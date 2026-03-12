Doanh nghiệp linh hoạt sản xuất để ứng phó biến động giá xăng dầu

Trong sản xuất dược phẩm, các hợp chất từ dầu mỏ là nguyên liệu quan trọng để tạo ra các thành phần chính nhiều loại thuốc. Bởi vậy, giá xăng dầu tăng liên tục trong những ngày qua khiến Công ty CP Dược Hà Tĩnh (phường Thành Sen) phải đối mặt với nguy cơ đứt gãy chuỗi nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, cước phí vận chuyển hiện cũng đã tăng 40 – 50% so với trước khiến công ty phải xoay xở tìm phương án linh hoạt để thích ứng trong bối cảnh khó khăn.

Công ty CP Dược Hà Tĩnh chủ động cắt giảm, tối ưu hóa chi phí sản xuất trong bối cảnh biến động giá xăng dầu.

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Một số loại thuốc như Paracetamol có thành phần hợp chất trung gian từ dầu mỏ, được chúng tôi nhập khẩu từ các nước như: Trung Quốc, Ấn Độ về hiện nay đã tăng giá khoảng 20% và khan hàng. Thời điểm này, công ty đang chủ động tìm kiếm đối tác cung cấp nguyên liệu này ở các nước khác. Nếu chiến tranh kéo dài thì nguy cơ đứt gãy chuỗi nguyên liệu sản xuất là rất cao”.

Trong bối cảnh giá cả nguyên liệu đầu vào, giá cước vận chuyển tăng cao, Công ty CP Dược Hà Tĩnh cũng chủ động cắt giảm, tối ưu hóa chi phí sản xuất. Toàn bộ quy trình vận hành được rà soát lại, các khoản chi chưa thực sự cần thiết được tiết giảm. Kế hoạch nhập nguyên liệu cũng được điều chỉnh theo hướng chia nhỏ từng lô để hạn chế rủi ro biến động giá. Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế có chất lượng tương đương; đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn Hà Tĩnh để hạn chế những tác động từ biến động giá xăng dầu.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải đã điều chỉnh tăng giá bán các loại vật liệu xây dựng do giá xăng dầu tăng.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (phường Hà Huy Tập), các nhà cung cấp sắt thép, xi măng đã điều chỉnh tăng giá nên doanh nghiệp phải triển khai họp bàn phương án sản xuất - kinh doanh mới. Chỉ trong 1 tuần, giá sắt điều chỉnh tăng 300.000 đồng/tấn, giá xi măng tăng 50.000 đồng/tấn. Bởi vậy, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải phải tính toán, điều chỉnh mức giá đối với các sản phẩm như: bê tông trộn, cấu kiện bê tông đúc sẵn... do doanh nghiệp sản xuất.

Ông Phạm Kiều Hưng - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải cho biết: “Khi giá nguyên liệu đầu vào, cước phí vận chuyển tăng thì chúng tôi buộc phải điều chỉnh giá của các sản phẩm. Hiện nay, công ty cũng đang tính toán lại phương án sản xuất, cân đối lại nguyên liệu đầu vào nhằm tối ưu nhất về giá cả và chất lượng sản phẩm”.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải lên phương án sản xuất, cân đối lại nguyên liệu đầu vào nhằm tối ưu nhất về giá cả và chất lượng sản phẩm.

Để giảm áp lực chi phí, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải cũng sắp xếp lại lịch vận hành của các đơn vị sản xuất, tối ưu số chuyến xe vận tải trong ngày nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Một số khâu sản xuất được điều chỉnh theo hướng giảm tồn kho nguyên vật liệu, tăng tốc độ quay vòng sản phẩm để hạn chế chi phí lưu kho.

Không riêng các doanh nghiệp sản xuất, thời điểm này, các đơn vị thi công công trình xây dựng cũng gặp khó khăn lớn do biến động tăng giá xăng dầu. Qua khảo sát, giá đất san lấp hiện ở mức 1.100.000 - 1.200.000 đồng/chuyến, tăng từ 200.000 – 300.000 đồng; cát, đá, sỏi đều tăng từ 100.000 – 500.000 đồng/chuyến/tùy loại so với trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các nhà thầu thi công cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi giá xăng dầu tăng.

Anh Nguyễn Văn Nam – Tư vấn giám sát Công ty CP Thiết kế và Quản lý kỹ thuật IMP (trụ sở ở TP Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ tại Dự án khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh) cho biết: “Trước tình trạng giá xăng dầu biến động tăng do chiến tranh Trung Đông, dẫn đến việc giá nguyên vật liệu như: sắt, thép, bê tông, đất san lấp tăng cao đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh. Nắm được tình hình khó khăn chung, hiện nay, chủ đầu tư cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công hạ tầng, giao thông chủ động đặt hàng, nhập vật tư về sớm để không bị gián đoạn trong quá trình thi công...”.

Trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang buộc phải thay đổi tư duy vận hành theo hướng linh hoạt hơn, kiểm soát chặt chi phí và chủ động thích ứng với các kịch bản rủi ro. Biến động giá năng lượng là yếu tố mà doanh nghiệp khó kiểm soát. Vì vậy, việc nâng cao năng lực quản trị, chủ động tái cấu trúc hoạt động sản xuất – kinh doanh sẽ là giải pháp quan trọng giúp cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Các nhà thầu thi công Dự án khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh (xã Việt Xuyên) chủ động nhập vật liệu xây dựng để đảm bảo không bị gián đoạn tiến độ thi công do tăng giá xăng dầu.