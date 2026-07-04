Môi trường đầu tư thuận lợi, Hà Tĩnh gia tăng doanh nghiệp thành lập mới

Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục khẳng định vai trò là động lực thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, tạo sức bật cho khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Thành lập vào tháng 3/2026, Công ty TNHH Tinh luyện Risen Việt Nam (phường Hoành Sơn) là một trong những doanh nghiệp mới tạo dấu ấn với dự án đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Với tổng vốn khoảng 31 triệu USD (tương đương hơn 800 tỷ đồng), doanh nghiệp đang triển khai Dự án Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh tại Khu công nghiệp Phú Vinh (thuộc KKT Vũng Áng).

Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục quan trọng như cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; hiện đang hoàn thiện hồ sơ về môi trường. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý trong tháng 9/2026, doanh nghiệp sẽ triển khai xây dựng nhà máy.

Khu công nghiệp Phú Vinh nơi Công ty TNHH Tinh luyện Risen Việt Nam xây dựng nhà máy.

Theo ông Nguyễn Tuấn Bình - Giám đốc Công ty TNHH Tinh luyện Risen Việt Nam: Trước khi quyết định đầu tư, doanh nghiệp đã khảo sát nhiều khu kinh tế trên cả nước. Hà Tĩnh được lựa chọn nhờ lợi thế về hạ tầng khu kinh tế, cảng biển, nguồn nhân lực và định hướng thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ ứng dụng đồng thời công nghệ nhiệt luyện và thủy luyện để sản xuất các kim loại có độ tinh khiết cao như đồng, niken, coban cùng các hóa chất muối kim loại phục vụ nhiều ngành công nghiệp chế tạo. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án chế biến sâu khoáng sản có công nghệ hiện đại, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và mở rộng chuỗi cung ứng nguyên liệu trong nước.

Công ty TNHH MTV Tuấn Phú Quý Thiên Cầm đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng khu vui chơi tại Khu du lịch Thiên Cầm.

Ở lĩnh vực du lịch - dịch vụ, Công ty TNHH MTV Tuấn Phú Quý Thiên Cầm được thành lập với kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng của biển Thiên Cầm - một trong những điểm đến du lịch trọng điểm của Hà Tĩnh. Sự khởi sắc của ngành du lịch cùng sự cải thiện về môi trường kinh doanh đã tạo niềm tin để doanh nghiệp quyết định gia nhập thị trường.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuấn Phú Quý Thiên Cầm chia sẻ: "Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội từ sự phát triển của du lịch Hà Tĩnh, đặc biệt là khu vực Thiên Cầm. Những năm gần đây, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, lượng du khách ngày càng tăng, nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ được triển khai. Đó là cơ sở để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, kỳ vọng xây dựng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương".

Ông Lê Anh Tuấn (bên trái) định hướng phát triển các dịch vụ du lịch gắn với ẩm thực tại Thiên Cầm.

Theo thống kê, 6 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 1.146 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 11.566 tỷ đồng, tăng 1,5 lần về số lượng và gấp gần 4 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, 321 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 23%. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế có kê khai phát sinh thuế phải nộp đạt khoảng 38%, tăng 12% so với cùng kỳ.

Những kết quả này là một trong những minh chứng về chuyển biến tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh sau khi triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Không chỉ tập trung cải cách thủ tục hành chính, Hà Tĩnh còn tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong đó, tỉnh đã đã tổ chức diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân năm 2026 với sự tham gia của 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Cùng đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư. Bởi vậy, chỉ trong 6 tháng năm 2026, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 28 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 412,6 triệu USD, tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực doanh nghiệp tư nhân và hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh.

Toàn cảnh diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 (ngày 29/5).

Ông Bùi Việt Phú - Trưởng phòng Doanh nghiệp và Đầu tư (Sở Tài chính) cho biết: "Số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh đang được củng cố. Thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư, triển khai hiệu quả cơ chế "luồng xanh" đối với các dự án trọng điểm; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, nguồn vốn và các chính sách phát triển, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn".

Môi trường đầu tư thuận lợi tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển (Ảnh minh họa).

Ông Nguyễn Đình Diệu - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Dự toán, Pháp chế (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: "Mỗi doanh nghiệp mới đi vào hoạt động là một chủ thể sản xuất, kinh doanh mới của nền kinh tế. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả sẽ tạo thêm việc làm, mở rộng nguồn thu và góp phần tăng thu ngân sách địa phương. Ngành Thuế sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ thực hiện chính sách thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước".

Có thể thấy, trên địa bàn Hà Tĩnh, số lượng doanh nghiệp mới không chỉ tăng về lượng mà còn chuyển biến về chất. Nhiều doanh nghiệp quy mô lớn lựa chọn đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến, năng lượng, logistics và công nghiệp hỗ trợ tại Khu kinh tế Vũng Áng cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân đang từng bước tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng và động lực tăng trưởng của tỉnh.