Cả nước tiết kiệm 463.000 kWh điện trong Giờ Trái đất 2026

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 do Bộ Công Thương phát động, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tích cực phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Chiến dịch Giờ Trái đất là sự kiện thường niên quy mô toàn cầu, được khởi xướng từ năm 2007, đến nay đã thu hút sự tham gia của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, chương trình do Bộ Công Thương và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) đồng chủ trì, với sự hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân. EVN là một trong những đơn vị tiêu biểu, luôn tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả chương trình.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong sử dụng năng lượng.

Năm 2026 là lần thứ 18 Việt Nam hưởng ứng chiến dịch. Trong bối cảnh thế giới biến động, xung đột và căng thẳng địa chính trị tại các khu vực năng lượng trọng điểm đã làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá năng lượng tăng cao, gây thách thức lớn và gia tăng rủi ro an ninh năng lượng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Do đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Với thông điệp “Sáng tạo Xanh – Tương lai Xanh”, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong sử dụng năng lượng, hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. EVN và các đơn vị thành viên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động truyền thông trên các nền tảng số như website, mạng xã hội, ứng dụng chăm sóc khách hàng; đồng thời tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành vi tiết kiệm điện.

Tập đoàn cũng yêu cầu các Tổng công ty Điện lực, công ty điện lực tại các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng và trụ sở đơn vị. Đồng thời, vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng hưởng ứng chiến dịch bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 28/3/2026.

Theo thông tin, số liệu từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2026), cả nước đã tiết kiệm được lượng điện năng là 463.000 kWh, tương đương khoảng 1,02 tỷ đồng.

1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 cả nước đã tiết kiệm được lượng điện năng là 463.000 kWh, tương đương khoảng 1,02 tỷ đồng.

Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả lan tỏa của Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam, không chỉ dừng lại ở một sự kiện mang tính biểu tượng mà đã từng bước chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể trong cộng đồng. Qua nhiều năm triển khai, chiến dịch đã góp phần hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, Giờ Trái đất không chỉ dừng lại ở 60 phút tắt đèn mang tính biểu tượng, mà cần được lan tỏa thành hành động thường xuyên, liên tục trong suốt cả năm, đó là: đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong sản xuất; áp dụng các hệ thống quản trị năng lượng hiện đại và hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hợp lý trong cuộc sống hằng ngày.

Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, phương thức sản xuất - tiêu dùng hiện đại và nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai.