Kịp thời khống chế vụ cháy rừng ở xã Thạch Khê

(Baohatinh.vn) - Vụ cháy rừng tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) nhanh chóng được dập tắt, hạn chế thiệt hại và đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.
Vào khoảng 21h đêm 15/6, một vụ cháy đã bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng sản xuất và rừng phòng hộ dưới chân núi Nam Giới, thuộc địa phận thôn Bắc Hải, xã Thạch Khê.
Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với gió thổi mạnh nên ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát dữ dội và có nguy cơ lan rộng ra các thảm thực vật xung quanh.
Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Thạch Khê đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự xã cùng đông đảo người dân địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Các lực lượng đã phối hợp, triển khai phương án chữa cháy tại chỗ, tổ chức phát đường băng cản lửa, khoanh vùng và tiến hành dập lửa.
UBND xã Thạch Khê huy động cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự xã và người dân triển khai dập lửa. (Ảnh cắt từ clip ghi tại hiện trường)
Nhờ sự chủ động và ứng phó kịp thời theo phương châm "4 tại chỗ", sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực rừng lân cận.
Theo thống kê ban đầu, diện tích rừng bị thiệt hại do vụ cháy gây ra ước tính khoảng 0,5 ha. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
"Hợp đồng kỳ nghỉ" với quy mô hoạt động rất trắng trợn và chiêu thức tinh vi, hướng tới người già, người nghỉ hưu có điều kiện tài chính. Các cơ quan chức năng cần xử lý và đưa ra cảnh báo sớm cho Nhân dân.
World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cũng là thời điểm tội phạm công nghệ cao và các đường dây cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
Thông qua những thước phim ngắn, các bạn thanh thiếu niên Hà Tĩnh có cơ hội thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời góp phần tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, lực lượng công an còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
"Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06" được triển khai tại Hà Tĩnh góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.
Trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Chi cục Hải quan khu vực XI sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện địa hình phức tạp, sáng 1/6, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể hai cháu bé bị đuối nước tại suối Thia, đoạn qua phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.