2 vợ chồng tử vong trong khu vực rừng bị cháy

(Baohatinh.vn) - Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại Hà Tĩnh. Trong quá trình dập đám cháy rừng ở xã Kỳ Văn, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện hai vợ chồng tử vong tại hiện trường.
Chiều 20/6, nguồn tin từ địa phương cho biết, khoảng 13h cùng ngày, trong quá trình tổ chức lực lượng vào khu vực rừng Tây Xuân (xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) để dập đám cháy, người dân phát hiện hai người đã tử vong tại khu vực xảy ra cháy.
Qua xác minh ban đầu, các nạn nhân được xác định là ông Hồ Văn L. (SN 1969) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh H. (SN 1972, cùng trú xã Kỳ Văn).
Theo thông tin ban đầu, trưa 20/6, khu vực rừng Tây Xuân xuất hiện đám cháy. Chính quyền địa phương cùng người dân đã huy động lực lượng tham gia chữa cháy, ngăn lửa lan rộng.
Một số người dân địa phương cho biết, vợ chồng ông L. có thể đã tham gia chữa cháy rừng trước đó và không may bị ngạt khói dẫn đến tử vong.
Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.
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