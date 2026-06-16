Xe chữa cháy công cộng - cứu hỏa ngay từ ngõ nhỏ

Sớm chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng chợ Trổ 13/06/2026 18:02 Tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường cùng việc người dân dừng đỗ phương tiện tùy tiện trước cổng chợ Trổ (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trại giam Xuân Hà kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 13/06/2026 12:31 Phát huy những kết quả đã đạt được, Trại giam Xuân Hà (đóng trên địa bàn Hà Tĩnh) tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát hiện 83 người Trung Quốc thuê trọn khách sạn làm "đại bản doanh" lừa đảo 12/06/2026 13:47 Công an TP.HCM phát hiện nhóm 83 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang TP.HCM, thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Gold (phường Bình Dương) để thiết lập "đại bản doanh" lừa đảo.

Đảm bảo PCCC tại cơ sở sản xuất, kho hàng hóa, cụm công nghiệp, khu dân cư 11/06/2026 09:13 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đưa ra khuyến cáo nhằm đảm bảo công tác an toàn PCCC đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, kho hàng hóa, cụm công nghiệp, khu dân cư.

CSGT tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh, đoàn viên thanh niên 11/06/2026 08:16 Học sinh, đoàn viên thanh niên đã được lực lượng CSGT đường thủy ở Hà Tĩnh tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông đường thủy, hướng dẫn kỹ năng sử dụng áo phao và phòng tránh tai nạn đuối nước.

Xe container bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Hà Tĩnh 11/06/2026 04:51 Vụ cháy không gây thiệt hại về người, hàng hóa trong thùng container không bị ảnh hưởng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh điều tra, làm rõ.

Sạt lở khiến 3 người dân bị vùi lấp, tử vong tại Lai Châu 10/06/2026 19:09 3 người dân trong lúc đang đi rừng lao động tại khe núi thuộc bản Mít Thái (Lai Châu) thì gặp phải mưa lớn, kéo dài, đất đá trên đỉnh núi bị sạt lở và vùi lấp dẫn đến tử vong.

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Cảnh báo "bẫy" lừa đảo cá độ bóng đá mùa World Cup 10/06/2026 05:17 World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cũng là thời điểm tội phạm công nghệ cao và các đường dây cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

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Dựng “lá chắn” bảo vệ tài nguyên trên sông La 05/06/2026 05:02 Lực lượng chức năng các xã có tuyến sông La (Hà Tĩnh) chảy qua đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ngăn ngừa tội phạm đường thuỷ, đặc biệt là tội phạm khai thác cát trái phép.

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Giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số 02/06/2026 16:46 "Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06" được triển khai tại Hà Tĩnh góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.