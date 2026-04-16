Doanh nghiệp Hà Tĩnh “hạ nhiệt” hóa đơn tiền điện như thế nào?

Linh hoạt phương án tiết kiệm điện

Một ngày làm việc của kỹ sư Lê Công Sáng (Công ty CP Cơ khí Công nghiệp Đức Tài) không chỉ là bảo đảm dây chuyền hoạt động trơn tru mà còn phải tính toán tối ưu thời gian vận hành thiết bị. Phụ tải điện tăng cao mùa nắng nóng đòi hỏi anh và đồng nghiệp phải sắp xếp công việc khoa học hơn, tránh để máy móc chạy kéo dài không cần thiết; những thiết bị không sử dụng lập tức được tắt, thay vì để ở chế độ chờ như trước.

Kỹ sư Lê Công Sáng sắp xếp công việc khoa học, góp phần tiết kiệm điện.

Kỹ sư Lê Công Sáng chia sẻ: "Doanh nghiệp chuyên sản xuất các chi tiết máy công nghiệp, sử dụng nhiều thiết bị tiêu tốn điện năng. Quy mô doanh nghiệp nhỏ, nguồn lực hạn chế nên chưa thể đầu tư các giải pháp tiết kiệm điện "dài hơi". Bởi vậy, chúng tôi thường xuyên nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn và hiệu quả, bắt đầu từ những việc nhỏ mỗi ngày. Ngoài ra, doanh nghiệp chú trọng kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, sửa chữa kịp thời các hư hỏng gây thất thoát điện năng; cân đối nguồn lực, từng bước thay thế các thiết bị cũ bằng công nghệ tiết kiệm điện".

Ngoài sự chủ động với các giải pháp nội tại của doanh nghiệp thì việc tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) theo yêu cầu của ngành điện cũng góp phần hiệu quả trong công tác tiết kiệm điện. Tại Hà Tĩnh, đã có khoảng 100 doanh nghiệp thỏa thuận tham gia chương trình này.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho biết: "Công ty đang làm việc và phối hợp với các khách hàng doanh nghiệp tiêu thụ điện từ 500.000 kWh/năm trở lên để thực hiện ký thỏa thuận điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải điện. Theo đó, ngành điện khuyến khích doanh nghiệp chủ động giảm hoặc chuyển đổi nhu cầu sử dụng điện từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm. Tham gia chương trình, doanh nghiệp sẽ được hưởng các cơ chế khuyến khích như: giá điện ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật...".

Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh (Cụm công nghiệp Nam Hồng) là một trong những doanh nghiệp vừa tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Theo đó, công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm tránh khung giờ cao điểm. Giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm tiền điện mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống điện quốc gia trong những thời điểm căng thẳng nhất.

Đầu tư điện mặt trời áp mái - xu hướng phát triển bền vững

Bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, xu hướng đầu tư năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời áp mái đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Công ty CP Bia Nghệ Tĩnh (Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2) đã lắp hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất 2.014,2 kWp, gồm 3.730 tấm pin quang điện.

Cán bộ Công ty CP Bia Nghệ Tĩnh kiểm tra thiết bị chuyển đổi điện mặt trời.

Ông Phạm Thanh Thắng - Phó Trưởng phòng Đầu tư (Công ty CP Bia Nghệ Tĩnh) thông tin: “Với công suất sản xuất 100 triệu lít bia/năm, mỗi năm doanh nghiệp chi phí hơn 1,2 tỷ đồng tiền điện. Bởi vậy, việc lắp điện mặt trời mái nhà là giải pháp khả thi để đơn vị chủ động nguồn điện sản xuất, góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia và cắt giảm phát thải khí nhà kính. Hệ thống điện mặt trời mái nhà đã đáp ứng trên 30% công suất của nhà máy, nhờ đó chi phí điện năng giảm đáng kể, giảm phụ thuộc vào nguồn điện lưới”.

Công ty CP Dược Hà Tĩnh dự kiến hoàn thành lắp đặt điện mặt trời áp mái vào tháng 6/2026.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đang tìm hiểu xu hướng đầu tư năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Văn Thạch – Phó Giám đốc bộ phận kỹ thuật - cơ điện (Công ty CP Dược Hà Tĩnh) cho hay: “Công ty tiêu thụ lượng điện năng khoảng 500 triệu đồng/tháng. Để chủ động nguồn điện phục vụ sản xuất, đơn vị đang đầu tư 4,5 tỷ đồng lắp điện mặt trời áp mái với công suất 600 kWp; dự kiến hệ thống hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 6/2026. Hiệu quả của hệ thống không chỉ nằm ở con số tiết kiệm chi phí mà còn ở sự ổn định trong sản xuất. Khi có nguồn điện tại chỗ, rủi ro gián đoạn do sự cố lưới điện cũng giảm đáng kể”.

Nhiều doanh nghiệp lắp điện mặt trời áp mái để chủ động nguồn điện phục vụ sản xuất và giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.

Cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt nhiều khó khăn do biến động thị trường. Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và chủ động nguồn điện sản xuất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Theo ông Trần Đức Sơn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, mùa hè năm nay dự báo nắng nóng gay gắt, phụ tải tăng mạnh, đặt ra thách thức lớn cho công tác vận hành hệ thống điện. Để bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh, công ty đã và đang triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện; tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa và xử lý các khiếm khuyết trên lưới. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện tới mỗi tổ chức, cá nhân. Nhằm giảm tải áp lực cho lưới trong cao điểm nắng nóng, ngành điện mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Việc tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải hay đầu tư năng lượng tái tạo không chỉ giúp khách hàng giảm chi phí mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.