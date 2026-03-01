Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

[Infographic] Thời gian nộp thuế của hộ kinh doanh năm 2026

Huyền Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Cơ quan thuế thống kê các mốc thời gian nộp thuế trong cả năm 2026 để hộ kinh doanh lưu ý nộp đúng hạn giúp tránh bị xử phạt.

tren-dia-ban-tinh-ha-tinh-7.png

Tin liên quan

Tags:

#pháp luật thuế #quy định thuế #nộp thuế

Chủ đề Thu ngân sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đua tiến độ trên các công trường

Đua tiến độ trên các công trường

Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.
Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.
Người thổi hồn cho trang sức

Người thổi hồn cho trang sức

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.
"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.
Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài

Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài

Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.