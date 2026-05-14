Hà Tĩnh tăng mạnh doanh nghiệp thành lập mới từ khi triển khai Nghị quyết 68

(Baohatinh.vn) - Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, Hà Tĩnh thành lập mới 2.263 doanh nghiệp, tăng 60% so với cùng kỳ.
Theo số liệu từ Sở Tài chính Hà Tĩnh, từ khi triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đến nay, toàn tỉnh có 2.263 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt khoảng 20.413 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ.
Trong số doanh nghiệp thành lập mới, loại hình công ty TNHH một thành viên chiếm số lượng lớn với 1.100 doanh nghiệp; công ty TNHH hai thành viên trở lên 233 doanh nghiệp; công ty cổ phần 143 doanh nghiệp... Các doanh nghiệp đăng ký hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến, vận tải và nông nghiệp.
Đáng chú ý, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp để xác lập tư cách pháp nhân, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và tiếp cận các cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 68-NQ/TW. Việc đẩy mạnh kê khai thuế điện tử, minh bạch hóa hoạt động tài chính cùng các chính sách ưu đãi về thuế, chuyển đổi số, tiếp cận vốn cũng đang tạo động lực để khu vực kinh tế tư nhân phát triển theo hướng bài bản và chuyên nghiệp hơn, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, sự gia tăng mạnh về số lượng doanh nghiệp thành lập mới không chỉ minh chứng cho đà phục hồi tích cực của nền kinh tế mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân. Đây chính là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn tới.
