Đồng thuận bàn giao mặt bằng, tăng tốc các dự án động lực

Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện GPMB nhiều công trình, dự án trọng điểm. Đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình cụ thể cho từng phần việc; đồng thời chú trọng công tác tái định cư, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Một trong những dự án đang được tập trung triển khai là công trình đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ) có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ) hiện đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB.

Tuyến đường có chiều dài gần 16 km, điểm đầu giao với tỉnh lộ 9 tại cầu Hộ Độ (phường Trần Phú), điểm cuối giao với đường Hà Huy Tập tại cầu Phủ (phường Thành Sen). Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã chủ động phối hợp với phường Thành Sen và phường Trần Phú xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại dự án đường vành đai phía Đông.

Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng Giá đất và Bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết: “Chúng tôi tập trung rà soát hồ sơ, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Với tinh thần quyết tâm cao, đơn vị cơ bản hoàn thành các phần việc, bàn giao mặt bằng đúng và vượt tiến độ tỉnh giao”.

Là địa bàn triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh như đường vành đai phía Đông, nhà ở xã hội, trụ sở Công an tỉnh, đường Xuân Diệu kéo dài..., phường Trần Phú xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ thực hiện các công trình.

Phường Trần Phú đang đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đường Xuân Diệu kéo dài.

Ngay sau khi cơ bản hoàn thành GPMB dự án đường vành đai phía Đông, từ ngày 15/6/2026, Ban Chỉ đạo GPMB phường Trần Phú tiếp tục phát động đợt cao điểm hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật kiến trúc, cây cối để thực hiện dự án đường Xuân Diệu kéo dài đoạn qua tổ dân phố Đoài Thịnh.

Với phương châm “chuẩn bị từ sớm, hành động từ đầu, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đất đai, hỗ trợ đấu nối điện, nước tại nơi ở mới cho người dân.

Ông Hoàng Hải Đường - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Trần Phú cho biết: “Địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các đơn vị liên quan trong việc cắm mốc GPMB, hướng dẫn chính sách, tiếp nhận mặt bằng và tổ chức thi công ngay sau khi các hộ dân hoàn thành việc di dời. Các điều kiện về phương tiện vận chuyển, nơi ở tạm cư và các nhu cầu thiết yếu khác cũng được chuẩn bị đầy đủ”.

Các đơn vị liên quan thực hiện cắm mốc GPMB dự án đường Xuân Diệu kéo dài.

Sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án.

Ông Phan Văn Ân (tổ dân phố Đoài Thịnh, phường Trần Phú) chia sẻ: “Sau khi được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích rõ các chính sách liên quan, gia đình tôi đã hiểu và đồng thuận bàn giao mặt bằng. Trong quá trình di dời, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ địa phương nên công việc diễn ra thuận lợi. Mong rằng dự án sẽ sớm hoàn thành, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại hơn”.

Ông Hoàng Hải Đường - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Trần Phú cho biết thêm: "Đến nay nhiều khó khăn, vướng mắc tại các dự án trọng điểm, đặc biệt là đường Xuân Diệu kéo dài và đường vành đai phía Đông, cơ bản đã được tháo gỡ, tạo điều kiện để triển khai thi công đồng loạt trong thời gian tới".

Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phường Trần Phú hỗ trợ người dân trong di dời nhà cửa, nhường đất thực hiện dự án đường vành đai phía Đông.

Tại phường Thành Sen, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng đang được triển khai quyết liệt. Địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, công khai các chủ trương, chính sách liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Ông Hoàng Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: “Phường luôn xác định phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; thực hiện công khai, minh bạch trong từng khâu. Khi người dân hiểu, đồng thuận và ủng hộ thì việc triển khai các dự án sẽ thuận lợi hơn”.

83 hộ dân 2 tổ dân phố Tâm Quý và Trung Quý (phường Thành Sen) bị ảnh hưởng bởi dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ.

Hiện nay, trên địa bàn phường Thành Sen đang triển khai khoảng 40 dự án của tỉnh và các nhà đầu tư. Địa phương đang tập trung cao độ cho công tác GPMB với mục tiêu bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời giữ vững quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Việc công khai thông tin, minh bạch trong quá trình thực hiện, cùng với sự đồng thuận của người dân đang trở thành yếu tố then chốt giúp các địa phương tháo gỡ điểm nghẽn, tạo mặt bằng sạch để các dự án sớm được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.