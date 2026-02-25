Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

HILLSIDE Vũng Áng - Không chỉ là nơi ở, mà là không gian sống

PV
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của Hà Tĩnh, dự án HILLSIDE Vũng Áng đang dần hiện lên như một điểm nhấn đô thị mới, nơi không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn kiến tạo không gian sống hiện đại, tiện ích.

Những năm gần đây, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng phía Nam Hà Tĩnh, thu hút dòng vốn đầu tư lớn trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, năng lượng, logistics và sản xuất công nghệ cao.

bqbht_br_img-6004.jpg
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_mg-9397.jpg
bqbht_br_mg-9463.jpg
Trong năm 2026, các doanh nghiệp KKT Vũng Áng sẽ tuyển thêm gần 5.000 lao động, chuyên gia.

Sự hiện diện và mở rộng quy mô của các doanh nghiệp như Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, các nhà máy thuộc Tập đoàn Vingroup, Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Vũng Áng 2... cùng nhiều dự án mới đã kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, người lao động chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, bài toán “an cư” không còn dừng lại ở "có chỗ ở", mà là yêu cầu về một không gian sống đồng bộ, tiện nghi, phù hợp với nhịp sống công nghiệp hiện đại.

Dự án HILLSIDE Vũng Áng ra đời trong dòng chảy ấy. Dự án được quy hoạch theo hướng đô thị hiện đại, chú trọng không gian xanh, hạ tầng nội khu đồng bộ, kết nối thuận tiện với các trục giao thông chính và khu công nghiệp. Thay vì mô hình nhà ở manh mún, thiếu tiện ích vốn tồn tại ở nhiều khu vực công nghiệp, HILLSIDE Vũng Áng hướng tới xây dựng một cộng đồng cư dân ổn định, văn minh, nơi người lao động có thể sinh sống lâu dài, tái tạo năng lượng sau những ca làm việc áp lực.

bqbht_br_z7558313460673-d61379c6bea8ae0c024cc67344ca598e.jpg
Hình ảnh thực tế căn hộ tại dự án HILLSIDE Vũng Áng.

Điểm đáng chú ý là từ tháng 3/2026, chủ đầu tư bắt đầu triển khai chính sách cho thuê căn hộ và cam kết cho thuê đối với khách hàng mua căn hộ đợt 1 (từ nay đến hết 30/3). Theo đó, căn hộ 1 phòng ngủ được dự kiến cam kết lợi nhuận cho thuê từ 8 - 10%/năm trong 2 năm đầu. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang sàng lọc mạnh mẽ, chính sách này cho thấy định hướng phát triển theo hướng khai thác thực, phục vụ nhu cầu ở thực và cho thuê thực, thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Phân tích dưới góc độ kinh tế, KKT Vũng Áng đang đứng trước dư địa tăng trưởng mới. Theo dự kiến, trong năm 2026, các doanh nghiệp tại đây sẽ tuyển mới gần 5.000 lao động, chuyên gia. Con số này không chỉ phản ánh sự mở rộng sản xuất, mà còn là tín hiệu về nhu cầu nhà ở tăng cao trong thời gian tới. Khi lực lượng chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao ngày càng đông, yêu cầu về môi trường sống chất lượng, an toàn, đầy đủ tiện ích cũng trở nên cấp thiết.

Trong bức tranh đó, HILLSIDE Vũng Áng không chỉ đơn thuần là dự án căn hộ, mà là lời giải cho bài toán cân bằng giữa công nghiệp và đô thị. Việc phát triển nhà ở gắn với quy hoạch tổng thể KKT Vũng Áng giúp giảm áp lực hạ tầng giao thông, hạn chế tình trạng di chuyển xa giữa nơi ở và nơi làm việc, đồng thời hình thành các cụm dân cư ổn định, góp phần thúc đẩy dịch vụ, thương mại phát triển theo.

bqbht_br_z7558313607520-84d549d96a5fb24c21be1a36d1add80d.jpg
bqbht_br_z7558313862459-71a46a093a679a045f7857b26194e330.jpg
bqbht_br_z7558313867687-80f86cb7d0753f7237002f7658c98c65.jpg
Sau khi mở bán, chủ đầu tư sẽ có kế hoạch cho thuê căn hộ vào tháng 3/2026.

Một điểm khác biệt của HILLSIDE Vũng Áng là định hướng xây dựng “không gian sống” thay vì chỉ bán sản phẩm nhà ở. Không gian ấy được cấu thành từ thiết kế căn hộ tối ưu diện tích, hệ thống tiện ích nội khu, cảnh quan xanh và sự quản lý vận hành bài bản. Đối với nhóm khách hàng là chuyên gia nước ngoài hoặc kỹ sư làm việc dài hạn tại khu kinh tế, yếu tố an ninh, môi trường sống văn minh và cộng đồng cư dân đồng chất là những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nơi ở.

