào bờ biển lớn, ngư dân các địa phương tại Hà Tĩnh tranh thủ đánh bắt, thu gom "lộc biển" nhằm nâng cao thu nhập.

Lãi suất ngân hàng biến động mạnh: Người mừng, người lo! 25/02/2026 15:00 Lãi suất huy động vốn và cho vay biến động mạnh, người có tiền nhàn rỗi hồ hởi gửi tiết kiệm, trong khi đó nhiều cá nhân, doanh nghiệp lo lắng trước áp lực chi phí vốn “leo thang”.

Ngành điện Hà Tĩnh chủ động, linh hoạt trong mọi kịch bản phụ tải 25/02/2026 13:44 Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, điện năng sinh hoạt trung bình trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 4,48 triệu kWh, tăng 32,25% so với 1 tuần trước đó.

Xuyên đêm làm "vàng"... ăn được đón ngày vía Thần Tài 25/02/2026 11:05 Lượng người đặt các loại bánh thạch chữ tài lộc, bánh thạch thỏi vàng cúng ngày vía Thần Tài đông nên chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) phải làm xuyên đêm để kịp giao cho khách hàng.

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước 25/02/2026 09:54 Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.

HILLSIDE Vũng Áng - Không chỉ là nơi ở, mà là không gian sống 25/02/2026 08:07 Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của Hà Tĩnh, dự án HILLSIDE Vũng Áng đang dần hiện lên như một điểm nhấn đô thị mới, nơi không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn kiến tạo không gian sống hiện đại, tiện ích.

Tài chính thị trường ngày 25/2: Sau Tết, hàng hóa có thể tăng giá cục bộ 25/02/2026 07:45 Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

33% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm ngân hàng 25/02/2026 07:39 Ngân hàng Nhà nước cho biết tỷ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng trên tổng số người trưởng thành là 33%.

Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài 25/02/2026 05:26 Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân 25/02/2026 05:19 Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

Tập trung cao chống khai thác IUU, chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với EC 24/02/2026 17:03 Hà Tĩnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, chủ động chuẩn bị các điều kiện, nội dung cần thiết nhằm sẵn sàng phục vụ đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).