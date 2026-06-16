Kịp thời khống chế vụ cháy rừng ở xã Thạch Khê

Vào khoảng 21h đêm 15/6, một vụ cháy đã bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng sản xuất và rừng phòng hộ dưới chân núi Nam Giới, thuộc địa phận thôn Bắc Hải, xã Thạch Khê.

Đám cháy bùng phát tại khu vực chân núi Nam Giới (thôn Bắc Hải, xã Thạch Khê).

Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với gió thổi mạnh nên ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát dữ dội và có nguy cơ lan rộng ra các thảm thực vật xung quanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Thạch Khê đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự xã cùng đông đảo người dân địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Các lực lượng đã phối hợp, triển khai phương án chữa cháy tại chỗ, tổ chức phát đường băng cản lửa, khoanh vùng và tiến hành dập lửa.

UBND xã Thạch Khê huy động cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự xã và người dân triển khai dập lửa. (Ảnh cắt từ clip ghi tại hiện trường)

Nhờ sự chủ động và ứng phó kịp thời theo phương châm "4 tại chỗ", sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực rừng lân cận.

Theo thống kê ban đầu, diện tích rừng bị thiệt hại do vụ cháy gây ra ước tính khoảng 0,5 ha. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.