Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc qua Hà Tĩnh, 9 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách mang BKS 99H-067.xx do tài xế Nguyễn Tiến N. (SN 1990, trú phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Nam - Bắc, khi di chuyển tới Km 557+200 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn gần nút giao Kỳ Trung thuộc địa bàn xã Kỳ Văn, thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 29E-422.xx kéo theo rơ-mooc 29RM-046.xx do tài xế Nguyễn Văn H. (SN 1989, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chở theo nhiều khung sắt lớn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách găm chặt vào phần khung sắt mà xe đầu kéo đang chở theo; 9 người trên xe khách bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cứu nạn.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành phân luồng giao thông, hỗ trợ người bị thương đi cấp cứu. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Tới 22h30 cùng ngày, tài xế xe khách Nguyễn Tiến N. được xác định đã tử vong do chấn thương nặng sau vụ tai nạn.