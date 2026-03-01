[Infographic] Thời gian nộp thuế của hộ kinh doanh năm 2026

Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.
Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của Hà Tĩnh, dự án HILLSIDE Vũng Áng đang dần hiện lên như một điểm nhấn đô thị mới, nơi không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn kiến tạo không gian sống hiện đại, tiện ích.
Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.
Hà Tĩnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, chủ động chuẩn bị các điều kiện, nội dung cần thiết nhằm sẵn sàng phục vụ đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).