Hà Tĩnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn trung bình chung cả nước

(Baohatinh.vn) - Đến hết tháng 2/2026, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đạt hơn 10%; thuộc nhóm 6 bộ và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn quốc từ đầu năm đến ngày 28/2/2026 là 55.739,8 tỉ đồng, đạt 5,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân tương đương về tỷ lệ và cao về số tuyệt đối là 10.928,6 tỉ đồng.
Kết quả đến hết tháng 2/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 6 bộ, cơ quan và 14 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Công thương; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Công an; Điện Biên; Lai Châu; TP Hải Phòng; Lạng Sơn; TP Hồ Chí Minh; Hà Tĩnh; Cà Mau; Gia Lai; TP Hà Nội; Thái Nguyên; TP Cần Thơ; Khánh Hòa; Ninh Bình; TP Đà Nẵng.
Còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước (trong đó, có 25 bộ, cơ quan có tỉ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân).
Cũng theo Bộ Tài chính, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026 đó là, năm 2026 là năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn 2026-2030, ghi nhận lượng vốn đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay, khiến áp lực giải ngân vốn đầu tư công gia tăng.
Năm 2026 vẫn sẽ tồn tại một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công tương tự năm 2025 như: vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tình trạng thiếu nguồn cung và khả năng biến động giá cả nguyên vật liệu khi rất nhiều công trình xây dựng lớn cùng đồng loạt triển khai; diễn biến thời tiết thất thường. Đồng thời, đây cũng là năm chuyển tiếp về thể chế, nhiều văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, dẫn tới việc triển khai các cơ chế, chính sách mới có thể phát sinh những khó khăn, vướng mắc nhất định.
Tại Hà Tĩnh, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 5.626,4 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến hết tháng 2 đạt hơn 10%.
Giá dầu thế giới leo thang do căng thẳng Trung Đông, giá xăng trong nước được dự báo tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày hôm nay 5/3. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Nội, ngày 04/03/2026 - VinEnergo công bố kế hoạch phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, trước mắt tập trung tại châu Á và châu Âu với danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô 10 GW đã chính thức đạt thỏa thuận triển khai.
Giá vàng giao ngay "bốc hơi" hơn 230 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng FED duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài để theo dõi lạm phát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Căng thẳng Trung Đông và lợi suất Mỹ giảm đẩy vàng tăng mạnh, nhiều chuyên gia dự báo có thể tiến tới mốc 5.500 USD/ounce nếu duy trì trên vùng 5.250 USD. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 1/3, Chủ tich UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group về phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thống nhất các đề xuất triển khai vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến sâu và khẳng định Hà Tĩnh xác định Công ty Cổ phần Nafoods Group là đối tác chiến lược trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Thị trường bất động sản Hà Tĩnh thời gian qua ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh sôi động hiện nay, người dân vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận do giá cao và thiếu sản phẩm phù hợp.
Những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lên thị trường vàng toàn cầu. Tại Hà Tĩnh, thị trường vàng bất ngờ “nóng” lên khi nhiều nhà đầu tư mua vào với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh trong tuần tới.