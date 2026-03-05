Hà Tĩnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn trung bình chung cả nước

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn quốc từ đầu năm đến ngày 28/2/2026 là 55.739,8 tỉ đồng, đạt 5,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân tương đương về tỷ lệ và cao về số tuyệt đối là 10.928,6 tỉ đồng.

Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn Hà Tĩnh đến hết tháng 2 đạt hơn 10%.

Kết quả đến hết tháng 2/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 6 bộ, cơ quan và 14 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Công thương; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Công an; Điện Biên; Lai Châu; TP Hải Phòng; Lạng Sơn; TP Hồ Chí Minh; Hà Tĩnh; Cà Mau; Gia Lai; TP Hà Nội; Thái Nguyên; TP Cần Thơ; Khánh Hòa; Ninh Bình; TP Đà Nẵng.

Còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước (trong đó, có 25 bộ, cơ quan có tỉ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân).

Cũng theo Bộ Tài chính, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026 đó là, năm 2026 là năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn 2026-2030, ghi nhận lượng vốn đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay, khiến áp lực giải ngân vốn đầu tư công gia tăng.

Năm 2026 vẫn sẽ tồn tại một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công tương tự năm 2025 như: vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tình trạng thiếu nguồn cung và khả năng biến động giá cả nguyên vật liệu khi rất nhiều công trình xây dựng lớn cùng đồng loạt triển khai; diễn biến thời tiết thất thường. Đồng thời, đây cũng là năm chuyển tiếp về thể chế, nhiều văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, dẫn tới việc triển khai các cơ chế, chính sách mới có thể phát sinh những khó khăn, vướng mắc nhất định.