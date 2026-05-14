Kinh tế

Hà Tĩnh tăng mạnh doanh nghiệp thành lập mới từ khi triển khai Nghị quyết 68

Trần Vũ
(Baohatinh.vn) - Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, Hà Tĩnh thành lập mới 2.263 doanh nghiệp, tăng 60% so với cùng kỳ.

Theo số liệu từ Sở Tài chính Hà Tĩnh, từ khi triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đến nay, toàn tỉnh có 2.263 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt khoảng 20.413 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ.

Cán bộ thuế hỗ trợ nhân viên Công ty TNHH Mai Hùng Group các thủ tục kê khai thuế khi chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Trong số doanh nghiệp thành lập mới, loại hình công ty TNHH một thành viên chiếm số lượng lớn với 1.100 doanh nghiệp; công ty TNHH hai thành viên trở lên 233 doanh nghiệp; công ty cổ phần 143 doanh nghiệp... Các doanh nghiệp đăng ký hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến, vận tải và nông nghiệp.

Đáng chú ý, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp để xác lập tư cách pháp nhân, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và tiếp cận các cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 68-NQ/TW. Việc đẩy mạnh kê khai thuế điện tử, minh bạch hóa hoạt động tài chính cùng các chính sách ưu đãi về thuế, chuyển đổi số, tiếp cận vốn cũng đang tạo động lực để khu vực kinh tế tư nhân phát triển theo hướng bài bản và chuyên nghiệp hơn, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Ngọc Thảo (phường Sông Trí) thành lập sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được triển khai.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, sự gia tăng mạnh về số lượng doanh nghiệp thành lập mới không chỉ minh chứng cho đà phục hồi tích cực của nền kinh tế mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân. Đây chính là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn tới.

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ

Các dịch vụ ăn uống, cà phê, giải trí tại Hà Tĩnh đang phát triển sôi động nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt. Nhiều cơ sở "sớm nở tối tàn" song một số vẫn trụ vững nhờ tạo được sự khác biệt.
Mở rộng cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao từ Nhật Bản

Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.
Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.