Từ góc nhìn thị trường, sự xuất hiện của các dự án như HILLSIDE cũng cho thấy bước chuyển của đô thị hóa tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh. Thay vì phát triển tự phát, nhỏ lẻ, thị trường đang dần hình thành các dự án được quy hoạch đồng bộ, có chiến lược khai thác dài hạn. Điều này phù hợp với xu thế chung khi các khu kinh tế trọng điểm trên cả nước đều phát triển song hành giữa công nghiệp và đô thị vệ tinh.

Chính sách cam kết cho thuê 8 - 10%/năm trong 2 năm đầu đối với căn hộ 1 phòng ngủ cũng là yếu tố tạo niềm tin cho nhà đầu tư cá nhân. Trong điều kiện nguồn cung căn hộ chất lượng tại khu vực còn hạn chế, nhu cầu thuê lớn và ổn định, bài toán dòng tiền trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của dự án không chỉ nằm ở tỷ suất sinh lời, mà ở khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực bền vững, yếu tố quyết định sự ổn định lâu dài của thị trường.

bqbht_br_z7465663577576-d96e50da265ec3c7d40c0dabf8e92530.jpg
Phối cảnh 3D dự án HILLSIDE Vũng Áng.

KKT Vũng Áng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng hạ tầng xã hội. Khi sản xuất tăng tốc, thu hút thêm lao động và chuyên gia, đô thị hóa là xu thế tất yếu. HILLSIDE Vũng Áng xuất hiện trong thời điểm này, như một mảnh ghép quan trọng hoàn thiện hệ sinh thái đô thị công nghiệp, góp phần giữ chân nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng sống và tạo dựng diện mạo mới cho khu vực.

Không chỉ là nơi ở, HILLSIDE Vũng Áng hướng tới trở thành không gian sống đúng nghĩa, nơi mỗi cư dân tìm thấy sự tiện nghi, an toàn và cơ hội phát triển lâu dài cùng nhịp tăng trưởng của KKT Vũng Áng. Trong bối cảnh kinh tế địa phương đặt mục tiêu bứt tốc, những dự án đô thị được đầu tư bài bản như vậy chính là nền tảng để phát triển bền vững, hài hòa giữa công nghiệp và đời sống dân cư.

Tin liên quan

Tags:

#Hillside Vũng Áng #Mở rộng KKT Vũng Áng #Khu kinh tế Nam Hà Tĩnh #KKT Vũng Áng #Dự án nhà ở HILLSIDE Vũng Áng

Chủ đề Bất động sản

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh

Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
"Xông đất" ngân hàng, nhận lì xì may mắn

"Xông đất" ngân hàng, nhận lì xì may mắn

Phong bao lì xì không chỉ là món quà đầu xuân mà còn gửi gắm kỳ vọng về một năm kinh doanh khởi sắc, mở đầu cho hành trình tài chính thuận lợi của ngân hàng lẫn khách hàng Hà Tĩnh.
Giá vàng tăng vọt sau các biến động thuế quan và địa chính trị

Giá vàng tăng vọt sau các biến động thuế quan và địa chính trị

Giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Sydney (Australia). Những diễn biến mới xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường kim loại quý.
Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết

Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết

Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhộn nhịp chợ quê sau Tết

Nhộn nhịp chợ quê sau Tết

Chợ quê đầu xuân ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu. Không khí náo nhiệt, sôi động ở đây báo hiệu nhịp sống của năm mới đã bắt đầu.
“Đón lộc đầu xuân” cùng Vietcombank Hà Tĩnh

“Đón lộc đầu xuân” cùng Vietcombank Hà Tĩnh

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, Vietcombank Hà Tĩnh triển khai chuỗi chương trình “Đón lộc đầu xuân” với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng ngay từ những ngày làm việc đầu xuân.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
Dấu ấn thu hút đầu tư của Hà Tĩnh

Dấu ấn thu hút đầu tư của Hà Tĩnh

Trên nền tảng hạ tầng được cải thiện, môi trường đầu tư minh bạch và sự đồng hành của chính quyền, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Sau Tết, đặc sản Hà Tĩnh lại tỏa đi muôn phương

Sau Tết, đặc sản Hà Tĩnh lại tỏa đi muôn phương

Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều đặc sản của Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tặng tăng mạnh. Tại các cơ sở sản xuất và điểm bán sản phẩm OCOP, hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động.