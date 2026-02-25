Lãi suất ngân hàng biến động mạnh: Người mừng, người lo!

Lãi suất huy động vốn hấp dẫn sau Tết

Tuần làm việc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, một số ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh tại Hà Tĩnh như: LPBank, Sacombank… tăng lãi suất huy động vốn.

Trong đó, LPBank tăng mạnh lãi suất tiết kiệm nhiều kỳ hạn: kỳ hạn từ 6-11 tháng tăng 0,6%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng tăng 0,7%/năm... LPBank cũng niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 24-60 tháng ở mức 7,2%/năm, tăng 0,9%/năm so với trước Tết.

Lãi suất ngân hàng biến động sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Sau Tết, HDBank Hà Tĩnh cũng đón lượng lớn khách hàng đến giao dịch. Với lãi suất huy động vốn cao nhất lên tới 7,9%/năm kỳ hạn 13 tháng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và 8%/năm kỳ hạn 13 tháng gửi tiết kiệm online nhanh chóng thu hút khách hàng.

Không chỉ dừng ở việc nâng lãi suất, nhiều ngân hàng còn "tung" chương trình tiết kiệm dự thưởng, quà tặng giá trị lớn nhằm tạo hiệu ứng truyền thông và kích thích dòng tiền quay lại hệ thống. "Cuộc đua" lãi suất không chỉ diễn ra ở khối ngân hàng tư nhân mà ở các ngân hàng Nhà nước cũng đang sôi động.

Bà Lê Thị Tuyết – Trưởng phòng Khách hàng cá nhân I (BIDV Hà Tĩnh) cho hay: “Lãi suất huy động vốn đầu năm mới tại chi nhánh hấp dẫn khách hàng với mức cao nhất 7,2%/năm kỳ hạn 12 tháng đối với khách hàng VIP, có điều kiện về số tiền gửi...Đầu năm mới, dòng tiền chảy vào BIDV tăng mạnh khi lãi suất hấp dẫn cùng quan niệm đầu năm gửi tiết kiệm lấy may của người dân”.

Chị Phương Thường (trú phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi vừa gửi tiết kiệm tại BIDV Hà Tĩnh. Thương hiệu ngân hàng uy tín cùng lãi suất hấp dẫn và cơ hội trúng thưởng nên chúng tôi rất háo hức”.

Khách hàng gửi tiết kiệm tham gia quay số trúng thưởng tại BIDV Hà Tĩnh.

Với đa dạng chính sách thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư đã tạo “lực hút” để các tổ chức tín dụng tăng trưởng nguồn vốn theo kế hoạch được giao. Theo phản ánh, nguồn vốn huy động của các ngân hàng sau Tết tăng mạnh bắt nguồn từ yếu tố tâm lý đầu năm gửi tiết kiệm lấy may của người dân. Ngoài ra, với đa phần người dân Hà Tĩnh, gửi tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư sinh lời an toàn, ổn định.

Người vay vốn lo khi lãi suất tăng mạnh

Việc nâng lãi suất huy động kéo theo chi phí vốn đầu vào của ngân hàng tăng lên. Điều này tất yếu kéo theo điều chỉnh lãi suất cho vay. Hiện nay, lãi suất vay đầu tư bất động sản, mua nhà... tại nhiều ngân hàng đã lên 12–14%/năm, thậm chí lãi suất thả nổi có nơi chạm 15%/năm sau thời gian ưu đãi.

Các chuyên gia tài chính nhận định đây là kết quả của việc điều tiết tăng trưởng tín dụng vào bất động sản theo chủ trương chung của năm nay. Theo đó, tín dụng vào lĩnh vực bất động sản đang được kiểm soát chặt hơn nhằm hạn chế rủi ro nợ xấu và bong bóng giá.

Lãi suất cho vay mua nhà, xây nhà... hiện tăng cao.

Chị N.P.T. – nhân viên tín dụng của một ngân hàng Nhà nước tại Hà Tĩnh cho biết: “Sau tết Nguyên đán, lãi suất cho vay tăng mạnh. Hiện nay, lãi suất cho vay phục vụ sản xuất – kinh doanh kỳ hạn 6 tháng đã lên 8,2%/năm, 3 tháng là 8%/năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay tiêu dùng, mua đất, mua nhà… đã lên 13%/năm cố định trong 2 năm đầu”.

Với người vay vốn tín dụng mua nhà, mua đất..., việc lãi suất tăng là áp lực tài chính lớn. Chị Trần Thị Hương (xã Nghi Xuân) cho hay: “Tôi vay vốn xây nhà kỳ hạn 10 năm. Sau thời gian 2 năm hưởng lãi suất ưu đãi, nay lãi suất tăng cao theo thị trường nên mỗi tháng phát sinh chi phí khá lớn. Nếu thời gian tới, lãi suất không “hạ nhiệt”, tôi sẽ vay người thân để trả bớt nợ ngân hàng”.

Trong khi đó, những người đang xây nhà cũng phải tính toán lại để giảm sự phụ thuộc vào ngân hàng. Bà Lê Thị Nhung (phường Thành Sen) chia sẻ: “Con gái tôi đang xây nhà. Diện tích nhỏ nên ban đầu dự tính vay thêm ngân hàng xây 3 tầng. Tuy nhiên, hiện nay lãi suất tăng cao, chúng tôi khả năng chỉ xây 2 tầng để giảm áp lực tài chính”.

Lãi suất vay vốn gia tăng, người dân, doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ lo lắng.

Hiện nay, lãi suất vay vốn phục vụ sản xuất – kinh doanh cũng tăng, tạo áp lực đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ, tiềm lực tài chính còn hạn chế.

Chị L.T.P (phường Thành Sen) tiết lộ: “3 tháng trước, chúng tôi vay vốn ngân hàng Nhà nước đầu tư kinh doanh với lãi suất hơn 6%/năm và hiện lãi suất đã tăng lên 8%/năm. Thị trường sau Tết ảm đạm, sức bán kém, trong khi lãi suất cao nên người kinh doanh cũng khó khăn”.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc Công ty CP Cơ khí Công nghiệp Đức Tài (phường Trần Phú) cho hay: "Chúng tôi chuyên sản xuất các linh kiện cung cấp cho các nhà máy công nghiệp. Quy mô hoạt động còn khiêm tốn nên nguồn vốn đầu tư chủ yếu vay ngân hàng. Chỉ trong vòng thời gian ngắn, lãi suất cho vay đã tăng mạnh. Hiện nay, mỗi tháng đơn vị phát sinh hàng chục triệu đồng tiền lãi. Trong bối cảnh giá nguyên liệu, chi phí sản xuất tăng, lãi suất "leo thang" càng tạo thêm bất lợi cho doanh nghiệp. Nếu lãi suất thời gian tới không giảm, doanh nghiệp phải tạm ngừng kế hoạch xây dựng thêm nhà xưởng để phục vụ sản xuất - kinh doanh".

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Cơ khí Công nghiệp Đức Tài (phường Trần Phú).

Trong bối cảnh lãi suất biến động, chuyên gia tài chính khuyến cáo người vay, đặc biệt là vay đầu tư bất động sản, mua nhà, xây nhà... cần cân nhắc với các quyết định dựa trên nền tảng tài chính chặt chẽ. Theo đó, người vay cần tính toán kỹ khả năng trả nợ khi lãi suất ưu đãi kết thúc; cần cân nhắc tỷ lệ vay trên thu nhập...

Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ... nên tính toán kỹ vòng quay vốn và lợi nhuận khi mở rộng quy mô bằng vốn vay...