Kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh tăng gần 25%, đứng thứ 3 Bắc Trung Bộ

Kim ngạch xuất khẩu tăng gần 25%

Những tháng đầu năm, tình hình sản xuất – kinh doanh của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa thuận lợi, đơn hàng xuất khẩu gia tăng tại nhiều quốc gia đã tạo “lực kéo” đối với "bức tranh xuất khẩu" của địa phương.

Việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu giúp ngành thép Hà Tĩnh giảm phụ thuộc vào một số đối tác truyền thống, từ đó tăng khả năng chống chịu trước biến động. 3 tháng đầu năm, riêng nhóm hàng này mang về khoảng 357,4 triệu USD, tăng gần 30% so cùng kỳ 2025.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Bên cạnh thép, các nhóm hàng xuất khẩu khác tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng đang cho thấy sự tăng trưởng ổn định và bền bỉ. Quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi dệt đạt khoảng 5,7 triệu USD; hàng dệt may gần 8,6 triệu USD; dăm gỗ đạt khoảng 24,22 triệu USD; chè đạt gần 0,9 triệu USD…

Điều tích cực là các doanh nghiệp xuất khẩu của Hà Tĩnh đã tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để mở rộng đơn hàng ngay từ đầu năm, góp phần quan trọng vào sự khởi sắc chung của hoạt động ngoại thương.

Dăm gỗ được bốc lên tàu để xuất sang Trung Quốc.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu chè đạt 6 triệu USD. Ảnh: Mạnh Hải.

Ông Trần Bảo Khánh – Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết: “Một trong những lợi thế là Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với hơn 60 nền kinh tế, mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp may mặc xuất khẩu. Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh đã tận dụng tối đa cơ hội này, mở rộng thị trường sang các nước thuộc châu Âu, châu Mỹ, châu Á. Đơn vị đã "khóa" đơn hàng đến đầu quý III/2026 cho thấy niềm tin của đối tác quốc tế đối với năng lực sản xuất của doanh nghiệp”.

Cũng theo ông Nguyễn Bảo Khánh, sản lượng xuất khẩu của doanh nghiệp ổn định với hơn 15.000 sản phẩm/tháng. Doanh nghiệp tiếp tục tuyển thêm từ 300 – 400 lao động, nâng công suất, sớm về đích mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 3,5 triệu USD năm 2026; qua đó đóng góp vào kế hoạch kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc toàn tỉnh 55 triệu USD trong năm nay.

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh đã "khóa" đơn hàng đến quý III/2026.

Theo số liệu từ Sở Công thương, tháng 3 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh đạt khoảng 154,2 triệu USD, tăng 30,13% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt khoảng 419,9 triệu USD, tăng 24,81% so cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, Hà Tĩnh giữ vị trí thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ, sau các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Kỳ vọng vào sản phẩm xuất khẩu mới

"Bức tranh" xuất khẩu năm nay kỳ vọng sẽ có đóng góp của các sản phẩm công nghiệp xanh và công nghệ cao. Theo kế hoạch, các nhà máy sản xuất tại Hà Tĩnh của Tập đoàn Vingroup và đối tác dự kiến tham gia xuất khẩu với các sản phẩm chủ lực như: Cell pin (dự kiến kim ngạch xuất khẩu khoảng 30 triệu USD); ô tô điện (theo kế hoạch khoảng 20 triệu USD).

Đây không chỉ là sự bổ sung về giá trị kim ngạch mà còn mang ý nghĩa chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng vào nhóm sản phẩm công nghiệp với chuỗi giá trị cao hơn. Trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, việc tham gia vào chuỗi sản xuất pin và xe điện giúp Hà Tĩnh đón đầu xu hướng, gia tăng sức cạnh tranh dài hạn.

Hà Tĩnh kỳ vọng gia tăng kim ngạch xuất khẩu từ các sản phẩm mới.

Thời gian gần đây, Hà Tĩnh đã thu hút nhiều dự án công nghiệp chế biến, chế tạo hướng tới xuất khẩu. Tháng 3/2026, nhà máy sản xuất tinh luyện hợp kim Ferro Chromnium do Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam đầu tư chính thức đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Tiến Trình - kỹ sư Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam cho biết: “Nhà máy sản xuất tinh luyện hợp kim Ferro Chromnium sản xuất hợp kim crôm, măng gan, niken với công suất thiết kế 12.000 tấn sản phẩm/năm. Doanh nghiệp định hướng xuất khẩu sản phẩm sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu, đóng góp vào cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của địa phương”.

Ngoài ra, một số dự án đang triển khai cũng hứa hẹn tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu mới, giúp Hà Tĩnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiêu biểu là các dự án: Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh với tổng vốn 31 triệu USD, Nhà máy sản xuất cây thông Noel nhân tạo với tổng vốn hơn 11,1 triệu USD tại Khu công nghiệp Phú Vinh; dự án Nhà máy sản xuất thép tổng vốn 9.800 tỷ đồng tại KKT Vũng Áng…

Dự kiến tháng 6/2026, Nhà máy sản xuất cây thông Noel nhân tạo xuất chuyến hàng đầu tiên sang Mỹ.

Theo ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh: Hiện nay, doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang đối mặt khó khăn do ảnh hưởng xung đột chính trị trên thế giới, biến động thị trường… Trước bối cảnh đó, Sở Công thương tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Cùng đó, sở tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, thúc đẩy thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu; tiếp tục thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án công nghiệp mới, đặc biệt là các dự án sản xuất hàng hóa xuất khẩu để tạo thêm nguồn hàng cũng như giá trị cho sản phẩm xuất khẩu...