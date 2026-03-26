Hà Tĩnh khởi động Giờ Trái đất: Không chỉ là 60 phút tắt đèn!

Giờ Trái đất là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Sau 15 năm Việt Nam tham gia, chiến dịch đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện mang tính biểu trưng. Tại Hà Tĩnh, Giờ Trái đất đã trở thành một phần trong chiến lược dài hạn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Công nhân Điện lực Thành Sen tuyên truyền về sự kiện Giờ Trái đất 2026.

Giờ Trái đất năm nay sẽ diễn ra từ 20h30 – 21h30, thứ 7 (28/3). Với chủ đề “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh”, chương trình không chỉ nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, mà còn hướng tới một bước chuyển quan trọng: chủ động đổi mới sáng tạo trong cách sử dụng năng lượng. Từ ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị đến thay đổi thói quen tiêu dùng, mỗi giải pháp hôm nay sẽ góp phần tạo nên những giá trị bền vững hơn cho tương lai.

Tại Hà Tĩnh, không khí chuẩn bị cho sự kiện đã lan tỏa khắp các tuyến phố, ngõ xóm. Những đoàn xe tuyên truyền lưu động của ngành điện, những băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ sắc xanh cùng hệ thống loa phát thanh cơ sở liên tục truyền đi thông điệp tiết kiệm năng lượng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đa dạng hình thức tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái đất.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Công ty đang phục vụ hơn 488.000 khách hàng sử dụng điện. Con số này không chỉ phản ánh quy mô tiêu thụ năng lượng mà còn cho thấy tiềm năng lớn trong việc thay đổi thói quen tiêu dùng, xây dựng ý thức tiết kiệm điện. Thông điệp Giờ Trái đất năm nay vì thế được nhấn mạnh theo hướng dài hạn: tiết kiệm điện không phải là hành động mang tính phong trào, mà cần trở thành thói quen thường nhật. Việc tắt đèn trong một giờ chỉ là khởi đầu cho những thay đổi sâu rộng hơn: từ việc lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện, điều chỉnh thói quen sinh hoạt đến việc tối ưu hóa quy trình sản xuất trong doanh nghiệp".

Ở góc độ quản lý Nhà nước, các sở, ngành và địa phương đang tăng cường các giải pháp để sự kiện Giờ Trái đất diễn ra hiệu quả.

Ông Trần Văn Nhường – Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công thương Hà Tĩnh) cho hay: “Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất 2026; vận động cán bộ, người lao động, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia sự kiện. Ngoài ra, còn chú trọng lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; duy trì thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh”.

Ông Phan Thanh Hân (phường Hà Huy Tập) tích cực hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất.

Tại Hà Tĩnh, nhận thức về tiết kiệm năng lượng đang có những chuyển biến tích cực, ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia sự kiện Giờ Trái đất.

Ông Phan Thanh Hân (phường Hà Huy Tập) chia sẻ: "Trong bối cảnh thế giới đối mặt áp lực về năng lượng và những biến động địa chính trị phức tạp, việc tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chúng tôi ý thức việc tiết kiệm điện không chỉ trong Giờ Trái đất mà phải là thói quen hàng ngày với những hành động nhỏ như: tắt thiết bị khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên…"

Nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng điện mặt trời áp mái để giảm áp lực cho lưới điện.

Tiết kiệm điện không chỉ là thói quen của người dân mà doanh nghiệp cũng đã nhập cuộc với nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến và từng bước chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch. Những mô hình sản xuất xanh không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo ông Phạm Kiều Đình Hưng - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải, không chỉ tiết kiệm điện thông qua ý thức của người lao động, doanh nghiệp còn đầu tư công nghệ điện mặt trời để tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên; đầu tư công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng, chú trọng sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường... Tính riêng từ hệ thống điện mặt trời áp mái nhà đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng trên 50% kinh phí tiền điện so với trước. Trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng và thiếu hụt nguồn nguyên/nhiên liệu, việc sử dụng năng lượng hiệu quả giúp doanh nghiệp duy trì ổn định chuỗi sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giờ Trái đất năm nay Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm ít nhất 7.200 kWh.

Giờ Trái đất 2026 không chỉ là một sự kiện, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung đối với môi trường sống. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, mỗi hành động dù nhỏ của mỗi người cũng có thể tạo ra tác động lớn nếu được duy trì và nhân rộng. “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh” không phải là khẩu hiệu mang tính hình thức. Đó là lời kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi tổ chức chủ động đổi mới từ cách nghĩ đến hành động để hướng tới một tương lai bền vững hơn.